“Vos no me conoces. Pero te vamos a curar”. Maximiliano Jonás sintió que el celular le temblaba en la mano. Era la noche del domingo 12 de setiembre de 2021, el día de las elecciones primarias en la Argentina. Del otro lado le hablaba la doctora Iris Rodríguez, prestigiosa otorrinolaringóloga y además especialista en problemas de la voz.

Jonás es el autor del video de solo 54 segundos que conmovió al mundo: el encuentro de una ballena con una mujer que tripulaba un kayak. Fue en las costas de Puerto Madryn y rápidamente se hizo viral. Quizá no hace falta contar ahora la historia completa de aquel hallazgo, de la mágica producción de Maxi con un dron prestado en la mañana del 31 de agosto.

Después de las sensaciones que provocó el video, Clarín juntó a los dos protagonistas. Maxi Jonás y Andrea Georgetti, tripulante afortunada del kayak justo el día de su cumpleaños número 44. Además de las emociones del encuentro, la nota describía en unas pocas líneas lo que para la doctora Rodríguez no pasó inadvertido. Decía: “Maxi tiene un problema en las cuerdas vocales desde hace tiempo. Debe operarse porque su dificultad en el volumen de su voz va en aumento. Aunque por ahora, no hay especialista que le encuentre la vuelta al tema”.

Ese domingo 12 de setiembre, José Luis Ferraría, marido de Iris y cirujano buco maxilofacial, leía en el diario la nota del encuentro en Madryn y le comentó a su esposa el problema del fotógrafo. Fue cuando Iris dijo por primera vez la frase: “Lo vamos a curar. Todo tiene solución, menos la muerte”. Ubicó a Maxi, lo llamó. Le hizo las preguntas de rigor y al poco tiempo, estaba en el Hospital Italiano. La historia tiene su primer punto final el 23 de febrero pasado. Maxi fue operado con éxito y un tratamiento que deberá seguir durante un tiempo le devolverá la claridad a su voz.

“Enseguida me di cuenta lo que padecía. Un problema crónico benigno en sus cuerdas vocales que no tuvo un enfoque ni un diagnóstico y tratamiento adecuado. Pero además, se iban agudizando sus problemas para respirar. Es decir, que empeoraba con el paso del tiempo. Y era casi seguro que en algún momento perdiera la voz”, le explicó Iris a este diario.

La médica, cuyos pergaminos profesionales podrían ocupar todo este espacio, confesó que se emocionó mucho cuando vio el video. “Me causó sensaciones que tal vez no había sentido antes. La naturaleza en su máxima expresión. Ver a las ballenas dando vuelta alrededor de una mujer casi mimándola era demasiado. Maxi merecía ser tratado. Lo suyo fue una obra de arte”.



Recién operado en el Hospital Italiano. “Yo te voy a curar”, le dijo la doctora Rodríguez a Maxi Jonás. Y cumplió.

“Estoy feliz. Es la primera vez que entro a un quirófano. La noche que me llamó la doctora me abracé con mis hijos. Estaba muy emocionado, no lo podía creer. Había hecho un largo recorrido por consultorios médicos pero no había mejoría. Nadie le encontraba la vuelta. Además no me daba cuenta que cada vez respiraba peor. Y cuando abrí los ojos, cuando se despejó la anestesia tras la operación enseguida sentí que algo había empezado a cambiar: respiraba mejor, no lo podía creer”, relata el fotógrafo.

Jonás le agradece infinitamente a la médica, pero también a la protagonista de su video más famoso. “No dejo de asombrarme cada minuto, cada hora, cada de día de esto que me pasó. Cuánto les debo a las ballenas por esto. Me devolvieron la voz. Pero cuanto más a la doctora Iris Rodríguez. No solo por su alto grado de compromiso con su profesión, por haberme salvado de un mal mayor. También por su calidez humana. Dicen que los grandes gestos solo pueden devolverse con otros grandes gestos. ¿Cómo voy a hacerlo, doctora Iris Rodríguez? Hoy no lo sé”.

El equipo que operó a Maximiliano Jonás y que encabeza la doctora estuvo compuesto también por los profesionales Manuel Magaró, Rodrigo Molachino y Federico Sala. Además lo integra Dora Lattourete y el jefe del servicio de Otorrinolaringología del Italiano es Federico Di Lella. En total, la operación duró dos horas.



