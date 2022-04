El famoso actor y compositor Lin-Manuel Miranda, una de las grandes figuras de los musicales de Broadway y Hollywood de la última década, sorprendió el viernes a un grupo de estudiantes que interpretaban dos de sus canciones en un evento en la George Washington Educational Campus, donde le rendían tributo.

El acto se organizó en agradecimiento a varios instrumentos musicales que la escuela recibió como una donación del primer programa educativo que la Fundación Cultural Latin Grammy realiza desde 2020, cuando se decretó una crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus. Se trata de una entidad filantrópica de la Academia Latina de la Grabación que promueve su música y los nuevos talentos-



Lin-Manuel Miranda en la premiere de “Encanto”, en noviembre de 2021 en Los Angeles. Foto: AP

Los instrumentos musicales, principalmente guitarras y otros instrumentos de cuerda, fueron donados a la George Washington Educational Campus, informó la Fundación Grammy en un comunicado difundido hoy.

El acto y la sorpresa

Unos 800 estudiantes de esta escuela en el Alto Manhattan y con gran número de latinos, asistieron al evento donde sus compañeros interpretaban No hablamos de Bruno, como así también el tema nominado al Oscar Dos Oruguitas, ambos escritos por Miranda para el exitoso film de Disney Encanto, que logró la codiciada estatuilla a mejor película de animación el pasado 28 de marzo.

Lin-Manuel Miranda sorprendió a los jóvenes al llegar a la escuela para ver el tributo a su trabajo como compositor.

“¡Qué emoción ver de primera mano cómo los estudiantes increíblemente talentosos del campus educativo de George Washington interpretaron mi trabajo y pusieron de pie a sus compañeros!”, afirmó Miranda más tarde.

“Estoy muy agradecido de estar aquí con el programa Latin Grammy en las Escuelas para apoyar sus sueños”, afirmó.



Lin-Manuel Miranda en un video emitido durante los Latin Grammy Awards de 2020. Foto: AP/Marta Lavandier

Una charla sobre Miranda

Previo a la actuación, los estudiantes participaron en una conversación sobre Lin-Manuel Miranda moderada por la talentosa actriz y cantante de Bianca Marroquín, famosa por ser la primera figura mexicana en protagonizar una obra de Broadway.

“Vivimos en un mundo con poco espacio para la creatividad y las artes permiten a nuestros estudiantes explorar su brillantez creativa y sus posibilidades ilimitadas”, dijo Zulaika Velázquez, directora artística de la escuela, en su introducción.



Lin-Manuel Miranda en los Oscar de 2017. Foto: AP

El programa de artes escénicas en el Campus Educativo George Washington fue lanzado por Velázquez en 2015, en asociación con el ex-director Juan Villar.

Durante los últimos siete años, Velázquez y sus alumnos han trabajado arduamente en sus producciones y como resultado de ese esfuerzo, el programa se expandirá en septiembre para incluir un maestro, Willi Mena, que se enfocará en la danza y la coreografía, destacó la Fundación del Latin Grammy. El programa ha existido desde 2015 pero no tenía un maestro a tiempo completo.

El hombre-record

Lin-Manuel Miranda es el hombre que rejuveneció el género musical en el teatro, y en el cine. Y de paso el que derribó los estereotipos latinos para el gran público.

Tenía 19 años cuando escribió su primera obra In the Heights, y se convirtió en un éxito en Broadway. Claro, no comparable con Hamilton, que tuvo el récord de nominaciones al Tony (16) y se llevó 11 (a uno del récord de Los productores). En 2021 se estrenó Encanto, de Disney, con canciones suyas.

MFB