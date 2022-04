Luego de mantenerse alejado por varios meses de la escena mediática y con pocas apariciones públicas en los últimos meses, el actor Kevin Spacey volvió a ser noticia tras solicitarle a un juez que levantara la demanda en su contra por abuso sexual, realizada por su colega Anthony Rapp.

Se trata de uno de los escándalos que más polémica causaron en su carrera durante el último tiempo, la cual quedó mayormente marcada por denuncias sexuales que comenzaron a conocerse entre 2016 y 2017.

Este caso fue uno de los que salieron a la luz en aquellos años, cuando Rapp -conocido por su papel en Star Trek– contó públicamente que el protagonista de House of Cards lo había tocado en una fiesta en el año 1986 y luego llevado a una cama acostándose sobre su cuerpo, cuando él tenía solo 14 años.

La denuncia fue llevada a los Tribunales de Nueva York recién en 2020, luego de que entrara a regir una nueva ley que permitía a las víctimas de abusos sexuales infantiles demandar años después.



Anthony Rapp y Kevin Spacey.

En el marco de la causa, este sábado los abogados del acusado -que en ese entonces tenía 27 años- pidieron que se desestimara la demanda dado que los hechos señalados nunca ocurrieron.

En un documento presentado por la defensa, alegaron que la denuncia es falsa y argumentaron que el presunto encuentro “no puede calificarse como abuso sexual según las leyes de Nueva York, porque el único supuesto contacto con una parte ‘íntima’ del cuerpo de Rapp fue cuando su mano rozó la cola del adolescente“.

Asimismo, defendieron ese acto: “Rapp no presentó resistencia durante un encuentro de menos de 30 segundos”, justificaron.



Kevin Spacey pidió levantar la demanda en su contra por abuso sexual.

El relato de la víctima

De acuerdo con los documentos judiciales, citados por el medio Page Six, Rapp era un actor de 14 años en una obra de Broadway cuando conoció al protagonista de House of Cards en 1986 y éste lo invitó a una fiesta en su departamento de Manhattan.

Según figura en el expediente, Spacey, que en aquel momento tenía 27 años, “intencional y voluntariamente, y sin el consentimiento del denunciante, hizo un avance sexual no deseado” hacia Rapp, tocándole la cola, “levantándolo hasta una cama y tirándose” sobre su cuerpo. Luego de eso, el chico corrió hacia el baño y consiguió salir del lugar poco después.

Durante años, Rapp dijo que no le contó a nadie sobre su experiencia, y que tampoco volvió a hablar con Spacey desde entonces. En tanto, aseguró que las bromas de carácter sexual que el reconocido actor hizo durante una gala de los premios Tony lo llevaron a rememorar aquella traumática experiencia.

“Al ver a Spacey ahora, se me revuelve el estómago. Todavía hoy no puedo entender tantos aspectos de eso. Es muy confuso para mí. Cuanto más viejo me hago, y cuanto más sé, me siento muy afortunado de que algo peor no haya sucedido. Y al mismo tiempo, cuanto más viejo me hago, más no lo puedo creer. Nunca podría imaginar que alguien le hiciera algo así a un niño de 14 años”, se sinceró Rapp.

La acusación en 2017 de Rapp, que entre otros trabajos se destacó por su papel en Star Trek: Discovery, hizo temblar la carrera de Spacey, que aseguró no recordar el episodio pero le dedicó “la más sincera disculpa”. Además, en el mismo comunicado para contar que es homosexual.

