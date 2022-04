El tema de darles dinero a los chicos para gastos personales es, para muchas familias, una de las primeras experiencias en el manejo de la economía. Aquí no hay reglas que se apliquen a todos por igual. Va a depender de los chicos, de la situación financiera de la familia y de las creencias personales de cada uno.

Para muchas familias es una gran ayuda para que empiecen a comprender el valor del dinero. Y a algunos les gustará darles dinero a cambio de algunas tareas en la casa. Si, por ejemplo, sacan a pasear al perro todos los días reciben una compensación. Cuando no lo hacen, no.

Lo que se busca enseñar en este caso es la relación entre esfuerzo y dinero. La contracara de esto es que sólo hagan las cosas que deben hacer por dinero. Muy pronto los tendrás diciendo ‘está bien, saco la basura, ¿pero cuánto me pagás por hacerlo?’.

Y por otro lado, teniendo en cuenta que muchos chicos tienen un deseo natural de colaborar, ¿no se lo estaremos coartando al ofrecerles una motivación monetaria?



Una opción es la de darles una asignación por semana o mes sin necesidad de hacer nada a cambio.

Otra opción es la de darles una asignación por semana o mes sin necesidad de hacer nada a cambio, sólo por el hecho de enseñarles el valor del dinero y a ser disciplinados en el manejo del mismo. Acá, el riesgo será que crean que el dinero es fácil de recibir y que no hay que hacer nada a cambio para recibirlo.

Una alternativa distinta es la de diferenciar aquellas tareas por las que reciben dinero de las que no. Por ejemplo, hacer la cama u ordenar la habitación no es negociable, pero regar las plantas, cuidar a un hermanito, o sacar a pasear al perro, podría serlo. Como ven, una vez más este tema va a depender de cada niño y cada familia.

Una clave será ver qué es lo que buscamos enseñar. Si estamos priorizando el valor del dinero o el valor de sentirnos parte de la familia y colaborar los unos con los otros.



Las colaboraciones estarán asignadas en función de la edad y posibilidades de los chicos.

En lo personal, creo que las tareas del hogar deben estar repartidas, pero no pagas, comprendiendo que cada miembro de la familia tiene responsabilidades y obligaciones y que las hacemos para tener una convivencia armoniosa, no por una pretensión económica.

Estas colaboraciones estarán asignadas en función de la edad y posibilidades de los chicos, y se van incrementando conforme van creciendo.

De lo que estamos hablando es de la motivación y el sentido de la responsabilidad. Si le pago a mi hija por ordenar su habitación, ¿qué mensaje le estoy dando, que se le debe algo por hacerse cargo de su propio orden?

La diferencia, creo, radica en si le estoy pagando una contribución para enseñarle el valor del dinero, o porque es la única manera en la que logro que haga lo que le pido.



La diferencia radica en si le estoy pagando para enseñarle el valor del dinero o porque es la única manera en la que logro que haga lo que le pido.

Existe una gran diferencia entre criar y educar. Educar implica más tiempo, más paciencia y estar más en el aquí y ahora. Es luchar, muchas veces, nuestras propias batallas como adultos para poder estar calmados, enfocados y conectados en el momento de tener que corregir conductas en los niños o enseñarles a desarrollar habilidades esenciales para la vida -valorar el dinero es una. La responsabilidad es otra.

Con el sinfín de compromisos y tareas que llevamos a cabo en estos tiempos estar presentes en la vida de nuestros hijos parece, a veces, ciencia ficción. Aunque estemos presentes físicamente, aún más en estos momentos, en muchas oportunidades no lo estamos emocional o mentalmente.

Pero aquí, una vez más vemos que no hay una receta para todos por igual. Hay tantas “recetas” o técnicas como niños en el mundo. Lo que me funciona a mí puede no servirte a vos. Y lo que me sirve hoy con mi hija tal vez el año que viene ya no me sirva.



No hay una receta para todos por igual.

Por Laura Lewin, capacitadora y especialista en educación, oradora TEDx y autora de varios libros. En Instagram, @lauralewinonline.