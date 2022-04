Érica Mitdank, modelo que saltó a la fama hace más de una década cuando estuvo de novia con Ricardo Fort y participó, en 2011, de Bailando por un sueño, hoy vive un presente muy distinto alejada de los medios y toda la exposición mediática que supo tener.

En las últimas horas, Mitdank, de 31 años, reveló el duro momento que está transitando desde hace más de un año al contar en sus redes sociales la angustia que siente por tener que tomar medicamentos porque le diagnosticaron un cuadro de depresión.

La modelo se prestó al ida y vuelta de preguntas que le hicieron sus seguidores en Instagram y contó su drama: “Hace 1 año antes de que muera mamá empecé con una especie de depresión que hasta el día de hoy sigo teniendo y tratando”.



Érika Mitdank, ex de Ricardo Fort, contó en las redes sociales el díficil momento que vive.

A medida que iba respondiendo las inquietudes de los usuarios, Érika fue abriendo su corazón y relatando su difícil momento. “Tengo la esperanza de que todo va a pasar y que voy a volver a ser la que siempre fui”.



Ricardo Fort y Érika Mitdank supieron ser novios en 2010.

La ex de Fort fue sincera en sus respuestas y reveló que se alejó de todos sus conocidos y solo se apoyó en su pareja, el modelo e instructor fitness, Enzo Pérez. “Él es quien me mantuvo arriba todo este tiempo… pero no es fácil llevar a una persona depre adelante, así que eso a veces afecta. Yo me alejé del mundo, amigos, conocidos, familia. Me metí para adentro (error)”.

Y se lamentó: “Pero es como me salió… ahora me cuesta horrores coincidir con ellos y verlos. Mis amigos me reclaman mucho, algunos se enojan, pero el que no vive en tus zapatos no sabe lo que es estar así. Hablar es fácil…”.



El difícil momento de Érika Mitdank, ex de Ricardo Fort. Foto; Instagram.

En ese sentido, contó que recibe ayuda profesional para superar este difícil momento: “Hago terapia, tomo medicación y no me da vergüenza decirlo…”.

También fue consultada por si tenía intenciones de volver a aparecer en los medios o por una supuesta vuelta a la tv. Tajante, respondió: “No quiero volver”. Y ante la inquietud de otro seguidor, quien le preguntó por qué no quería volver a sumarse a la pantalla chica, la joven respondió: “Me parece un ambiente de mierda”.



Érika Mitdank no quiere volver a la exposición mediática.



A su vez, reconoció que le vendría bien focalizar toda su energía en algo productivo, pero cuando le preguntaron si estaba trabajando actualmente, ya que eso la ayudaría para salir adelante, respondió: “No estoy en condiciones de trabajar, mi cabeza no ayuda… pero sé que me haría bien! En algún momento volveré”.



Érika Mitdank respondió a todas las inquietudes de sus seguidores.

Por último, agradeció el apoyo que recibió de muchas personas que la apoyaron en este momento angustiante, y se puso como meta poder vencer su trastorno. “La verdad que tenía miedo a hablar y abrirme así… pero las redes son tan falsas, donde todo es lindo y perfecto pensé que quizás alguien podía sentirse identificado conmigo y me di cuenta que sí. Leo todos sus mensajes y somos muchos! Sé que vamos a poder, no paremos hasta lograrlo”, sentenció.

Tiempo atrás, en una entrevista reveló que se había alejado de los medios porque “no la pasaba bien”. Y explicó: “Tenés que ser muy frío para estar en tevé y como no soy una chica fría, me afectaba todo lo que me decían y me corrí”.



Érika Mitdank, ex de Ricardo Fort, contó en las redes sociales el díficil momento que vive. Foto; Instagram.



Érika Mitdank en Bailando 2011.

A raíz de esa exposición, Mitdank contó en su momento que sufrió ataques de pánico y que cuando se alejó pudo ver con perspectiva y mejorar su estado anímico. “En la época en la que estuve en el Bailando era chica, no tenía idea de lo que hacía, estaba deslumbrada por los flashes y las cámaras, y si bien fue divertido en cierta parte, y me ayudó en lo económico, no fue así en lo humano”, había relatado.