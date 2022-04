Los franceses llegan a su elección presidencial este domingo en la apatía para ir a votar y con la abstención que definirá quien pierde en la primera y la segunda vuelta como principal protagonista.

Un comicio entre la derecha y la ultraderecha, con escasa campaña y actos. Por primera vez al presidente Emmanuel Macron, que quiere ser reelecto por última vez, le pisa los talones Marine Le Pen, populista desdiabolizada porque Eric Zemmour, el candidato anti musulmán es más xenófobo que ella.

Los socialistas han desaparecido. Pero hay un nuevo fenómeno en la elección francesa, en medio de la guerra en Ucrania, con el costo de vida por las nubes, el diésel a 2,75 euros subido en dos días y una inflación del 7,5 por ciento. Hay una renovada rigidez del pensamiento de los votantes a la hora de elegir.

Así lo describió Sami Naïr, académico, filósofo, uno de los más respetados sociólogos franceses, especialista en migración, ex diputado europeo y miembro del gobierno de Lionel Jospin.

El habla de la “rigidificación del voto” en la sociedad francesa, sin importarle los programas o una evaluación de los candidatos.



El sociólogo francés Sami Naïr analiza las elecciones presidenciales. Foto: gentileza Sami Naïr

“Yo hablo con la gente que va a votar y nunca vi tan poca indecisión a la hora de votar. La gente que dice que va a votar contra Macron, en mi experiencia personal, es imposible hablar con ella y explicarle que Macron también ha hecho cosas buenas. Dicen: ‘No me importa, voto en contra de él'”, señala Naïr.

“La gente que quiere votar a Marine Le Pen es igual. La gente que quiere votar a Mélenchon es igual. Estamos en una ‘rigidificación’. Una parálisis del pensamiento crítico en cuanto a la complejidad extraordinaria de esta elección y del programa de los candidatos”, agrega.

“El voto partidario radical se ha hecho viral en todas partes, en todos los sectores. Lo que significa que no hay verdaderamente un debate entre los franceses sobre lo que está pasando ahora, sobre los programas, porque los grandes partidos han desaparecido. La gente focaliza sobre individuos y ‘me gusta’ o ‘no me gusta’ el individuo. Pero el programa, al fin y al cabo, parece secundario”, explica el experto.

Y advierte que si Le Pen llegara a ganar la elección, “va a tener que tomar decisiones importantes en Europa, que en el contexto actual, pueden tener consecuencias dramáticas para Francia”. Más aún, habla de “guerra civil”.

Durante una larga conversación con Clarín, el doctor Sami Naïr, que vive entre Francia y Sevilla, discutió los paradigmas de la elección francesa, sus candidatos, la desaparición de los partidos, el crecimiento de la ultraderecha, qué sucedería si gana Marine Le Pen o si en el ballotage se enfrentan Emmanuel Macron y el izquierdista Jean Luc Mélénchon. El rol de la guerra de Ucrania y el por qué de una campaña sin actos públicos. Este fue el resultado.

-¿Las elecciones francesas se juegan en la derecha y en la ultraderecha esta vez? ¿Por qué?

-Porque la izquierda ha salido del mapa. Porque tiene una crisis profundísima y la izquierda cada vez que tuvo la posibilidad de volver al poder, no gobernaba más de 4 o 5 años. Luego perdía el poder porque efectivamente no tenía un programa lo suficientemente serio para poder ser reelegida en el sistema político francés. Es el resultado de la extrema división de la izquierda, la desaparición del Partido Socialista. Este domingo por la noche, cuando tengamos los resultados, será al mismo tiempo el réquiem funerario para el Partido Socialista, porque su candidata tendrá un muy mal resultado. El peor de toda la historia del partido en Francia. Es un logro muy original: el primer resultado de este tipo en Francia.

-¿Y en la extrema derecha?

-Y la batalla ahora está entre la extrema derecha versión Marine Le Pen. Es decir extrema derecha clásica, conservadora, racista, xenófoba, pero que respeta más o menos las reglas del juego político. Y la otra extrema derecha, representada por un intruso. Zemmour es un neo fascista o un fascista en el sentido más clásico de la palabra. Y frente a ellos, evidentemente, Emmanuel Macron.



La candidata de derecha, Marine Le Pen. Foto: AFP

-¿Quién puede ganar?

