Foto NA.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio ultiman detalles de su casamiento que será el 23 de abril en Exaltación de la Cruz, Buenos Aires. Pero antes de ello, los amigos del periodista le están organizando una despedida de soltero que promete.



Eduardo Feinmann, contó en el aire de Radio Mitre cuál era el plan: “La idea es eso, meterte en el baúl de un auto y después te atamos a un árbol en los bosques de Palermo enharinado”.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, foto Movilpress.

Lanata le respondió que no está de acuerdo y que duda de que pueda “aguantar” tanto en una noche. Todo sucederá la próxima semana.



“Como lo único que quisiéramos es un original de Rothko (3 millones de dólares los más baratos) hemos decidido que lo más oportuno es donar los regalos a quien lo necesite y haga un buen uso de ellos: Fundación Margarita Barrientos”, dicta la invitación en un tono de humor ácido.



“Recibirán en los próximos días los links de sus necesidades por WhatsApp. No sean ratas, piensen que no es para nosotros y quedarán muy mal (con nosotros) si eligen el costo de un portarretratos. Gracias”, se agregó.