Ella es tan cargosa presentó su nuevo álbum “Bellos Años”.

El viernes 8 de abril Ella Es Tan Cargosa presentó su nuevo disco: “Bellos Años” (20 años de canciones). La cita fue en el Rondeman de barrio Abasto. El show comenzó a las 21:30 hs con “Últimos Cartuchos”, siguiendo con “Donde No Van Las Melodías”, “La Sangre Buena”, “Sol”, “Autorretrato” y “Volviendo en mi”.



Casi hora y media duró el recital frente a su público fiel que bailó rock and roll yque fue una previa de lo que será el Día 2 del Quilmes Rock. “Hacía 5 años que “La Cargosa” no sacaba un disco”, dijeron mientras sonaban los acordes de “La Mano del Knock Out” y que después le siguió “Pretensiones”, “Fui”, “Los Felices” y “Enemigo”.

Ella es tan cargosa.

Ya cerca del final llegó el turno de “Trasluz”,”En Redondel”, “Ni Siquiera Entre Tus Brazos”, “Botella de Mar”, “Refugio” y cerró con “Llueve”. Para las 22:55 comenzó la versión de “Yo No Quiero Volverme Tan Loco” de Charly García, elegida como despedida hasta mayo.



Finalizado el concierto, Diario 26 habló con la banda para contar sus sensaciones de lo que se viene.



– Si bien no es el primer Quilmes Rock de la banda, sí es el primero después de la pandemia… ¿Cómo se están preparando para el 1 de mayo?

– Con mucha expectativa de volver a un festival, si bien estuvimos tocando, volver después de tantos años al Quilmes Rock es una alegría enorme. Nos vamos a encontrar con el público y con otras bandas importantes el día que nos toque y el día anterior también. Así que estamos muy contentos esperando la fecha.



– ¿Cómo manejaron la virtualidad durante la pandemia?

– Hicimos un streaming que estuvo muy bueno, lo disfrutamos mucho. Fue como hacer una película, queríamos que todo saliera perfecto sin que se cortase la conexión, eligiendo una plataforma de primera y así salió. Pero faltaba la gente, faltaba el aplauso.



-Están presentando “Bellos Años”(20 años de canciones), ¿con qué nos vamos a encontrar al escucharlo?

-Es un disco que contiene 13 temas, 11 son reversiones de clásicos con invitados y se agregan dos temas nuevos que fueron lanzados en el 2020. En este disco los invitados son todos artistas mucho más importantes que nosotros, y eso nos llena de orgullo, comprometidos con las canciones como si fueran de ellos, nos han dado una lección de humildad y profesionalismo. Están León Gieco, Lula Bertoldi de Eruca Sativa, Iván Noble, Ale Sergi de Miranda, Conociendo Rusia, Martín y Juan de Los Caligaris, Emiliano Brancciari de No Te Va a Gustar, Pato Sardelli de Airbag, Estelares, Beto Olguín de Los Pérez García: todos artistas populares que están atravesando todos un gran presente. Participaron con mucha alegría, compañerismo, solidaridad y apoderándose de las canciones. Es un hito en nuestra carrera, es muy emocionante escuchar nuestras canciones reversionadas por ellos, nos jerarquiza como banda y nos sensibiliza mucho que este material hoy está girando por todos lados. Hay un montón de gente que esta escuchando estas canciones después de muchos años en voces de artistas de la ostia. Estamos más que contentos. Todos los artistas que participaron son personas a las que admiramos y respetamos por su talento y trayectoria. Les estaremos agradecidos toda la vida.



– ¿Cómo sigue el año de Ella Es Tan Cargosa?

-Estamos a full con la fecha del Quilmes pero también poniéndole pilas al armado del show en la Trastienda para el mes de agosto, allí vamos a repasar estos 22 años de la banda. También estamos preparando para el segundo semestre una edición limitada en formato vinilo, así que el año sigue con muchos proyectos. Aunque hoy empieza a sonar el disco nuevo estamos pensando en cranear lo que se viene, para lanzar otro disco con temas nuevos ya que Bellos Años, en cuanto a la composición, solo incluye dos temas nuevos. Tocando, creciendo, siempre buscando más. Además vamos a estar presentándonos el sábado 14 de mayo sala Lavardén (Rosario) y Sábado 18 de junio Club Paraguay (Córdoba).





Videoclip Ella es tan cargosa – “En redondel”.