-La respuesta a la pregunta si puede ganar o no Marine Le Pen, en mi opinión, estriba en el resultado que va a conseguir Valérie Pécresse, la candidata de la derecha tradicional gaullista, que ha perdido el sentido del gaullismo, que no tiene nada que ver con él. Pero que representa esta burguesía conservadora francesa, que respeta las formas pero que ha perdido totalmente su papel político en el país.

-¿Por qué es importante el resultado de Pécresse?

-Si ella tiene un muy mal resultado, que es lo que todos los sondeos pronostican, eso puede hacer que una parte importante de su electorado se vaya directamente desde la primera vuelta hacia Marine Le Pen. Y en este caso Marine Le Pen, que está ahora a 6% de diferencia con el presidente Macron, tiene posibilidades en la segunda vuelta. Tiene posibilidades, no muchas. Porque hay otro actor en este conjunto, que es evidentemente la abstención. Tendremos un nivel de abstención muy fuerte y es una situación muy incierta, muy problemática. Es verdad que la situación es peligrosa.

La incógnita sobre Marine Le Pen

-En medio de la guerra de Ucrania, con miles de refugiados llegando a Europa, ¿existe la real posibilidad de que Marine Le Pen sea votada? Una encuesta le da solamente 2 puntos de diferencia con el presidente Emmanuel Macron.

-Es posible, porque siempre en Francia hay que diferenciar lo que dicen los periódicos, los medios de comunicación y el resto de la población. La población no está totalmente en la guerra. Está en contra de la guerra, está en contra de la invasión rusa, que es tremenda, que no tiene nombre, que es un crimen contra la humanidad. Pero no considera que eso tiene algo que ver con la situación política en Francia. Ha sido un gran error de Macron pensar que no iba a hacer campaña, dedicarse únicamente al asunto ucraniano, telefoneando cada día a Vladimir Putin y llegar hasta el día de las elecciones con sólo -por primera vez desde el nacimiento de la Quinta República en 1958- un acto. Nunca se ha visto eso y ahora lo está pagando. La gente dice: “¿Nosotros no existimos? ¿ Qué pasa?”.

-¿La actitud de Macron es para mostrar una imagen de estadista en sus conversaciones con Putin? ¿Su responsabilidad como líder europeo?

-Era su objetivo. Eligió la estrategia de la indiferencia. Hay tres candidatos de izquierda, que luchan entre ellos, y hay tres candidatos de la derecha, extrema derecha y extrema derecha neofascista. Se puso por encima de toda esa gente. No ha hablado con nadie. No ha tenido un debate con nadie. Ha rechazado absolutamente todos los debates, pensando que iba a funcionar como un “Sirius”, arriba de todo el mundo y dejando a esos “candidatos de segunda”, luchando entre ellos. Y se ha equivocado porque los sondeos están demostrando que a los franceses no les ha gustado ese comportamiento.

“(Macron) no ha hablado con nadie. No ha tenido un debate con nadie. Ha rechazado absolutamente todos los debates, dejando a esos ‘candidatos de segunda’, luchando entre ellos. Y se ha equivocado porque los sondeos están demostrando que a los franceses no les ha gustado ese comportamiento”.

-¿Por qué?

-Porque viene también reforzando un sentimiento que la gente tiene en Francia respecto a Macron. Lo han tachado varias veces y lo consideran un poco altanero, como despreciando al pueblo, sobre todo en los dos primeros años de su mandato. Trataba al pueblo francés como si fuera un rebaño. Hizo un discurso el primer año diciendo que era un pueblo de galos. Es decir, un pueblo que no ha experimentado la modernidad. Después evidentemente cambió, por la rebeldía de los chalecos amarillos, que le recordaron que el pueblo francés existía.

-¿Cambió últimamente ?

-Intentó estos últimos años recuperar esta imagen. Pero su comportamiento en esta campaña electoral ha vuelto a hacer pensar a la gente que, al fin y al cabo, no había cambiado tanto. Todos estos elementos psicológicos, que tienen un efecto en la psicología colectiva del pueblo, ahora tienen efectos en los sondeos. Veremos qué pasa el día de la elección que es al fin y al cabo, el día que define realmente lo que piensa la gente.

-¿Qué pasará en la segunda vuelta?

