Dios dice: ‘Yo’. ¿Cómo podría el hombre, después de Él, decir ‘Yo’ para hablar de sí mismo? Cometeré ese atrevimiento y diré: yo tenía 15 años. Todos los tuvimos. Eran los bailes de carnaval y la posibilidad del encuentro amoroso. También era Onganía (1969) y su policía, pero para mí era la magia de bailar hasta el amanecer y abrazar a una piba con los lentos finales. Sin dinero, ni siquiera para viajar al Centro Lucense de Olivos o Mi club de Banfield, investigué la manera de colarme en el baile más cercano a mi casa: Talleres de Remedios de Escalada.

Lo charlé con un amigo y lo convencí. Cruzamos el largo potrero que separaba el barrio del estadio. Bastó un pie para saltar el paredón de la cancha. Él, a último momento, se arrepintió y yo quedé solo en la oscuridad del campo de juego. Era una noche cerrada. Crucé el silencio de un arco y casi al llegar al otro vislumbré luces del baile del otro lado de la cancha. Dos policías me agarraron por detrás de repente. Me esposaron y otros jóvenes de civil me quitaron la campera. Me tiraron contra un paredón. Los policías sacaron sus armas. Y sin mediar palabras me apuntaron y dieron la orden de fuego. Estaban jugando a matarme. Se ensañaron gatillando risas hasta que llegó otro oficial. Entonces se hicieron los buenos devolviéndome la campera; primero la lanzaron a mis pies y luego me quitaron las esposas. Y hasta tuvieron la amabilidad de dejarme entrar al baile con esas recomendaciones que se le hacen a los chicos que se portan mal. Estuve cinco minutos y partí. El potrero estaba desierto. Me senté en un banco a llorar. Nunca conté el incidente a nadie, por vergüenza y acaso por culpa. Esa noche me dormí pensando que aún quedaba un día más de carnaval.



A los 20 años, Marcos Rosenzvaig —segundo desde la izquierda— presentando en “La Gaceta” de Tucumán una revista literaria con tres amigos.

Pero así era Lanús, mi barrio. Difícil. Tampoco nadie se salvaba de los asaltos. Las cinco cuadras que distaban la avenida Pavón de mi casa las caminaba agitado, tarde en la noche. Cuando veía algo sospechoso simulaba entrar en una casa cualquiera y me escondía. Una noche, un jeep frenó de golpe. Bajaron dos jóvenes con prisa. Me miraron. No dudé en correr, ellos tampoco. Las balas silbaron a mi alrededor. A toda carrera me metí en un garaje, lo único abierto a las tres de la mañana. El sereno me escondió debajo de un viejo escritorio en su oficina. Al instante entraron con las armas en la mano. El sereno intercedió alegando que me conocía. Los policías de civil me sacaron del escondite y me pegaron un par de bifes por haber corrido. Me disculpé. Uno de los dos me afirmó un cortito al estómago. Después se fueron. La violencia ya era una costumbre. Regresé a casa afligido. Había ensuciado mi campera blanca. Y, lo peor, la vergüenza ante el sereno.

La dictadura de Onganía se cerraba para mí con “La marcha del hambre”. Un amigo y yo sacamos el colegio Joaquín V. González a la calle, obligando a las autoridades a suspender las clases. No circulaban autos ni transporte público. La gente encerrada en sus casas. Pánico en el aire. Las manifestaciones se daban de manera sorpresiva. Mi amigo y yo caminamos rumbo al centro por Montes de Oca cargados de miguelitos. Cuando llegamos a Lavalle y Suipacha, nos encerró la policía con caballos. Los gases lacrimógenos caían a mansalva. No teníamos salida. A mi lado le había explotado la cara a un joven. A mi amigo lo perdí entre medio del tumulto. La represión fue brutal. Un vecino espiaba los sucesos detrás de una puerta entornada. Cuando lo vi, me tiré contra esa puerta. El hombre cayó al suelo. Detrás de mí, entró como una ráfaga una banda de personas. Nos quedamos en silencio, temblando, hasta que los policías se marcharon. La cita siguiente fue esa misma noche en el obelisco. Hubo muchos heridos. Fue una batalla campal. Un policía me agarró, después se acercaron dos más, pero en ese instante cayó una molotov a unos pasos de ellos. Pude soltarme y salir corriendo.



Marcos Rosenzvaig en Italia, cerca de la fecha en que quedó nadando solo en el mar.

