Toma de terrenos del barrio Planeadores, Los Hornos.

El juez federal Alejo Ramos Padilla decidió archivar la causa de la toma de Los Hornos -la usurpación de terrenos más grande de la provincia de Buenos Aires- por considerar que no hubo ilícitos en esa maniobra, ya que se hizo sin violencia y durante el día.



Se trata de 190 hectáreas ubicadas a 20 minutos de la Gobernación y a 30 cuadras del centro de la capital bonaerense. La toma comenzó semanas antes del inicio de la pandemia de coronavirus, en febrero de 2020.



En menos de un año se construyeron más de 3 mil viviendas precarias, sobre terrenos de alto riesgo hídrico, es decir, en áreas inundables. En la resolución el juez entendió que “al momento de los hechos, el predio se encontraba en estado ocioso y carecía en la gran mayoría de su extensión de un cerco o alambrado perimetral que lo protegiera de posibles intrusiones”.



“La propiedad en cuestión se trataba de un terreno descampado que adolecía de cualquier elemento de protección para impedir el ingreso de terceras personas -tales como candados, alambrados, cercos, obstáculos o barreras- sobre los que los ocupantes pudieran haber ejercido algún tipo de fuerza o violencia, como medio para consumar el despojo”, aseguró.



El fallo resalta que para que la ocupación sea delito “la figura exige que el despojo se haya llevado a cabo bajo alguna de las modalidades que prevé la norma, entre ellas, violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad”.



El intendente de La Plata, Julio Garro, hizo una denuncia y planteos públicos sobre la “pasividad” de las fuerzas de seguridad y del gobierno provincial. Néstor Grindetti (Lanús) posteó: “Lo que hace la Justicia es un paso atrás. No se puede avalar la toma de tierras”. Diego Valenzuela (Tres de Febrero) consideró que “la justicia parece avalar” la usurpación de las propiedades.



Otros pronunciamientos de dirigentes de la oposición apuntan ahí: “Aunque el kirchnerismo nos acostumbro a vivir en el mundo del revés, es simple: tomar tierras es ilegal a cualquier hora cualquier dia”, dijo el presidente del bloque de senadores de JxC, Christian Gribaudo. Y el diputado Alex Campbell: “Vergonzante fallo de un juez militante que ampara la violación de la propiedad”.



También Patricia Bullrich se refirió al fallo mediante un mensaje en su cuenta de twitter: “Una toma de tierras es ilegal por donde se la mire. Pero si es de día, para el juez Ramos Padilla no es delito”.