-Lo que sí es seguro es que él va a llegar en primera posición y Marine Le Pen lo hará en segundo lugar y estará frente a él en la segunda vuelta. La cuestión es saber a quién tendremos en tercera posición. Probablemente tendremos a Jean-Luc Mélenchon, que ha hecho una campaña perfecta. Valérie Pécresse hizo una campaña pésima, ha hundido a su partido. Pero Mélenchon ha hecho una campaña muy inteligente, de proximidad y que ha empezado en el mes de octubre del año pasado.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, casi no hizo actos de campaña. Foto: REUTERS

El fenómeno Mélénchon

-¿Usted considera que en esta campaña de 12 candidatos va a existir un “voto útil” y finalmente lo va a recibir Jean-Luc Mélénchon, el líder de la izquierda, que ha subido 4 puntos hasta alcanzar 17 puntos en esta primera vuelta? ¿Cree que la gente no votaría a Le Pen sino a Mélenchon contra Macron?

-Si en la segunda vuelta se encuentra Macron frente a Mélénchon, Macron pierde. Porque Mélenchon podría movilizar dos cosas muy importantes. Primero los abstencionistas, porque con Mélenchon las cosas van a cambiar. Es como con Marine Le Pen. Si ella gana, las cosas van a cambiar en el mal sentido, está claro, pero van a cambiar. Con Macron, la gente no está segura de que las cosas vayan a cambiar. Vamos a seguir en la misma línea. Hay un sentimiento en Francia muy profundo de rechazo de la normalidad. Hay una demanda de un nuevo sistema en todos los aspectos de la vida, tanto institucional como económica, social. Eso puede beneficiar a Mélénchon. Pero yo estoy convencido de que no llegará a la segunda vuelta. Porque la diferencia entre él y Marine Le Pen es demasiado grande ahora. Hay una diferencia de 5 o 6 puntos que no se puede recuperar en 3 días. Es imposible.

-¿Marine Le Pen ha conseguido “desdiabolizarse” y reducir su imagen xenofóbica?

-Sí, lo ha conseguido. Sobre todo porque ha entendido una cosa y es que mucha gente con intención de votarla, no lo hacía por su racismo, por su xenofobia. Y logró representar más o menos lo que el Partido Comunista representaba a nivel social en Francia. Una idea de un Estado social, que puede beneficiar a los obreros, a las clases medias pobres.

-¿Cómo lo hizo?

-Ha desarrollado en estos últimos años una visión casi neo keynesiana de la política interior. Y al mismo tiempo supo aprovechar sin radicalizarse, el anti europeísmo latente muy profundo en la población francesa, que culpa a Europa por la destrucción de los servicios públicos, de todos los acervos del estado social francés desde la Segunda Guerra Mundial. Ella supo utilizar todos estos elementos y al mismo tiempo, en su discurso, introdujo una diferencia muy interesante.

-¿Cuál?

-Ella dijo: “Yo no tengo nada en contra de los musulmanes”, incluso durante esa campaña llegó a defender el velo en un país laico. “A mí no me molestan las chicas que llevan el velo, las musulmanas, y no tengo nada contra el islam. Lo que quiero es un islam francés”, dijo claramente. Es decir, la posición que la izquierda y la derecha siempre han defendido. Un islam francés, no un islam de Arabia Saudita o no sé de qué país. Entonces mientras que eso decepcionó a una parte de su electorado, también lo ha recuperado gracias a Eric Zemmour, quien tiene un programa basado únicamente en el racismo, anti islamismo, la xenofobia.

-Ella ha logrado reducir su imagen xenofóbica y al mismo tiempo ,está siendo financiada por Rusa y actualmente por un banco húngaro.

-Su última campaña ha tenido 3 préstamos con bancos rusos, vinculados evidentemente al grupo de Putin, porque eso no se puede hacer sin su autorización. Pero eso no plantea un problema, porque ella dice: “yo no oculto nada, es perfectamente legal”. Tenía un contrato desde hace dos años para financiar la campaña y “felizmente me lo han cancelado. No voy a culpar a los bancos rusos por lo que está haciendo Putin, tanto como no voy a culpar al pueblo ruso por lo que está ocurriendo en Ucrania”. Es un discurso muy bien elaborado, razonable sobre esta cuestión.