1975. Tiempos de Isabel de Perón. El Rodrigazo me había dejado sin víveres, en un banco de segunda del Estrella del Norte rumbo a Tucumán, donde vivía parte de mi familia. Las primeras advertencias de la triple A las conocí mientras hacía la cola para ingresar en la sala Caviglia del teatro oficial en San Miguel de Tucumán. Se daba “El bulubú”, un unipersonal interpretado por un actor español. La pieza llenaba de bote a bote la sala. La cola avanzaba cuando un hombre de traje, más bien bajo, me llamó con el dedo. Salí temeroso de la fila. Me acerqué y en voz baja me dijo: “No vuelvas a intentar entrar a un teatro del Estado”. Y antes de que yo pudiera responder se anticipó: “No preguntes”. Asentí y rumbeé para mi casa, con vergüenza.

Tenía 22 años. Golpe de Videla. Mi compañera de entonces se llamaba María Inés Atim. Los dos militábamos. Ella tenía familia en un paraje montañoso llamado San Pedro de Colalao. Me invitó un fin de semana. Su pretensión era viajar con los diarios y revistas que publicaba el partido del que formábamos parte. Después de una larga discusión logré que se deshiciera de ellos. La gendarmería detuvo el ómnibus en medio de la montaña. Todos descendimos. Las manos contra las ventanillas. Nos palparon. Revisaron bolso por bolso y documento por documento. Tres días más tarde, de regreso a San Miguel desistí de dormir en su casa. Esa misma noche la secuestraron. Una placa de bronce la recuerda en el parque de la memoria, tenía 19 años.

Yo estudiaba en la UNT y peligrosamente era actor. Una dramaturga de teatro infantil nos había invitado, a un poeta y a mí, a dirigir una obra que se transmitiría en la televisión oficial. Hicimos una adaptación de “La niña que encendió la noche”, un cuento de Ray Bradbury. En el medio de la grabación con los actores, desde los parlantes escuchamos una voz que nos invitaba a abandonar el estudio. Los actores me miraron, y yo, perplejo, entre el pánico y la vergüenza, debí dejar el canal ante la vista de todos. De director a menos que empleado de maestranza. La humillación y el silencio cómplice de los que me rodeaban. Nadie arriesgó una palabra. El poeta y yo nos fuimos caminando como quien pide permiso, como quien cometió una falta y está obligado a la penitencia. Conversamos nuestro destino en la vereda. El poeta, esa misma noche, fugó a Bolivia con su familia. Y yo llamé a un compañero de militancia para pasar la noche en su casa. Al llegar, mi intuición modificó el plan original, y lo convencí para que fuéramos a mi casa. En ese lapso de la caminata, un grupo de tareas irrumpió en su casa, matando al perro y destruyendo su vivienda.

Seguí a mi amigo a Buenos Aires tres meses después de su partida. Una mañana tropecé, cuando salía de la facultad de Filosofía y Letras, con un hombre en la vía pública. Me disculpé, pero él, en plena Avenida Independencia, sacó un arma y me apuntó en la cabeza. Me culpaba de haber perdido a “un subversivo” en el subte. La situación era inverosímil. Yo me disculpaba por un tropiezo, y él esgrimiendo un arma y con total impunidad, sacaba el seguro ante la impasibilidad de las personas que miraban. Me llevó del brazo hasta la esquina con el arma apoyada en mi tórax. Finalmente la guardó y se alejó a velocidad.

Al poco tiempo partí a Rumania. Pero antes debía pasar por el aeropuerto y mostrar el pasaporte. Me transpiraban las manos. El agente me escrutó como a un delincuente. Cuando se levantó a preguntar algo miré hacia ambos costados para huir. Pero los nervios habían hecho de mí un bloque de hielo. Pasé esa instancia y llegué al avión.

