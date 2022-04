“¿Es la desinformación el preludio de una más amplia y profunda guerra cibernética?”, planteaba hace unos días Danilo Türk, el presidente del mayor foro mundial de ex mandatarios de países democráticos conocido como Club de Madrid, durante un debate en el Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior de la capital española.

Türk, quien fue presidente de Eslovenia entre 2007 y 2012 y subsecretario general de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas cuando su secretario general era Kofi Annan, centró su reflexión sobre la desinformación como arma en tiempos de guerra.

Antes de la conferencia, conversó con Clarín en Madrid sobre los riesgos que la desinformación implica en el actual contexto bélico entre Rusia y Ucrania.

-¿Qué rol juega la desinformación en esta guerra en particular?

-La información siempre ha sido un arma en los conflictos armados. Y la desinformación siempre ha sido una táctica. Esto no es nuevo. Es y ha sido un medio utilizado en la guerra. Lo que es diferente son las posibilidades tecnológicas que existen hoy y que no existían en el pasado.

-¿Cuál es el aspecto más novedoso de esta versión siglo XXI de la desinformación?

-En particular, lo que sucede con las redes sociales, la digitalización y la inteligencia artificial. Información es, en parte, lo que sucede en el ámbito público. Pero hay mucha desinformación en mecanismos digitales que no se vuelven públicos. Hay tanta recolección de información, tarea de los servicios de inteligencia y otras actividades que son importantes para la conducción de la guerra y que ahora son mucho más relevantes que en el pasado. Esto no es completamente nuevo pero se volvió mucho más importante en nuestra era. Si nos quedamos en el nivel de la información pública, vemos que en Ucrania, de la mañana a la noche, aparecen nuevas baterías de plataformas que son activas en Twitter, en Facebook y en otras plataformas. Y crean un paisaje de la guerra diverso. Así, hasta se puede ganar la guerra. La batalla que es preciso ganar es la batalla de la información.

-¿La desinformación puede llegar a ser considerada un crimen de guerra?

-Es difícil. Sería preciso establecer una conexión con la causa, cómo esa información fue diseminada y qué clase de efectos produjo. Si se puede probar que hay una conexión causal entre la información que se diseminó y el ataque, esto puede ser un crimen de guerra.

-¿Por ejemplo?

-Por ejemplo, si la población civil está desinformada, como podría ser hacer correr la voz de que en un cierto lugar hay agua o que en determinados puntos se distribuye comida, esos ámbitos pueden ser atacados con armas cinéticas.

-¿Los ciudadanos tenemos derecho a la verdad?

-Por supuesto que sí, pero no es un derecho que se pueda obtener en las cortes judiciales. Obviamente, las cortes de justicia son instrumentos de la verdad. Por ejemplo, cuando se comenten crímenes de guerra y hay un proceso judicial, esto satisface el derecho humano a la verdad. Pero eso sucede sólo luego de que los hechos se hayan cometido y se lamenten sus consecuencias. Esto es un problema. Porque los crímenes de guerra sólo se persiguen después de haber sido cometidos y, por lo general, varios años después de que se hayan cometido.

-¿Qué sucede si los medios de comunicación documentaron esos crímenes de guerra?

-En la búsqueda de la verdad, los mecanismos legales no ayudan a los ciudadanos lo suficiente. Pero los medios sí tienen una responsabilidad. Pueden hacer mucho, independientemente, para presentar la naturaleza de las amenazas, de los ataques de guerra, para ayudar a que la gente esquive los peores efectos de la guerra. De nuevo, esto es sólo parte de la respuesta. Es importante, pero no protege del todo a los civiles en medio de conflictos armados. Esa protección depende de numerosos factores.

-En esta guerra en particular, ¿cuál es el daño más desgarrador que la desinformación ha provocado?

-La guerra en sí misma. Las autoridades rusas parecen creer, en base a la información que tenían, que lograrían una victoria veloz, en pocos días y con pocas víctimas. Está claro que no están consiguiendo lo que deseaban conseguir. No tuvieron la información correcta en el momento justo. Es decir que el agresor, Rusia misma fue víctima de desinformación. Y el juicio que realizaron se basó en premisas erróneas. Obviamente los servicios de inteligencia, de los que se esperaba que proporcionaran el cuadro real de la situación, probablemente les pasaron información equivocada.