El candidato ultraderechista a la presidencia de Francia, Eric Zemmpur, en un acto. Foto: AFP

-¿Por qué la gente vota a este tipo de candidatos, como Le Pen y Zemmour? ¿Es que se ha derechizado o qué ha pasado para que los electores de izquierda hoy elijan a candidatos de ultra derecha?

-Primero hay que entender que la extrema derecha francesa no es algo que ha nacido de la nada. Es algo que resulta de un largo proceso histórico, que empezó en realidad a finales del sigo XIX . Esa extrema derecha monárquica y después republicana, que ha llegado al poder en 1940 con el mariscal Pétain, colaborador de los nazis durante 4 años en Francia. Esa derecha es potente, sus bases ideológicas están muy bien documentadas. Es una derecha católica, ultra reaccionaria, xenófoba, patriótica, antisemita, racista. Tiene todas las características de las clases que lucharon contra la Revolución Francesa desde 1789. La cultura política francesa está dividida entre una cultura modernista de finales del siglo XVIII, XIX y una cultura ultra conservadora, de la que la extrema derecha hoy es el resultado. Leen los mismos libros y tienen la misma visión de la sociedad.

-¿Cómo es la vieja ultraderecha francesa?

-Un ejemplo de esto fueron las enormes manifestaciones en contra del matrimonio igualitario, de la ampliación de derechos. Es algo que tiene raíces profundas. Esa gente silenciosa existe en Francia y ha existido durante la Segunda Guerra Mundial, cuando han apoyado a Pétain. Hasta 1943 la resistencia francesa era minoritaria y cuando Francia se liberó, De Gaulle condenó a Pétain y mataron a unos colaboracionistas, pero no fueron más allá. Dejaron a una parte del aparato institucional de derecha y de extrema derecha en pie. No los tocaron hasta los años ’70, donde volvimos a cuestionar este aparato.

-¿Por qué lo hizo De Gaulle?

-Porque sabía que eso representaba algo importante en Francia. La guerra de Argelia ha radicalizado ese movimiento y de ahí ha salido Jean Mari Le Pen, que era un neo nazi, estudiante de la facultad de derecho. Se ha vuelto oficial del ejército francés en Argelia, torturó a los argelinos y ha sido juzgado por eso. A partir de allí desarrolló el movimiento de extrema derecha, primero llamado Occidente, en defensa de occidente y después a partir de 1983, Frente Nacional, del cual su hija ahora es la dirigente. Ese movimiento de extrema derecha está profundamente arraigado en la sociedad francesa, frente a una izquierda y una derecha civilizadas.

“Ese movimiento de extrema derecha está profundamente arraigado en la sociedad francesa, frente a una izquierda y una derecha civilizadas”.

-¿Qué ocurre con la izquierda?

-La izquierda ha intentado y logró muchos éxitos frente a este movimiento de extrema derecha. No hay que olvidar que se trata de algo típicamente francés. Desde hace 40 años nosotros tenemos una extrema derecha fuerte, mientras que en España empieza ahora sólo Vox. En Alemania, Alternative Deutschland hace unos cinco, seis o siete años.

-¿Y cuál es el impacto de los chalecos amarillos en las elecciones y en los manifiestos?

-Los chalecos amarillos son un movimiento social. Como todos los movimientos sociales, no es un partido. Es decir, que no tienen un programa obligatorio para sus seguidores. Hay gente de extrema derecha, de extrema izquierda, gente en general de izquierda en este movimiento. Su característica fundamental es la lucha contra la política fiscal del Estado francés, contra la política de tasas. ¿Sabes que la revolución del 89 del siglo XVIII ha sido una revolución fiscal primero? Una visión de una división contra la fiscalidad, contra las tasas. Y también es una corriente importante en la tradición francesa. El Estado fiscal francés es hoy en Europa el Estado más represivo de todos los que existen. Francia es un país en el que se pagan mucho más impuestos que en Suecia o que en Dinamarca, o que en todos los Estados sociales más desarrollados.



El candidato de izquierda Jean-Luc Melenchon, en un acto en Nantes. Foto: AFP

Eric Zemmour, el judío antisemita

-El otro fenómeno de esta elección es Eric Zemmour, un anti islamista que amenaza con dominar el voto populista de la ultra derecha. Pero, ¿este anti islamismo furioso ha terminado fortaleciendo a Le Pen y le ha aliviado su mala imagen?

