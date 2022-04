Belu Lucius, la influencer que cuenta con 3,1 millones de seguidores y se caracteriza por sus videos divertidos, fue invitada a PH podemos Hablar que anoche abrió su nueva temporada. Lucius fue invitada cuando María Becerra se bajó del programa, pero en diálogo con el conductor Andy Kusnetzoff, dejó importantes reflexiones.

Detrás de su éxito en Instagram, hay un pasado poco conocido donde hubo traumas y buylling en su adolescencia. Todo comenzó cuando Andy dijo: “Avancen al punto de encuentro los que aprendieron a reírse de sí mismo”.













“Pienso que todos hemos sufrido un poquito de bullying en la vida. Algunos más –en mi caso fue muchísimo y durante muchos años- y otros menos”, dijo y agregó: “Desde salir llorando del colegio hasta que me claven alfileres en las piernas cuando se izaba la bandera”.

Ante la atención de todos, por lo que estaba contando con un dejo de tristeza en ese complejo regreso al pasado, continuó: “En los viajes que hacíamos con otros compañeros me dejaban frascos con materia fecal afuera del dormitorio. Cosas malas y dañinas que no tienen nada que ver, que van más allá de la burla”.

Para finalizar el tema, contó que su familia fue fundamental para no caerse y poder salir de todo eso: “Soy bendecida, la mejor familia que me podría haber tocado es la mía. Los mejores padres que me podrían haber tocado. Gracias al amor que tuve y a la contención, aprendí a ser feliz, a quererme, amarme y respetarme”.