Lejos del terror, festejaba las banderas comunistas colgadas de los edificios. Mi entusiasmo duró hasta conocer a Nicolae Ceausescu. De revolucionario pasé a ser mercader de jeans y amante de Occidente. Las vacaciones las pasaba sin dinero. Siempre contaba con una casa solidaria del amigo del amigo de un amigo para recalar. En Italia conocí un conde de la Toscana haciendo auto-stop. Me invitó a dirigir un Vía Crucis en Bibbona. Estábamos en los festejos del final del espectáculo. Poco después de haber probado todas las bebidas estimulantes me encaminé a la playa. La noche era tan placentera que volqué la cabeza en la arena y dormí. Me despertó la luz del alba y el murmullo de unos paseantes búlgaros, albanos. Les pedí un faso y me arrojaron un paquete y una invitación a su embarcación. No dudé. El viaje fue largo y desconocía el destino. La lancha se detuvo y yo aproveché para quitarme la resaca nadando. Estaba un tanto lejos cuando observé que levantaban ancla y encendían el motor. Me apresuré a regresar para que no se inquietaran con mi tardanza. Supuse que era una broma cuando los vi alejarse. No se puede abandonar a alguien en el medio del mar. Aunque yo venía de un país donde se tiraba gente desde los aviones. Entonces tomé conciencia de que me había embarcado con desconocidos y que había quedado abandonado sin saber dónde estaba la playa. Imaginé que regresarían. Me mantuve a flote esperando hasta que decidí valerme de mí e iniciar el regreso. Supongo que eran las nueve o diez de la mañana. Recordé que, antes de arrojarme al agua, me había quitado mi Girard Perregaux.

Tenía 25 años. Era el mar Tirreno. Era Bibbona y yo un extranjero. Mi cadáver podía ser estacionado en una morgue sin que nadie lo reclamara. Decidí no entrar en pánico. Especulaba con el paso de una embarcación o de un pesquero. Solo vi pasar un helicóptero al que le hice señas. Luego escuché una explosión a lo lejos. Nadaba hacia donde conjeturaba que estaba la playa.

La tarde fue inclinándose. Resulta fácil desorientarse en el mar, de manera que hay que tener los ojos bien abiertos para no equivocar el rumbo. La oscuridad desorienta y provoca pánico. Yo ya era buen nadador y también dejaba que el agua me llevara. Recién a la medianoche alcancé a ver luces a lo lejos. Por momentos me acercaba y por momentos me alejaba. Perdí el control. Estaba exhausto. La desesperación por llegar me dejó con la boca abierta y tragando agua. El aire se resistía a entrar. Una pequeña ola me elevaba y de súbito descendía como por un tobogán. Nadé con la fuerza que me quedaba. Estaba a unos cincuenta metros de la orilla. Me pensé una vez más como un cadáver anónimo en la morgue. Solo debía atravesar la rompiente y ganar la playa. Aproveché el impulso de la ola para nadar con las fuerzas que me restaban. Pero no fue suficiente. Me dejé arrastrar. Ya no pensaba. Luchaba por una bocanada de oxígeno. Me hundía cuando de la nada aparecieron dos pescadores. Tomaron con violencia mis cabellos. Sus manos me sostuvieron. Me abracé con desesperación a uno de ellos. Me fueron llevando de a poco hasta pisar la arena. Caminé despacio hasta las dunas y me tiré en la arena. Desperté en la playa con el sol del mediodía. Más tarde supe que si hubiese seguido en esa lancha con los tres búlgaros o albaneses hubiera acabado como un anónimo en la morgue. Leí en un diario detalles de la explosión. Mis posesiones actuales eran el short que llevaba puesto y el cansancio de haber nadado durante 14 horas. Los avatares del suceso los narré en una novela: “Naufragio en Bibbona”.

La vida continuó escribiéndose, ya no con la audacia de la juventud, sino bajo la pregunta de cómo sentía y vivía la muerte en aquellos tiempos. Me parece que nada de todo lo que escribo me ocurrió a mí. Imposible reunirme con el sentir de esos años. Lo cierto es que todavía estoy.

Marcos Rosenzvaig. Hoy soy novelista. Pero fui actor, director y me doctoré en filología hispánica. Antes que nada sigo siendo un pibe de barrio. Escribí ensayos, teatro y novelas como “Perder la cabeza”; “Monteagudo. Anatomía de una Revolución”; “Cabeza de Tigre”; “Naufragio en Bibbona” y “Querido Eichmann”. Sin embargo, para mi madre, contrario a las madres, fui un actor de morondanga, un bohemio, un cachafaz que regresaba a casa cuando amanecía. Me recibía el loro de la vecina que, imitando a mi madre, repetía “¡morite Marcos!”, un latiguillo que ella usaba cuando la sacaba de quicio. Para mi tío Salo yo era un “juligán” (sinónimo de canalla en ruso, decían,quién sabe). Éramos eso: una familia judía que vivía riendo y llorando al mismo tiempo.