-Ha terminado fortaleciendo efectivamente a Le Pen, porque ella no quiso entrar inteligentemente en esa lógica por varias razones. La primera y la más importante es que ahora hay casi como siete u ocho millones de ciudadanos franceses de religión musulmana, y eso cuenta en una elección. Eso cuenta claramente para él. Él sabe que ahora no puede llegar a ese electorado. Tampoco podría llegar al electorado judío porque él mismo, siendo judío, es un antisemita clásico, en el sentido clásico de la palabra. Atacó a los judíos, atacó a Israel. Hizo todo lo que había que hacer para decir: “Yo soy un judío, pero no tengo nada que ver con ellos”.

-¿Puede ir a la segunda vuelta?

-Imaginemos por ejemplo un Eric Zemmour que obtenga un 15%. Seguro que va a la segunda vuelta. Y después -porque el problema es el después- va a cambiar de discurso. Porque entrando en el 15%, entra en otra categoría y tendrá que recuperar votos. Incluso entre los hijos de inmigrantes, entre los hijos de musulmanes. Con el discurso que ha desarrollado a su manera Marine Le Pen, es decir: “Yo estoy por la integración. Estoy en contra de la religión como arma política, estoy en contra de la inmigración”.

-¿Qué dicen los inmigrantes?

-Casi la mayoría de los inmigrantes en el fondo están también en contra de la inmigración. Porque para ellos, las nuevas migraciones no sólo les recuerdan su situación, sino que también piensan sobre ellos diciendo: “¿Cuándo vamos a vivir tranquilamente en este país si esa gente sigue llegando y llegando y llegando?”. Y eso, la extrema derecha sabe utilizarlo muy bien y Zemmour lo ha desarrollado. Ha salido así porque precisamente Marine Le Pen había dejado abierto el terreno del racismo.

La estrategia de Macron

-Macron está tratando de alertar a los votantes que sería un desastre si el gobierno de Francia cae en manos de Le Pen y de “su clan”. Pero al mismo tiempo, ellos sostienen cada vez que hablan con los periodistas, que Le Pen puede ganar. ¿Cuál es el mecanismo que están utilizando?

-Creo que está utilizando dos cosas. La primera es que al haber estas últimas tres semanas puesto el foco esencialmente sobre Marine Le Pen, impedía a Mélénchon y a Valérie Pécresse subir en los sondeos. Es decir que era también una estrategia para favorecer a la candidata de extrema derecha para la segunda vuelta. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla: tradicionalmente es un seguro para cualquier presidente tener frente a él la extrema derecha en la segunda vuelta. Porque sabe que habrá una alianza, por lo menos entre las fuerzas políticas, para llamar a la gente a no votar y a no correr el riesgo de la extrema derecha. Y por otro lado, en total coherencia con esa idea estratégica, dice que si Marine Le Pen gana, será una catástrofe para Francia. Y tiene toda la razón. Será una catástrofe porque Marine Le Pen tendrá, si gana, que tomar decisiones para su electorado. Es decir, las dos primeras decisiones que tomará va a cambiar su estrategia europea.

-¿Y si gana Le Pen?

-Probablemente va a bajar el tono sobre Ucrania, aunque Macron no lo ha subido mucho. Los medios de comunicación están cada día machacando a la gente con este tema, pero fundamentalmente él mantiene la idea de sanciones contra Rusia, pero al mismo tiempo un diálogo con Putin. En mi opinión, tiene toda la razón. Pero efectivamente, Marine Le Pen, si gana, va a tener que tomar decisiones importantes en Europa, que en el contexto actual, pueden tener consecuencias dramáticas para Francia. Sin hablar del hecho de que la extrema derecha y sobre todo los partidarios de Marine Le Pen, han demostrado en las alcaldías, en los departamentos en los que han llegado a través de las diversas elecciones, que hacen lo que los trotskistas llamaban en el lejano pasado “el centrismo”. Es decir, que entran en las instituciones y dominan estas instituciones desde adentro. Imaginemos una presidenta de extrema derecha, lo que puede significar en el Cuerpo de la Justicia, en el Cuerpo de la Policía, en el Cuerpo del Ministerio de Hacienda, en el cuerpo del Ministerio de Asuntos Sociales. Significa que todo el programa racista, el programa social muy regresivo de Marine Le Pen, tendrá que aplicarse. Y eso, efectivamente, puede ser una catástrofe para Francia y crear probablemente una situación de guerra civil en Francia.

