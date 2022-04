Reuters.

El ex jefe del gobierno italiano Silvio Berlusconi se dijo el sábado “profundamente decepcionado” y “dolido” por el comportamiento del presidente ruso Vladimir Putin, de quien era muy cercano y que ahora “carga con la gravísima responsabilidad” de las “masacres de civiles” en Ucrania.



“No puedo ni quiero esconder que estoy profundamente decepcionado por el comportamiento de Vladimir Putin, que carga con una gravísima responsabilidad ante el mundo”, dijo Berlusconi en una concentración en Roma de su partido Forza Italia (derecha), integrante de la amplia coalición que apoya al gobierno de Mario Draghi.



“Lo conocí (a Putin) hace unos veinte años y siempre me pareció un demócrata y un hombre de paz”, añadió el multimillonario italiano, de 85 años, tres veces jefe del gobierno entre 1994 y 2011, que hasta ahora había evitado criticar públicamente a Putin.



Durante sus años en el poder, Berlusconi tejió una relación de amistad con el presidente ruso, llegando a invitarle a su lujosa villa de vacaciones en Cerdeña.



“Rusia no puede negar sus responsabilidades frente al horror de las masacres de civiles en Bucha y en otras localidades, auténticos crímenes de guerra”, añadió Berlusconi.

Con información de EFE