Maxi y una ballena, en la playa de El Doradillo.

Iris recordó con Clarín que un domingo más en la vida del matrimonio se convirtió en un día más que especial. José Luis interrumpió las labores de Iris para leerle la nota. “Estaba preparando todo para comenzar la semana. Tareas comunes, domésticas. Hasta que José Luis me interrumpió para contarme lo que estaba leyendo en el diario”, agregó Rodríguez.

Y luego viajó en su propia historia, que hoy la tiene presidiendo la Sociedad Argentina de la Voz en la Argentina. Ella encontró en Baradero, una ciudad ubicada a 150 kilómetros de Capital Federal, su otro lugar en el mundo. Allí viaja los fines de semana, escapando del ruido mundanal de la gran ciudad pero no de sus deberes. A cinco kilómetros se encuentra un pequeño pueblito llamado Alsina. Se hizo conocido porque allí se filmó la película “La Odisea de los Giles”, que protagonizaron Ricardo Darín y Luis Brandoni.



Maxi Jonás, la doctora Rodríguez y parte del equipo que lo operó. Un video que escribió otra historia.

Ese pueblito, al que es difícil encontrar en el mapa, tiene una sala de primeros auxilios donde acuden maestros rurales, alumnos y habitantes con distintos problemas en su voz todos los fines de semana. Saben que está Iris. Y que los atenderá sin pedirles ningún carnet.

“Allí tengo una anécdota que me parece maravillosa. Vino a verme una enfermera de la salita preocupada porque su marido, un gran fumador, estaba muy afónico. Lo atendí, pese a su resistencia de acudir a un médico. Tenía cáncer. Lo descubrimos a tiempo. Y hoy está curado. Fue en 2009. Son esas cosas en las que uno siente que se ganó la vida”, cuenta Iris.

Pero hay más. Hay otra película. La llamada de Joan Manuel Serrat, un fin de semana de 2018 cuando se encontraba dando un concierto en Tucumán que tuvo que suspender. “Doctora, habla Serrat, tengo un problema en la voz y me dijeron que usted me lo puede solucionar”.



Fotógrafo en acción. Jonás tomando imágenes de las ballenas en Chubut.

El llamado sorprendió a Iris camino a Baradero. José Luis, que conducía, tuvo que retomar en la ruta y volver a Capital. Lo atendió en su consultorio. Y Serrat pudo continuar con sus conciertos. “Desde entonces somos muy amigos. Me llama, nos mandamos mensaje. El dice con demasiada generosidad que soy ‘el guardián de su voz’. Incluso comprometió su presencia al Congreso Mundial de la Voz que se realizó en Buenos Aires en 2019. Aunque no pudo estar envió un maravilloso video: ‘A todos los médicos del mundo. Y al ángel guardián de mi laringe’“.

Para esta mujer nacida en el Chaco, que llegaba a su escuela primaria montada en un caballo, fue un premio atender a Serrat. “Pero también fue un premio poder atender a Maxi”, aclara.



Maxi Jonás y la doctora Rodríguez quien en 2018 atendió a Joan Manuel Serrat.

Mientras, a 1.500 kilómetros de distancia, frente al mar que llena de olas y espumas la costa de Puerto Madryn, Maximiliano Jonás va completando su recuperación con fonoaudiología y otros ejercicios. Deberá volver varias veces al Italiano hasta que la doctora Rodríguez disponga el alta definitiva. Una historia escrita más que con palabras, con el corazón. Un video que recorrió el mundo, una ballena, una mujer y un kayak comenzaron a darle forma. La doctora Rodríguez siguió con el guión, que pronto tendrá un final definitivo.

“Me pasó algo muy loco –dice Maxi– porque yo empecé con este problema hace seis años, cuando mi hija Josefina tenía tres. Nunca pudo escuchar hablar a su padre con nitidez. Recién lo podrá hacer ahora, a los nueve”. Cosas del destino o no se sabe de qué, Josefina sentirá el abrazo de su padre y lo escuchará decirle al oído que la quiere sin que las vocales que le den forma y sentido a sus palabras provoquen un silbido, sin la ronquera a la que ya se había acostumbrado, con la claridad de aquella mañana de agosto que a Maxi le cambió la vida de un tirón.

Escuchará a su papá sin arrugas en su garganta.

Rawson. Corresponsal

AS