-¿Guerra civil?

-Para mí eso está claro. Para mí, la llegada de Marine Le Pen es la apertura de una guerra civil en Francia, porque ahí hay toda una parte de la población que no la aceptará y tendremos cada día manifestaciones, enfrentamientos. No hablo de muertos y de eso. Pero tendremos una situación dramática.

-¿Considera usted que en este voto republicano, donde la gente temía que ganara un voto anti república como el de Le Pen, como sucedió en el 2002 entre Chirac y Jean Marie Le Pen, continúa eso o es un mito que ha terminado y a la gente no le interesó más ese escenario?

-Yo creo que a la gente no le interesa más el escenario de la permanente segunda vuelta entre la extrema derecha y el candidato en el poder. Eso está claro. Pero al mismo tiempo, todo eso depende de la recomposición de las fuerzas políticas francesas. Y ese es el tema grave. Actualmente esa elección ha demostrado que la izquierda ha muerto, ha fallecido, que el Partido Socialista, los Verdes, han desaparecido o van a desaparecer porque tienen un muy mal candidato, están divididos y no saben si son de derecha o de izquierda. Son probablemente de los dos. El partido de la Valérie Pécresse, el domingo por la noche probablemente, la van a enterrar y probablemente el partido va a estallar entre una corriente que elegirá presentarse en las elecciones legislativas, más o menos al lado de Macron y juntarse con la mayoría presidencial de Macron. Y otra parte, que probablemente construirá un partido de derecha mucho más radical en el sentido de Marine Le Pen y de Eric Zemmour.

-¿Y Mélenchon?

-De todas maneras, el proceso de fragmentación en la derecha va a seguir. En la izquierda, todo depende del resultado de Mélenchon. Si Mélenchon hace una buena elección, con más del 15%, si llega a los 16%, tal y como algunos sondeos lo prevén ahora será, como se dice en francés, “incontournable”. Es decir, que no habrá una posibilidad de reconstruir la izquierda sin pasar por él, sin su acuerdo. Y él va a jugar un papel decisivo en la recomposición de la izquierda. Lo veremos con el sistema de alianzas que se va a poner en marcha para las legislativas. Probablemente se ha dado cuenta de que estas últimas tres semanas la campaña de los discursos de Anne Hidalgo, candidata del Partido Socialista, de Yannick Jadot, candidato de los Verdes, son discursos dirigidos exclusivamente en contra de Mélenchon. Casi no hablan ahora de Macron.

-¿Por qué?

-Porque no quieren que él tenga un buen resultado. Porque tener un buen resultado es poder recomponer en torno de la izquierda. Y segundo, tener y conseguir muchos más diputados en la Asamblea Nacional. Y si se encuentran en la Asamblea Nacional con, digamos unos 80 o 90 diputados, eso para el Partido Socialista o lo que queda del partido, es la muerte y el entierro. Es decir, que definitivamente el partido creado por Mitterrand en 1971 habrá desaparecido y se reconstruirá una izquierda diferente.

-¿El partido socialista está muerto?

-He visto que los socialistas se están muriendo. He visto que hubo una cena entre Anne Hidalgo y otros dirigentes, entre ellos el ex presidente François Hollande, para hablar de la posibilidad de crear un partido socialdemócrata después de las legislativas. Creo que todo eso no va a ocurrir porque la gente no quiere, no confía en ellos. Si Mélenchon consigue un buen resultado, probablemente entraremos en una historia diferente para la izquierda.

-¿Pero Mélenchon va a tener un discurso populista latinoamericano como el que tiene ahora, pro cubano, pro Nicolás Maduro, o va entender que todo esto es un modelo que fracasó?

-Yo creo que no va a tener un discurso populista, no va a tener ningún discurso. Va a tener un discurso de reconstrucción de una izquierda socialdemócrata, de izquierda ecologista, feminista, pacifista. Y a nivel político internacional va a seguir defendiendo las causas tercermundistas en general, que tienen muchos partidarios en Francia.

-Sí, es cierto que tienen una visión un poco caricatural de América Latina, ¿no?

