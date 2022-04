Se cumplen 30 años de una obra tan admirada como odiada. Un faro de modernidad diseñado hace seis décadas. El cuarto edificio porteño más bello y el segundo más feo, según una encuesta que hizo este mismo diario hace nueve años. Una obra demorada que casi queda en elefante blanco. Un Monumento Histórico desde 2019. En Las Heras y Agüero, la Biblioteca Nacional.

Es difícil ignorar una masa de 20.000 metros cúbicos de hormigón y 3.000 toneladas de hierro. Lo que sí muchos ignoran es que se encontró un gliptodonte cuando se excavó para construirla, que el millón de libros de la sede anterior de la Biblioteca fue mudado allí por soldados, que su material bibliográfico está bajo tierra, y que allí vivió Juan Domingo Perón y murió Eva.

Por eso ella tiene su monumento en el sector de parque que mira a Libertador. También tiene presencia en los subsuelos, en forma de fantasma de mujer rubia y vestido blanco. El mito arrancó con un empleado de seguridad que la vio sentada en el escritorio junto a los montalibros y se extiende hasta nuestros días.

El resto es historia oficial: tres años después el palacio sería polvo a pedido del dictador Aramburu. Dos años más tarde Frondizi presidente destinaría el predio a alojar la Biblioteca, tras el reclamo de Borges director de la institución. Lo que no imaginó el escritor es que jamás la vería terminada: el edificio brutalista se inauguró tres décadas después.



El edificio de la Biblioteca Nacional cumple 30 años. Los libros están en los subsuelos para permanecer protegidos del sol y la luz. Foto: Andrés D’Elía

El cuadrúpedo casi elefante

Para el diseño de la obra se convocó a un concurso nacional adjudicado en 1962. El anteproyecto ganador fue el de los arquitectos Alicia Cazzaniga, Francisco Bullrich y Clorindo Testa. Su propuesta fue osada: levantar el edificio sobre cuatro patas para no interferir la vista de la barranca ni talar tantas plantas. Y ubicar los libros y revistas en el subsuelo, de modo de aprovechar los pisos superiores para dar una inmejorable vista al río para los lectores.

Pero poco faltó para que ese cuadrúpedo, que Testa imaginó gliptodonte, fuera un elefante blanco y una vergüenza nacional. 31 años pasaron desde el anteproyecto hasta la habilitación. Una década se fue solo en el trámite del concurso y los cálculos de la construcción. La obra arrancó en 1971 a ritmo de una tortuga, se frenó más tarde por la dictadura más cruenta, y para inicios de los ochenta solo estaba hecha en un tercio.

Los que la miraban de lejos veían otro “elefante blanco”, una mole que tragaba fondos en tiempos de crisis y vomitaba demoras. Hay quienes pusieron en duda la utilidad del edificio como sede de la Biblioteca. El reparo quedó descartado tras la revisión del proyecto a principios de los noventa. La obra imaginada en los sesenta quedó terminada gracias a un préstamo del Reino de España. La apertura oficial fue el 10 de abril de 1992, más vale tarde que nunca.



La Biblioteca Nacional cumple 30 años. Las salas de lectura fueron proyectadas en los pisos superiores y tienen vista al exterior. Foto: Andrés D’Elía

Aquí vivió un gliptodonte

“Me acuerdo de que cuando estábamos haciendo la Biblioteca Nacional encontramos un gliptodonte debajo del gomero. La máquina con la que estaban trabajando chocó contra él y lo rompió”, contó Testa a este diario en 2008.

Ocurrió en 1971, cuando arrancaron las excavaciones para elaborar los cálculos de estructura, y la cortadora impactó contra el caparazón del tamaño de un Fiat 600. Al famoso arquitecto se le ocurrió que el edificio podía ser un nuevo gliptodonte, su hermano mayor. Y así lo evocó.

“A partir de ahí, en los textos se menciona ‘Cálculo de los hierros o del hormigón del tercer piso de la mano derecha’, de las vigas de panza’ o ‘de la rodilla de la pata izquierda’. Ya empiezan a tomar al edificio como un animal”, detalla la arquitecta Ana Miyno mientras muestra fotos en blanco y negro en su lugar en el mundo, el sector de Archivo Patrimonio Histórico Constructivo (ArPaHiCo) de la Hemeroteca.



La Biblioteca Nacional cumple 30 años. Las salas de lectura fueron proyectadas en los pisos superiores y tienen vista al exterior. Foto: Andrés D’Elía

El destino del fósil es incierto. El relato oficial dice que fue enviado al Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, en Caballito. Pero los miembros del museo buscaron en sus catálogos y no lo localizaron. “Eso no significa que no esté en nuestras colecciones. Puede haber ingresado sin la referencia de su origen”, aclara el doctor Agustín Martinelli, jefe de la Sección Paleontología de Vertebrados de la institución.

