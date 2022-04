La interna en el oficialismo no parece tener resolución en el horizonte cercano. Al menos eso se desprende de las declaraciones de Máximo Kirchner, protagonista central del conflicto, quien en la última semana reapareció con mensajes dirigidos al presidente Alberto Fernández.

En ese contexto, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, hombre cercano al presidente, planteó una necesidad de tregua. “Los argentinos están demasiado golpeados para seguir lastimándonos entre nosotros”, aseguró este sábado en diálogo con el programa Las cosas como son, en Radio Con Vos.

En la misma línea, Zabaleta agregó: “Nos pusieron acá para que le cambiemos la vida, para que trabajemos. Los argentinos están muy golpeados como para que nos estemos golpeando. Yo quiero dar las discusiones que de verdad le importan a los argentinos“.​

El ministro respondió evitó así responder al hijo de la vicepresidenta, quien en medio de la tensión con los movimientos piqueteros aseguró que “hay que dejar de quejarse si cortan una calle”.



Acampe en la avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarollo Social. La protesta cortó durante 48 horas el centro porteño. Fotos Martín Bonetto

La frase no fue casual. Durante el acampe de movimientos sociales que mantuvo interrumpido el tránsito en la avenida 9 de Julio durante 48 semanas, Zabaleta había reafirmado que no negociaría en esas condiciones. “Cortando calles no los recibo”, sostuvo.

Consultado sobre la crítica de Máximo, Zabaleta aseguró: “Hablo y escucho a todo el Gobierno. Hablo con todos, con algunos más y otros menos. Yo gestiono todos los días, es encontrar acuerdos, estar con la calle, hablo con los argentinos en territorio para saber de primera mano lo que sucede. Integro un frente político que tiene a nuestro presidente luchando contra ese flagelo que es la inflación”.

En ese contexto, contó que acompañó al Presidente en una visita a un proyecto vinculado a la economía social y que recibió muestras de apoyo. “Vi a gente pedirle que no afloje, que vaya para adelante”, afirmó.

Mientras la situación social se agrava, con una escalada inflacionaria que preocupa y un índice de precios de marzo que estaría muy por arriba del 6%, Zabaleta se reunió el jueves con dirigentes piqueteros. El lunes habrá una nueva reunión.

“No hacía falta cortar calles para hablar con el Ministerio, lo dije cuando asumí, y es así. Estamos viendo indicadores que están mejorando. Los acampes también complican a los laburantes, hay buscar soluciones para todos, seguir con asistencia y ayuda a millones de argentinos que la siguen pasando mal. Dije que no hacía falta cortar calles conmigo y esto sigue así”, sostuvo.

Por último, insistió en la necesidad de convertir los planes sociales en empleos formales. “Se trabaja con la industria automotriz, con otros sectores textiles, la economía popular, en todos esos sectores se trata de llegar con una propuesta de trabajo formal. En las economías populares se busca llegar con esos 3 mil proyectos. No celebramos los buenos indicadores, pero son importantes. Trabajamos para incorporar beneficiarios de planes al trabajo formal“, aseguró.

LM