-La izquierda francesa no conoce la izquierda latinoamericana. O sea que viven con los esquemas de los años 70, 80 y 90. Las cosas han cambiado.

-¿Y qué es lo que puede cambiar en la segunda vuelta? ¿La gente puede votar con bronca, contra el costo de vida que la guerra ha generado, contra el precio de la energía, del gas? ¿Y cómo va a influir la guerra en el voto?

-Yo creo que la guerra no va a influir mucho. Lo que va a influir son los riesgos. Es decir que, todo el mundo sabe y se ha interiorizado del hecho de que tendremos una situación social mucho más difícil a partir de mayo o junio y sobre todo a partir de septiembre. En verano veremos los precios subir en todas partes. Ya está subiendo. Pero van a subir y la inflación se va a disparar. En España la inflación está en torno de 10%. En Francia, de 7,5%. En Alemania, también de unos 7%. O sea que sabemos que tendremos una situación dramática.

-¿Qué pasará con el gas ruso?

-Los que dicen que se puede prescindir del gas ruso se equivocan totalmente. Es muy, muy difícil. Alemania necesita un 50% de abastecimiento de gas desde Rusia y no puede de un día para otro reemplazarlo. Francia 10%, pero Francia tiene las centrales nucleares. Macron ha tenido una muy buena estrategia en este sentido, porque ahora Macron propone la construcción de 14 centrales nucleares nuevas. Lo que es extraordinario y les gusta a los franceses, porque les permite pagar muy poco la electricidad cuando otros países están pagando un dineral. Entonces sabemos que la situación social va a plantear problemas y, según los resultados de esta elección, el jefe de Estado, cualquiera sea, Macron o un otro, tendrá un retorno a la vida normal a partir de septiembre, a partir del verano, muy, muy difícil.

La influencia de la guerra

-¿Cómo van influir también todas estas masacres que se han cometido en Ucrania y que vemos todos los días en los medios?

-Son masacres horrorosas. No sabemos exactamente lo que hay detrás de todo eso. Lo que sí es que es el ejército ruso el que cometió esas masacres. No sabemos a nivel internacional cómo se puede solucionar. Lo que sí es seguro es que la gente está muy cabreada frente a esta situación- Pero todo el mundo espera, en mi opinión, que eso se acabe y que se encuentre un diálogo entre Ucrania y Rusia para poder salir de esta dramática situación. La gente está aterrorizada por lo que está pasando.

-¿Hay una crisis de representatividad política? Es decir, la gente vota a la figura pero no vota ni los manifiestos.

-La gente de izquierda vota evidentemente a un candidato de izquierda, la gente de derecha se porta de manera igual con la derecha. Pero la discusión deliberativa, la deliberación entre ciudadanos para elegir el mejor y matizar las cosas, eso ha prácticamente desaparecido. Creo que el presidente Macron ha tenido una responsabilidad en esta situación porque no ha podido reconstruir o construir el partido, que proponía construir en 2017, cuando ganó las elecciones. En aquella época, dijo: “Voy a construir un partido nuevo, de centro derecha e izquierda, en el que los ciudadanos responsables podrán llegar, acudir y participar en la construcción de un gran programa”. Y no lo ha hecho, probablemente porque no podía hacerlo o porque la crisis era mucho más profunda. Pero estamos ahora en esta situación.

-Macron dijo que no quería disolver el Parlamento en elecciones anticipadas porque podría haber medidas fundamentales que consultar. ¿Una de esas medidas fundamentales es si Europa tiene que entrar en guerra? ¿Usted ve ese escenario o no?

-Europa no puede entrar en guerra. Europa ya está en una guerra económica contra Rusia. Es un argumento electoral. Europa ya está otorgando armas a los ucranianos. Pero entrar en guerra a mí me parece absolutamente imposible por dos razones. Primero Europa no existe en términos de política de defensa. ¿Dónde está el ejército europeo? Josep Borrell acaba de hacer adoptar la creación de un cuerpo de 5 mil personas. ¿Qué pueden hacer 5 mil personas frente al ejército ruso? No existe. Lo que veo es que Alemania ha comprado armas por 150 mil millones de euros, ha agotado un presupuesto, pero todavía no lo tiene. Vamos a ver lo que pueden hacer este año 2022 y 2023 y veremos las cifras reales dentro de un año. Y al mismo tiempo, Alemania ha decidido comprar 83 cazas F-35 americanos y esta parte del dinero va a pagar estos aviones. Pero no se trata de un ejército europeo. Se trata de un ejército alemán, que se van a integrar en la OTAN. No se puede decidir una guerra de esa manera. Es una cosa que no tiene sentido a nivel militar. Y la segunda razón, que es muy sencilla, es que Putin dijo claramente: “Si cualquier potencia europea entra en la guerra, en batalla, utilizaré el armamento atómico de teatro. De teatro, no el gran armamento. Es decir, las bombas atómicas que se pueden disparar en los Estados vecinos, no hasta Estados Unidos”.

