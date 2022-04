Susana Giménez mira a la cámara fijamente, posando con seriedad en revista Radiolandia. A su lado, Jorge Luis Borges aparece en la portada de Siete Días. El célebre autor de Ficciones intenta contemplarla con su mirada sin poder mirar. ¿Con o sin Rosas?, se pregunta Atlántida sobre el futuro del país con el caudillo argentino en su portada. Mientras tanto, Rafa Nadal parece ocultarse en la tapa de Ego.

Hay caras y más caras: alegres, llamativas, icónicas, dramáticas, distendidas, provocativas, con los ojos vendados y otras con otra boca insertada. Y, por supuesto, también están los que aparecen aunque sus expresiones no figuran en las portadas.

De eso se trata Faces, la muestra sobre arte de tapa de revistas que abrió sus puertas en el Centro Cultural San Martin. Una expo que propone una mirada interior hacia uno mismo, como si las tapas de las revistas funcionaran como espejos, y también para conocer cómo los medios gráficos de todo el mundo han exhibido distintos rostros a lo largo del tiempo.



Jorge Luis Borges en Siete Días. El célebre autor de “Ficciones” en una imagen de la serie. / Foto: prensa

El arte de tapa de revistas parece ser una “rareza” para el mundo actual, acostumbrado más que nunca a las selfies vía smartphones, a las redes sociales y a la era digital. Por eso, esta muestra es casi una visita antropológica a las tapas de revistas históricas. Una especie de Jurassic Park para el periodismo gráfico mundial.

“Estamos mostrando un producto en extinción. Me dijeron que es una exposición como si fuera Jurassic Park porque las revistas están desapareciendo y se están volviendo digitales. No sé si fue un piropo o no pero ahora tengo la obligación de tener que cuidarlas y protegerlas más que nunca”, ironiza Juan Cantafio, productor artístico, coleccionista de revista y creador de la exposición.

La idea inicial encuentra su epicentro en la desaparecida cadena de cafeterías gourmet Gaspar Café. Hace seis años atrás, se exhibió la muestra Faces pero en aquella ocasión se hizo con 400 tapas de revistas que posee Juan Cantafio, un productor artístico y coleccionista de revistas. En su casa tiene más de más de 400 mil revistas nacionales y extranjeras.

“Es como si tuviera una hemeroteca en casa”, cuenta el creador de la muestra. Y agrega: “como vivo en una casa vieja, de esas antiguas y muy altas, entonces la altura me permite poner estanterías del piso al techo. Las revistas están guardadas y protegidas para que no les pase nada”, revela.



Las tapas se pueden ver hasta el 14 de mayo- se podrán ver en la Sala Vertical del el complejo cultural de Sarmiento 1551. / Foto: Prensa

Este año, Cantafio fue convocado por el Centro Cultural San Martín para hacer la nueva muestra. De las 400 tapas enmarcadas, realizó una selección de 97 portadas de revistas, divididas en 18 temáticas. Ahora -y hasta el 14 de mayo- se podrán ver en la Sala Vertical del el complejo cultural de Sarmiento 1551.

“¿Cuándo vemos nuestro rostro? No podemos vernos a nosotros mismos salvo que estemos frente a un espejo o que nos saquemos una foto. Entonces, lo que hice fue decir qué pasaría si cada cuadro pasara a ser como un espejo: en vez de mirarme al espejo veo a un ser humano, a otra persona que está ocupando un primer plano en una tapa de una revista con temáticas diversas como la belleza, el drama, la política, la economía, entre otras variedades. Aquí están todas las formas habidas y por haber de expresiones que puede reflejar el rostro humano”, explica Cantafio.



Faces recibe al público en la entrada con una selección de tapas de revistas nacionales e internacionales. / Foto Prensa

La muestra contiene 97 tapas físicas de revistas distribuidas en los cuatro pisos de la sala. Además, en el entrepiso hay un video de 18 minutos con otras 550 tapas digitalizadas que van mostrando diferentes gestos faciales, desde los más serios hasta los más agradables y también audaces.

La expo exhibe revistas desde de 1920 hasta 2020 “para mostrar cómo se fue eligiendo el rostro humano de distintas maneras a lo largo de 100 años”, explica Cantafio.

Su recorrido en forma de espiral hace que la expo sea más divertida: hay hombres, mujeres, distintas etnias y épocas diferentes. A las de Susana y Borges se suman las del ex futbolista y director técnico francés Zinedine Zidane en revista Esquire, por ejemplo. También en ese espacio hay una foto de Fernando Ruiz Díaz, el líder de Catupecu Machu posando con una boina: su rostro está íntegramente cubierto por palabras en la portada de revista La Mano. A su lado, una mujer ilustra la tapa de revista El Suplemento, en 1955.

Hay más: Ciro, el ex cantante de los Piojos, en blanco y negro en la tapa de revista TXT, Bill Gates en Fortune, una joven y sonriente Graciela Borges en Radiolandia y otra mujer tocando un silbato en Playboy, entre tantos rostros.



