Sin sobresaltos, atípico en su personalidad verborrágica, Aníbal Fernández salió a respaldar a Alberto Fernández en la guerra fría que hoy atraviesa con su vice, Cristina Kirchner. El ministro de Seguridad lanzó un dardo contra Máximo Kirchner por no acompañar el proyecto que ratificaba el acuerdo con el FMI.

En diálogo con Radio 10, Fernández dijo que habla “muy seguido” con el Presidente. “Tengo muy claro a dónde quiere ir y lo que está haciendo. Las otras discusiones mucho no me mueven el amperímetro”, afirmó.

En relación a la fuerte interna que atraviesa hoy el Frente de Todos sostuvo que “las discusiones por la política las podemos tomar todos los días y a toda hora y discutir todo lo que sea necesario, pero eso tiene un límite. Y ese límite es cuando no nos pudimos poner de acuerdo; que lo resuelva el Presidente porque en definitiva fue elegido para eso”.

Y en ese sentido, sin nombrarlo, el ministro de Seguridad lanzó una crítica al hijo de la vicepresidenta, quien dejó la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos en rechazo al acuerdo alcanzado con el FMI: “Yo nunca me imaginé a alguien del peronismo no votando algo que el presidente pida, no lo vi nunca eso”.



Aníbal Fernández habló también de cómo combatir a los motochorros. Foto Juano Tesone

“Yo por lo pronto tengo muy claro mi visión: Lo que el Presidente dice es lo que yo hago”, acotó Fernández.

Respecto a sus tareas como ministro de Seguridad, el quilmeño sostuvo que “hay que trabajar todos loa días para que las personas salgan a trabajar a la mañana y sepan que van a volver sanos a sus casas a la noche. Estamos trabajando fuertemente con la Policía Federal en términos de investigación”.

Aníbal F. y los motochorros

Consultado sobre el flagelo de los motochorros, sostuvo que “la primera disposición que se haría es prohibir que se ande con acompañantes en la moto”. Aunque consideró que “no es tan fácil lograr un acuerdo con todas las provincias para que esto pase, igualmente vamos a charlarlo”.

“En líneas generales se cumple que lleven chaleco con la patente y casco. Estamos avanzando en trabajos rápidos para evitar los robos de celulares, hay que tratar de adelantarse para poder prevenirlos y no curarlos”, planteó.



Máximo Kirchner durante la marcha por el Día de la Memoria. Fotos: Emmanuel Fernández.

Vilma Ibarra: “La renuncia de Máximo Kirchner lastima el poder político”

En tanto, este domingo también habló la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, una de las manos derechas de Alberto Fernández. La funcionaria también dedicó palabras para el hijo de la vicepresidenta en relación a su renuncia y al voto negativo al acuerdo con el FMI.

Este sábado había dejado un duro mensaje en un acto albertista en Rosario, organizado por Agustín Rossi. Allí la funcionaria más albertista tiró una frase teledirigida a Máximo y Cristina Kirchner, sin dar nombres. “Solo no se salva nadie”, apuntó en un acto militante del Frente de Todos.

Entrevistada por Perfil, Ibarra sostuvo que “hubiese preferido que eso no sucediera, porque de hecho lastima no solo la unidad, que tenemos posibilidades de reconstruirla, sino el poder político, la sensación de caminar un camino tan desafiante como el que tiene la Argentina en este momento”.

Destacó que, no obstante, “todo el Gobierno fue muy respetuoso de esa decisión. El Presidente también, cuando habló de eso dijo ‘no hubiésemos querido que sucediera, respetamos su decisión, continuemos, que hay mucho trabajo para hacer gobernando la Argentina’, y es el Frente de Todos el que está gobernando Argentina”.



Vilma Ibarra, mano derecha de Alberto Fernández. Foto: Juano Tesone.

“Al final del día tenemos un gobierno que tiene muchos ministerios ocupados por hombres y mujeres de todas las patas que constituyen esta coalición. Y no son lugares menores o que no tienen peso en la gestión. Son lugares donde se manejan enormes presupuestos y se toman todos los días decisiones que afectan la vida cotidiana de la gente”, evaluó.

La secretaria consideró que “no es solo el gobierno de Alberto Fernández, él es el Presidente que, con todas sus características, por eso fue elegido, encabeza, lidera y tiene la responsabilidad de ser presidente de un gobierno de coalición donde todas las patas de la coalición tienen responsabilidades y cargos muy relevantes en el Gobierno, los siguen teniendo y día a día siguen gestionando”.

DS