Aquí diseñó una mujer

Testa es el primer apellido que surge cuando se piensa en el edificio. Pero el diseño fue firmado también por Bullrich y Cazzaniga. Poco visibilizada como una de sus creadoras, lo que Alicia no vio fue la mole terminada: murió en 1968, tres años antes del inicio de obra.

Su primera creación fue el Country Club de Tortugas. También diseñó la casa de departamentos de Alvear y Ayacucho, y los edificios de oficinas de Viamonte y San Martín y de 25 de Mayo 548. Inició e integró activamente la OAM (Organización para la arquitectura Moderna), vinculada al racionalismo y la Bauhaus. Asociada con colegas, ganó premios como el del concurso de la Cámara Argentina de la Construcción.



La Biblioteca Nacional cumple 30 años. Las salas de lectura fueron proyectadas en los pisos y los libros están guardados en los subsuelos. Foto: Andrés D’Elía

Pero su trabajo más importante fue imaginar esta Biblioteca. La revista de arquitectura Summa+ publicó los planos del proyecto tras su muerte como una forma de homenajearla. Poca información se publicó después, un signo más de la invisibilización por género.

Cazzaniga no fue la única mujer vinculada a esta obra. La propia Miyno diseñó el sector del piso H (Hemeroteca) donde se aloja ArPaHiCo. Las colegas Cecilia Zaher (Unesco) y Martha Clusellas introdujeron cambios preapertura como servicio de fotocopias; un centro para microfilmar y esterilizar libros; rampas para discapacitados y baños en cantidad adecuada para todos los posibles usuarios. “Se había construido uno para 400 personas”, cuenta Clarín en una nota de la época.

La punta del iceberg

Arrancaban los sesenta y la sede de México al 500 le quedaba chica a la Biblioteca. Había que mudar el acervo a un espacio tan grande como para albergarlo unos siglos más. A primera vista mucho pedir, el deseo del entonces director Borges se hizo realidad con el anteproyecto ganador, que proponía alojar los libros bajo tierra.

Así el material queda protegido de la luz del sol y no da peso a los pisos superiores, que se reservaron para salas de lectura y de exposiciones. Ese cuadrúpedo es entonces la punta de un iceberg que es esta Biblioteca Nacional de tres décadas de edad.

La parte invisible sigue sumando títulos. Los libros ocupan las partes A y B de los depósitos del segundo subsuelo. La hemeroteca, la C de los tres subsuelos y en parte la B del tercero. Los depósitos aún pueden seguir creciendo. Hay lugar bajo tierra hacia ambas avenidas, sobre todo Libertador.

El remate de los siete pisos y tres subsuelos es una terraza que permite integrar de un solo vistazo el puerto, las torres cercanas y las escalinatas de entrada a La Isla, el más francés de los subbarrios de Recoleta. La baranda azul que la rodea no formaba parte del proyecto: fue colocada después, para evitar caídas accidentadas o intencionales.

Armada por soldados

La Biblioteca Nacional fue armada por conscriptos del Regimiento de Patricios y el de Granaderos. No su cáscara sino el contenido, mudado desde el edificio de la calle México hasta el de Agüero. Los soldados fueron seleccionados por su formación educativa más que por su capacidad de levantar peso.

Las fotos de la época los muestran de barbijo, aunque faltaran décadas para que esa pieza fuera usada con masividad. Es que había mucho polvo acumulado en el millón de libros y 700 toneladas de diarios y revistas. Muchos no se limpiaban desde hacía un siglo. Algunos tenían hongos y hasta excremento de gato.

Diego Cusano fue uno de los conscriptos clase 72 que participaron del traslado. “Me siento útil ya que de alguna manera formo parte de un proyecto histórico para la Argentina y, además, ‘zafo’ de las guardias en el regimiento”, admitió con franqueza en ese momento, en diálogo con Clarín.

“Los conscriptos estuvieron bastante tiempo viniendo mientras ya estábamos en la biblioteca, y algunos fueron contratados acá cuando terminaron la colimba. Después se duchaban en un gran baño de hombres que está semienterrado”, recuerda Miyno.

Así como la demora de la inauguración fue un récord, la mudanza batió una marca, pero de rapidez: se completó en un año y medio, mucho menos tiempo que lo que le tomó a su homóloga de Londres o de Roma. Aunque eso haya conspirado, en parte, con la necesaria minuciosidad del traslado.

