La eventual declaración del ex director de Contrainteligencia de la SIDE Antonio “Jaime” Stiuso ante la comisión de Inteligencia del Congreso agudizó la pelea con Juntos por el Cambio y creo preocupación en el oficialismo.

El diputado de Juntos por el Cambio Cristian Ritondo pidió al presidente de esa comisión, el cristinista Leopoldo Moreau, que cite a declarar a Stiuso.

Ritondo quiere que describa cómo funcionaba el “aparato de inteligencia paralelo” del ex jefe del Ejército César Milani y la lista de “blancos” que tenía la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuando la comandaba Oscar Parrilli. Esa lista incluye los nombres de casi 200 políticos, empresarios y periodistas espiados. El senador del PRO Ignacio Torres y el diputado Gerardo Milman, entre otros, apoyan el pedido.

Moreau hasta la semana pasada no había contestado la solicitud. “Hace dos años que la comisión citó a decenas de imputados y testigos del supuesto espionaje macrista y ahora no aceptan un puñado de testigos nuestros”, dijo Ritondo a Clarín.

Si Moreau rechaza el pedido, el ex ministro de Seguridad bonaerense está dispuesto a hacer “una reunión de la minoría de la comisión” para escuchar a Stiuso, el ex diputado y ex jefe de la SIDE Miguel Angel Toma y otros que fueron víctimas de escuchas ilegales, seguimientos y otras operaciones de inteligencia K.

Anticipándose a la jugada de la oposición, el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, el cristinista Leopoldo Moreau, aseguró que Stiuso “asesora al expresidente Mauricio Macri” para “eludir sus responsabilidades” en las causas en que se investiga el supuesto espionaje ilegal macrista.

La oposición quiere que el ex espía explique el alcance del contenido de las 15 carpetas que el ex juez Claudio Bonadio secuestró a Cristina Kirchner en el 2018 en su casa de El Calafate.

Según fuentes parlamentarias, una de las carpetas que investiga el juez Marcelo Martínez De Giorgi muestra como “a Stiuso le armaron” varias causas y habrían hecho inteligencia ilegal sobre Nisman, su familia y otros.

Un dato clave que contará es que la AFI K ingresó a la base de datos de la Dirección de Migraciones el domingo 18 de febrero de 2015 a “las 16.10” para rastrear si se había ido del país cuando aún no se sabía en forma pública que el ex fiscal de la AMIA estaba muerto. Es más, el fiscal Ramiro Gonzalez pidió en otra causa por supuesto espionaje ilegal k al juez Julián Ercolini qué claves se usaron para rastrear a Stiuso y otras personas sin una orden judicial.

Ercolini tiene la denuncia de las ex diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso por el espionaje ilegal de la AFI K a unos doscientos políticos, jueces, empresarios y periodistas.

En una tercera causa, abierta por la denuncia de una supuesta inteligencia de Milani desde el Ejército, Stiuso aclaró que la sigla “OBs” que figura al lado de cada espiado significa “orden de observación”. En el lenguaje de los espías, OBs implica “pinchar teléfonos, hacer seguimientos y buscar documentación” sobre un objetivo, no solo interceptar comunicaciones sin orden judicial.

En el 2017, ante Bonadio –que lo odiaba-, Stiuso dijo que esa lista es “una lista de blancos”. En ella figuran desde Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió; jueces como Claudio Bonadio; fiscales como Carlos Stornelli y periodistas como Jorge Lanata, Luis Majul y este cronista, pasando por el actor Adrián Suar.

Para la oposición, Stiuso “concatenará” todas estas causas que se investigan, en forma separada, con otro expediente judicial llamado Dark Stark “donde hay audios de Parrilli y Milani”, sostiene las fuentes parlamentarias.

Incluso, dirá que desde la AFI, donde Cristina lo hizo echar en noviembre de 2014 tras la firma del Pacto con Irán “rastreamos con un equipo propio la activación de valijas para pinchar teléfonos cuyas señales salían desde adentro del edificio Libertador, sede del Ejército”.

Clarín accedió a nuevos detalles sobre el contenido de las carpetas secuestradas a la vicepresidenta que incluye transcripciones de escuchas telefónicas, mails y documentos privados de personas y empresas.

La carpeta sobre Stiuso contiene datos de las empresas “Puerto Fénix, Corporación Marítima Boluda, Compañía Marítima Austral, y House to House”. En una parte sostiene que el ex espía “Lauchón” Viale “contrataba modelos –dos muy conocidas- para sacarle información a políticos. Es un disparate digno de una película de James Bond”, señalaron las fuentes.

En cuanto a la jueza y viuda de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, otra carpeta contiene “temas patrimoniales del 2009 a 2014 y salidas del país de ella y sus hijas”, afirmó una fuente judicial. También sobre el ex novio de Arroyo Salgado, Guillermo Alberto Elazar.

Una cuarta carpeta tiene datos de la causa de drogas en que el juzgado federal 1 de Tres de Febrero investigó al “Lauchón” Viale, quien murió en un confuso tiroteo con el Grupo Halcón de la policía bonaerense. Stiuso está convencido que fue un “trampa y que era para él”, contaron en los tribunales de Comodoro Py.

Otros se refieren a la compañía Glencore, “el cartel del aluminio” y sus negocios con el chavismo de Venezuela.

Otra parte está titulada “Mata” y contiene transcripciones de conversaciones telefónicas privadas con del ex ministro del Interior “Carlos Corach, de Franco y de Ghiglia”.

La séptima carpeta se refiere a “Enarsa y los llamados a licitación para comprar combustible e incluye a Glencore y British Petróleo”. El ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta, están procesados por la importación irregular de gas natural licuado durante la presidencia de Cristina.

Otras carpetas contienen conversaciones del ex titular de YPF-Repsol Antonio Brufau con su directorio cuando la ex presidenta reestatizó la empresa petrolera a cambio de 6.200 millones de dólares. Otras se refieren a proyectos de negocios de Panamerican Energy, la minera Barrick Gold, el préstamo del Citigroup a la empresa Clorox, y la situación sindical de General Motors.

También tiene una carpeta sobre los accionistas del Grupo clarín y sus periodistas. Otra carpeta encontrada a Cristina Kirchner detalla los vínculos del Banco Bica Cooperativa de Santa Fe con el fallecido ex gobernador Carlos Reutemann y el actual presidente del Banco Central Miguel Angel Pesce.

La última carpeta refería a la AFIP contiene mails entre su ex director “Ricardo Echegaray y Martín Aguirres por informes de personas que compraron moneda extranjera en 2014”, detallaron las fuentes judiciales. Entre otros misterios, sobre cómo llegaron a manos de Cristina estas carpetas con información de inteligencia.