-En estos días, numerosos medios de prestigio a nivel mundial como The New York Times publican artículos sobre cómo evitar las fake news y la desinformación y cómo esquivar convertirnos en voceros o amplificadores de noticias falsas. ¿Cuál es su consejo?

-Tener mucho cuidado. Hay demasiada desinformación. Pienso en Twitter, que permite difundir información muy rápidamente en un modo muy descontrolado. La circulación de una noticia puede tener una propagación imprevisible. En ese sentido, información falsa puede convertirse en un arma muy seria, similar a un arma química, porque esa desinformación puede afectar a una cifra indefinible de personas. Diseminar desinformación es como envenenar a la población y las redes sociales pueden causar mucho daño en este sentido.

-¿Y qué sucede cuando la desinformación se filtra en las negociaciones, en este caso, por el cese de la guerra?

-Tenemos que ser cautos antes de aceptar cualquier interpretación como verdadera. Aquí no tenemos el problema de la información per se sino que tenemos la cuestión de la interpretación de lo que sucedió. Por lo general, la negociación se lleva a cabo a puertas cerradas y, por supuesto, cada parte intenta forzar hacia su propia posición.

-¿Cómo se consigue entonces información confiable respecto de las negociaciones?

-Si usted me pregunta sobre el grado de fiabilidad de las negociaciones actuales, le diría que hay que tener mucho cuidado hasta ver por escrito y firmado lo que se propone. El único remedio a esto es firmar un acuerdo. Lo único que puede ser confiable es un acuerdo firmado. Luego si ese acuerdo se mantendrá o no, es un asunto aparte.

-¿La Unión Europea reaccionó como usted esperaba?

-Creo que respondió más duramente de lo que yo esperaba. No me esperaba este nivel de sanciones. Por ejemplo, la Unión Europea cree en la propiedad privada. Pero la propiedad privada de ciertos individuos rusos está siendo confiscada. En lo habitual, confiscar puede ser un acto de guerra. Esto ha ido más lejos. La congelación de activos bancarios es una sanción grave. Y no sabemos cuánto van a durar las sanciones. Porque, por experiencias pasadas, sabemos que las sanciones son difíciles de levantar una vez que se imponen. Vamos a ver numerosas complicaciones en los meses futuros.

-En un conflicto como éste, ¿pesa más que el conflicto se desarrolle en zonas ricas en gas y petróleo o las cuestiones geopolíticas?

-Las geopolíticas. Son fundamentales. Creo que el petróleo y el gas son un factor agravante adicional pero no es el fundamental. -Cuando invadió Ucrania, Vladimir Putin dijo que la guerra era “inevitable” -Soy de los que creen que no existe el término “guerra inevitable”. Las guerras pueden evitarse y deben evitarse. Volviendo a su pregunta anterior, la mayoría de las guerras no valen la pena. Porque el resultado suele ser diferente al propósito de lo que se quiere lograr. Y aun en los casos en los que se obtiene lo que se buscaba, el precio que se paga es demasiado alto. En el futuro veremos libros explicando cómo se podría haber evitado la guerra en Ucrania. Por supuesto que el agresor es el principal responsable de la guerra. El resto también es responsable de permitir que la situación degenere y se deteriore hasta llegar al conflicto armado. Los otros no eran simples espectadores ni observadores pasivos de otro planeta. No se hizo todo lo necesario para evitar esta guerra que absolutamente no vale la pena.

Señas particulares

Danilo Türk nació en Maribor, Eslovenia, en 1952. Es profesor de derecho internacional y experto en derechos humanos. Fue embajador de la República de Eslovenia ante la ONU y presidente del Consejo de Seguridad. En 2007 se presentó a las elecciones de Eslovenia como independiente y ganó. Gobernó hasta 2012. Desde hace casi tres años preside el Club de Madrid.