De las 400 tapas enmarcadas, Juan Cantafio realizó una selección de 97 portadas de revistas, divididas en 18 temáticas. / Foto: prensa

En “Faces” hay 18 subtemas distribuidos en los cuatro pisos. Están los rostros y los “no rostros”, una temática muy atractiva. “¿Qué pasa cuando muestro un rostro que no tiene ningún rasgo? Al público le va a llamar la atención”, advierte su mentor.

Hay una tapa con la cara de una mujer envuelta con una cinta negra. “¿Quién es esa chica?”, es el título de la portada de la revista Soy, en una especie de desafío a los lectores, aunque deja entrever que se trata de Madonna.

Entre las icónicas está la portada de la niña afgana en National Geographic, considerada la tapa más famosa del mundo. Sharbat Gula es la tímida niña de 12 años con su particular mirada. Nunca antes había sido fotografiada. La popular foto fue tomada por Steve McCurry en un campo de refugiados en Pakistán, en 1984, durante la Guerra de Afganistán.

La revista la publicó en el número 6, volumen 167 en Estados Unidos. La imagen recorrió el mundo y generó una ola de críticas acera del tratamiento de las personas en los campo de refugiados. National Geographic volvió a retratar a la niña afgana en la portada en la edición en español de Las 100 mejores fotografías. Ambas tapas están en Faces.

La otra es nada menos que la icónica imagen de Ernesto “Che” Guevara tomada por el fotógrafo cubano Alberto Korda, en 1960. Curiosamente, el retrato que inmortaliza al “Che” por primera vez salió publicado un año más tarde en Photo, una revista canadiense, y alcanzó la fama tras su muerte en Bolivia (1968), cuando el editor italiano Giangiacomo Feltrinelli convirtió en afiches varias imágenes de Korda, incluyendo a la del “Guerrillero Heroico” y las publicó como emblema de las revoluciones sociales, catapultando esa imagen del Che a escala global.

También se destaca el rostro de La Mona Lisa sonriente en la tapa de ARTnews, Woody Allen en revista El Amante, dos retratos de Diego Armando Maradona y un sector especial con cuatro tapas que en homenaje a Gustavo Cerati.

Además, hay tapas de revistas de belleza mientras otras apuntan al humor, dibujos, ilustraciones, a la violencia, al drama, a la política y a la economía, entre otros temas.



La expo cuenta con las curadurías de Héctor Maugeri, periodista y vicedirector editorial de revista CARAS, y del fotógrafo argentino Gabriel Rocca, reconocido en todo el mundo.

Tapas y más tapas de revistas en Face, una muestra con una particular mirada. Cuando una imagen, mejor dicho, un rostro, vale más que mil palabras.

¿Cómo llegó a coleccionar 400.00 revistas?

Todo fue gracias a Andrés, su abuelo paterno, un jardinero analfabeto. “En 1970 estaba terminando tercer grado y como me iba muy bien en el colegio él quería que yo estudie. Me quería estimular”, cuenta Cantafio.

Y agrega: “todos los jueves, cuando salía la revista Anteojito, mi abuelo iba a la casa de una señora alemana con sus máquinas de cortar pasto y las tijeras. La señora le pagaba unas minucias, una monetización casi esclavisante (sic) pero al menos le alcanzaba para comprar revistas. Pero su orgullo era que cuando llegaba a mi casa yo estaba desayunando, y él me traía las revistas de regalo con esas monedas que había cobrado. Me compraba Anteojito para que yo tuviera algo para leer. Eso tuvo tanto valor para mí, tanta importancia ese esfuerzo que me marcó para siempre”.

Incluso, su padre era mecánico de aviación en la Fuerza Aérea Argentina y por su actividad recibía todos los meses la revista Aeroespacio. “Yo veía aviones y cohetes a la Luna: era la fantasía total para un chico de 8 años”, recuerda.

Desde los 8 que Cantafio (de 60 años) junta revistas de todo tipo, nacionales e importadas. Es fanático de revista MAD, también lee Times, París Match y toda revista italiana del momento refrescar el idioma, algo bien de familia. También, suele recorrer las ferias de San Telmo para comprar revistas de antaño. Tampoco se pierde ninguna revista de actualidad que sale a la venta en Argentina.

“Me subyugaron tanto, me gustó tanto y me alimentaron el ver y el leer. Eso hizo que nunca quisiera desprenderme de las revistas, me daba placer. Las tengo guardadas”, completa.



“Faces” propone una mirada interior hacia uno mismo, como si las tapas de las revistas funcionaran como espejos, y también para conocer cómo los medios gráficos de todo el mundo han exhibido distintos rostros a lo largo del tiempo. / Foto: prensa

FICHA

Muestra: “Faces”

Dónde: Centro Cultural San Martin. Sala Vertical. Sarmiento 1551, CABA.

Cuándo: de jueves a domingos de 15 a 21, gasta el 14 de mayo.

Entrada gratuita.

VA​