The Crown

La quinta temporada de The Crown iba a ser la anteúltima, ya que su creador, Peter Morgan, explicó que prefiere que pasen más de 20 años de los acontecimientos que muestra en la serie. Sin embargo, en las últimas horas circuló un rumor que hará que los fanáticos no pierdan sus esperanzas: podría tener una secuela en Netflix.



Según publicó el portal Variety, el servicio de streaming y Left Bank Pictures, la productora de la serie, están en plenas discusiones para ver qué pueden hacer para seguir con el drama que, hasta el momento se centró en el mandato, aún vigente, de la Reina Isabel. Pero hasta el momento, nada está confirmado y mucho menos en desarrollo.



La idea es que esta nueva parte de la ficción comience en 1901, con la muerte de le reina Victoria y abarque los reinados de Eduardo VII (1901-1910), Jorge V (1910-1936), Eduardo VIII (1936) y Jorge VI (1936-1952). De esta manera, podrían hacer de 3 a 5 temporadas que le den pie a la historia original.



Por lo pronto, la quinta temporada llegará a la plataforma en noviembre, con un elenco renovado. Ya que Imelda Staunton interpretará a la monarca en la década del 90; mientras que Jonathan Pryce será el príncipe Felipe; Lesley Manville, la princesa Margarita; Dominic West, el príncipe Carlos, Elizabeth Debicki, la princesa Diana y Olivia Williams, Camilla Parker Bowles. También aparecerá Jonny Lee Miller como el primer ministro John Major. También se espera que en agosto comience el rodaje de la última entrega, en la que lo más probable es que se mantenga el elenco, salvo los actores que interpretan a los príncipes William y Harry que serán adolescentes.



Eso sí, los que esperaban ver el conflicto entre la corona y el matrimonio de Harry y Meghan Markle tendrán que esperar. “Tengo en mi cabeza una regla de 20 años. Ese es tiempo y distancia suficiente para comprender realmente algo, comprender su posición y relevancia. A menudo, las cosas que parecen absolutamente importantes hoy en día se olvidan instantáneamente, y otras tienen la costumbre de quedarse y demostrar ser históricamente muy relevantes y duraderas”, señaló Morgan hace tiempo.