Foto La Capital.

Otro bestial caso de violencia de género en la Provincia de Buenos Aires. Una joven embarazada fue atacada por su ex pareja, quien le provocó un desmayo al intentar ahorcarla con sus propias manos en una casa de la ciudad de Mar del Plata. Afortunadamente, la mujer logró recuperarse y dio aviso a la Policía que luego detuvo al agresor.



El violento episodio se registró en la noche del miércoles en el barrio Los Tilos, donde la mujer de 18 años convivía con el sujeto, de 21, y un hijo en común. Según informaron fuentes locales, la joven retó al menor debido a que se estaba portando mal y el padre del niño se abalanzó sobre ella y la tomó del cuello en un intento por asfixiarla.



La falta de irrigación sanguínea originó un shock en la mujer y sufrió un desmayo por algunos segundos, pero logró recuperarse, aprovechó que su ex pareja no estaba cerca, salió a buscar ayuda y a unas cuadras encontró un patrullero. Los policías la contuvieron al escuchar el relato de lo sucedido, tras lo cual fueron hasta la vivienda y aprehendieron al agresor.



El fiscal Guillermo Nicora, de la Unidad de Delitos en Flagrancia, dispuso elevar cargos por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y ordenó que se lo detuviera en la Unidad Penal N° 44 de Batán.



Este es el segundo caso en la semana, ya que días atrás una mujer con un embarazo de 9 meses fue atacada a golpes por su pareja y también sufrió amenazas de muerte con armas de fuego en un hecho que sucedió en el barrio San Jacinto de Mar del Plata. El agresor también fue detenido.