¿Armamento de teatro?

-Las armas atómicas de teatro con las que se puede lanzar desde Rusia a Ucrania, o desde Rusia a Suecia, o desde Rusia a Alemania. Y también la OTAN tiene aviones con estas armas nucleares tácticas de teatro. Pero no creo que sea posible. Creo que eso es un discurso que consiste únicamente a dar miedo a la gente para poder conseguir el voto. Nada más. El día después de la segunda vuelta, todo será olvidado.

-¿Cómo cree usted que va a terminar esta guerra en Ucrania? A Putin que hasta ahora no le va bien, convengamos.

-Según nuestra interpretación no le va bien. Pero yo creo que ha conseguido lo que quería. Porque, ¿qué ha hecho? Ha ocupado absolutamente toda la frontera de Ucrania, desde el norte hasta el sur. Está en las puertas de Odessa, controla el puerto de Odessa. El puerto de Odessa es el puerto más importante de Crimea. Ha retirado sus fuerzas en el Donbas y probablemente vaya a proclamar la independencia del Donbas. No la integración del Donbas a Rusia, sino la independencia del Donbas, con una nueva autonomía. Y en el norte está ocupando espacios muy importantes de terreno de Ucrania, con lo cual si una batalla militar vuelve a entrar mañana sobre el terreno, no entra en el suelo ruso, sino que se quedará en Ucrania. El segundo elemento es que ha conseguido en las negociaciones, que Ucrania acepte la posibilidad de la proclamación de un Estado neutral, sin bombas atómicas ahí. Es decir, el estatuto de Finlandia y de Austria, que son los dos estados neutrales. Ha conseguido eso.

¿Y cómo sigue?

-La cuestión ahora es saber cómo se puede gestionar y eso no depende de Rusia ni depende de los ucranianos. Depende ahora de lo que van a decir las grandes potencias nucleares, es decir, esencialmente China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Y detrás de estas negociaciones, hay discusiones sobre el porvenir de la situación en Ucrania, en las relaciones Rusia-Ucrania. Y tercero, hay un gran problema que queda pendiente, que es saber en el acuerdo que se va a conseguir entre Ucrania y Rusia, ¿quién va a pagar la reconstrucción. ¿Serán los europeos, los Estados Unidos? ¿Será la comunidad internacional, la ONU? ¿Será Rusia? Porque han destrozado ciudades enteras. ¿Cómo se podrá financiar la reconstrucción de este país y sobre todo la recogida de los 4 millones de refugiados que han salido?

¿Hay una diferencia entre los migrantes que vienen de Ucrania, que todo el mundo los recibe? Los refugiados son rubios de ojos celestes, hablan bien inglés, son generalmente formados en la universidad. Por otro lado, a los inmigrantes que vienen del Mediterráneo nadie los quiere. Incluso a los afganos los mandan a la guerra de nuevo cuando los talibanes están en el poder.

-Bien, hay una diferencia radical. Es una diferencia, lo digo sin tapujos, racista. El comportamiento de Europa sobre esta cuestión ha sido vergonzoso. Yo apoyo totalmente la puesta en marcha de la utilización de la Convención de la ONU del Convenio de 2001, que han sacado de los cajones para poder acoger a los refugiados ucranianos. Me parece muy positivo. La única cosa que me plantea un problema es por qué no lo hicieron con los sirios en 2015 o los afganos. ¿Por qué? Por razones claramente étnicas, confesionales, racistas y políticas. Porque consideran que Ucrania pertenece a Europa, pero Europa no es una raza. Europa es una ciudadanía. Y eso hay que entenderlo claramente. Y me parece que eso es muy, muy peligroso para el porvenir de Europa.

París, corresponsal

