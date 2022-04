El Turco García impactó con su nueva figura en Flor de equipo (Telefe, a las 11), el ciclo que ahora conduce Denise Dumas. Apenas lo vieron entrar al estudio todos los integrantes del programa quisieron saber qué hizo para lograr una transformación física tan notoria: se lo ve mucho más delgado y hasta luce más joven que cuando participó en MasterChef Celebrity (Telefe) en 2020.

Antes de que pudiera sentarse para la entrevista, el ex jugador de fútbol ya estaba recibiendo piropos de parte de la conductora y del panel que la acompaña. “¡Qué flaco que está!” ¡Cada día más fachero!” “Es un metrosexual”, le dijeron. Sintético, El Turco García respondió: “Bajé 12 kilos”.

“Turco querido, los kilos que bajaste me los pasaste a mí”, bromeó el periodista Paulo Kablan. “¿Que pasó, largaste las harinas?”, quiso saber Analía Franchín. “Sí, sí, no como ningún tipo de harinas”, contestó El Turco. “Y entreno, juego tres veces por semana al fútbol”, subrayó el ex jugador, que supo hacer una gran carrera tanto en Huracán como en Racing.



El Turco García, divertido en “Flor de equipo”: “Siempre fui un metrosexual”, dijo. Captura TV.

Fiel a su estilo de conductora irreverente y divertida, Denise Dumas le preguntó: “¿Qué te incentivó a convertirte en un metrosexual?”. Rápido de reflejos, El Turco García le contestó: “No, siempre fue así, desde que tengo uso de razón. Lo que pasa es que la tele te engorda un poquito, te sube 4 kilos. Y si estás gordo, peor. Entonces, directamente me saqué 12. ¡Me fui al carajo!”.

Para poner el tema en números el invitado a Flor de equipo explicó: “Uno se va viendo mejor. Pesaba 101, y ahora peso 89. Y cuando dejé de jugar, pesaba 85, así que estoy ahí”.

La dieta y la trampita

Sin poder contener su curiosidad ante el adelgazamiento de El Turco, Analía Franchín siguió indagando: “Mi gran conflicto es el desayuno, ¿vos qué desayunás?”, le planteó. “Lo mío es raro… Pero toda mi vida es rara…”, empezó admitiendo el ex jugador, entre risas.

Ya en serio, precisó cómo comienza el día en materia de comidas: “Desayuno mate cocido”, dijo. Pero, a renglón seguido, sinceridad total, admitió: ” Y a veces, le mando una o dos Chocolinas”, en referencia a las populares galletitas de chocolate.



El Turco García dejó las harinas para adelgazar, pero en el desayuno, hace trampa. Captura TV.

Semejante contradicción hizo estallar a Analía Franchín: “¡Pero si dejaste las harinas….!”, exclamó la panelista. Relajado, El Turco desdramatizó la situación: “Bueno, tampoco…. Una o dos galletitas….”.

Dicho eso, el ex participante de MasterChef, indicó que fuera de esas pocas galletitas que se permite a la hora de desayunar, “después, no como harinas”. Y ante las consultas que le hicieron en le programa, aclaró que no consume harina en ningún alimento: “Ni fideos, ni ravioles ni nada”, insistió.

“¿No te costó?”, se asombró Denise Dumas. “No me costó porque nunca fui adicto a las harinas -contestó El Turco-. Hay gente que sí. La mayoría de los jugadores come pizza, pero en mí eso es algo muy raro….”.

“Mi debilidad es el dulce”, confesó el ex futbolista que después de haber engordado mucho, ahora pesa apenas cuatro kilos más de los que pesaba cuando dejó su carrera de jugador profesional.



El Turco García: “Mi debilidad es el dulce”, confesó, tras haber adelgazado 12 kilos. Captura TV.

AS