BA.2, nuevo sublinaje de Ómicron, es entre un 30% y un 40% más contagioso que su versión original (BA.1) que, a su vez, era mucho más transmisible que Delta. Si vamos hacia atrás nos encontramos con que Delta tenía mayor capacidad de infectar que Alpha y Alpha resultaba más propagadora que la primera de Wuhan. La evolución del Covid, sus mutaciones y las variantes de preocupación que fueron surgiendo nos marcan un aumento en la contagiosidad. Esto nos lleva a preguntarnos cuánto más transmisible se puede volver el coronavirus.

“No es fácil predecir un límite de la contagiosidad”, adelanta Jorge Geffner, doctor en Bioquímica y profesor de Inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA. “En el mundo de los virus, Ómicron está entre los campeones, es tan contagioso como el sarampión. La diferencia está en que la inmunidad que genera la vacuna contra el sarampión dura por décadas y no así la del Covid”, sostiene el especialista, que es investigador superior del Conicet.

Y agrega: “La respuesta al ¿cuánto más? es que no lo sabemos. Pero si me consultás si creo que se va a seguir multiplicando, te digo que me parece que no”.

“Es una presunción basada en la historia natural de los virus. Considero que puede continuar creciendo un poco aunque no creo que vaya a dar un salto significativo”, opina Geffner.

La explicación, sigue el investigador del Conicet, estaría en la cantidad de vacunados y en la cifra de inmunizados por haber contraído la infección que hace que estemos mejor preparados que hace dos años para enfrentar al virus.

Sin embargo, destaca que el riesgo hoy es que ante tantos contagios se puedan generar nuevas mutaciones. De ahí la importancia de incrementar los niveles de vacunación para que la mayor cantidad de gente cuente con las tres dosis.

“En nuestro país, el 80% recibió dos dosis pero solo el 40% se dio la tercera. Modificar esta situación es clave para enfrentar a Ómicron”, precisa. “Existen muchas más posibilidades de que se generen nuevas variantes en huéspedes no vacunados o inmunosuprimidos”, resalta Geffner.

Si bien se puede medir la contagiosidad a través de estudios dentro de un laboratorio, la mayoría de los trabajos se basa en el análisis de eventos puntuales en los que se infectaron varios de sus participantes. “Ómicron en todas sus versiones es muy transmisible. Si una persona que dio positivo ingresa a un ambiente cerrado con otras 10 y permanece ahí sin barbijo ni ventilación, a las dos horas puede que se contagien todos”, advierte.

¿La última variante?

Eduardo López, infectólogo del Hospital Gutiérrez, dice que “no se sabe cuánto más contagioso se puede volver el Covid”. “Algunos expertos consideran que ésta podría ser la última variante, por los niveles de vacunación”, afirma.

Sin embargo, remarca que todavía algunos países de África registran porcentajes muy bajos de vacunación y que también hay dificultades en este sentido en parte de América Latina.

“Esto hace que siga existiendo la posibilidad de que se generen más mutaciones relevantes. Creo que finalmente va a pasar como con la gripe, vamos a necesitar vacunarnos todos los años porque la cepa va a cambiar. Eso no quiere decir que la siguiente vaya a ser más contagiosa”, señala.

Para el epidemiólogo Carlos Di Pietrantonio, ex director del Hospital Posadas, el aumento en la contagiosidad tiene que ver con la supervivencia del virus. “Evadir la respuesta inmune y volverse más transmisible son dos de los mecanismos que utiliza para sobrevivir. También son elementos por los que a una variante se la considera de preocupación”, destaca.

“No está tan claro si la contagiosidad continuará aumentando, va a depender de las nuevas variantes que puedan aparecer”, asegura Di Pietrantonio, quien aún parece ver muy lejos el final de la pandemia. “Creo que van a seguir surgiendo variantes, no sabemos si serán más graves o no, en cuanto a complejidades que puedan ocasionar y transmisibilidad”, suma.

Coincide en que el camino para que no aparezcan más modificaciones del virus es la vacunación. Además, dice que es importante cuidar a aquellas personas con inmunodeficiencia. Según detalla, en ellos, las posibilidades de desarrollar un cuadro severo son más altas. En tanto, también se trata de huéspedes que no logran eliminar el virus tan fácilmente por lo que le dan tiempo al Covid para mutar.

AS