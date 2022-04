Las Kardashian, las integrantes de la familia más famosa de Estados Unidos y la más seguida en las redes sociales, con Kristen, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie, todas muy por la alta sociedad, se reúnen para una nueva serie, que comienza el 14 de abril en Disney +

El verano pasado, se emitió el último episodio de la serie Keeping Up With the Kardashians. El final del docu-reality había desesperado a millones de fans en todo el mundo, que se habían apasionado durante 14 años y 20 temporadas con los acontecimientos de la famosa familia. Prácticamente vieron crecer a las populares chicas.

Ahora llega la nueva serie cuya producción comenzó en septiembre y octubre de 2021. Y habrá muchas sorpresas y giros, entre el divorcio de Kim y el cantante, rapero y empresario Kanye West (ahora conocido como Ye), el segundo embarazo de Kylie Jenner y el compromiso de Kourtney con Travis Barker.



Keeping Up With The Kardashians: el exitoso programa que lanzó a sus protagonistas a la fama mundial. Foto/archivo

Cómo será la nueva temporada ad Keeping Up With The Kardashians

La vida cotidiana de los protagonistas se verá presionada por el control de una facturación de mil millones de dólares entre moda, belleza, eventos y participaciones en televisión.

En la nueva entrega de la serie no faltarán momentos divertidos, como administrar boutiques D-A-S-H multimarca con las firmas más de moda o la vuelta de los niños de la escuela.

En serie de Disney + la mamá Kris, también conocida como Mary Jenner, que reúne a los cuatro hijos de su primer matrimonio con el abogado Robert Kardashian -Kourtney, Kim, Khloé y Robert- y dos hijas de su segundo matrimonio con Caitlyn Jenner- Kendall y Kylie

Kim, la más conocida de las Kardashian por sus más de 299 millones de seguidores en redes sociales, divide su vida entre el exclusivo club Soho House en Los Angeles y las mansiones en Hamptons, un pueblo costero cerca de Nueva York que en un tiempo frecuentaba con su ex amiga Paris Hilton.

La segunda hija de Robert y Kris, es la más conocida de las Kardashian y recientemente llegó a las noticias en los medios estadounidenses después que su exmarido, el rapero Kanye West, le envió una camioneta llena de rosas rojas para reconquistarla.



Kylie Jenner. Foto: Instagram

Kim se embarcó en la carrera de cantante y participó en el reality “Bailando con las estrellas”.

En la nueva serie también está Kristen, conocida como Kris, exesposa de Robert Kardashian, fallecido en 2003 y amigo y abogado de O.J. Simpson, ahora productora y gerenta de televisión, además de propietaria de una boutique

Kourtney es la hija mayor de Kris y Robert, actriz y protagonista de algunos spin-offs de la serie, “Las hermanas Kardashian en Miami” y “Las hermanas Kardashian en Nueva York”

Luego está Kylie, la segunda hija de Kris y Bruce Jenner, actriz, modelo y poderosa influencer con 326 millones seguidores (superó a Kim), en el pasado vinculada sentimentalmente al rapero Tyga y ahora al rapero Travis Scott, con quien tuvo una hija, Stormi, en febrero de 2018, y un niño, nacido el 2 de febrero de este año, cuyo nombre iba a ser Wolf, pero luego dieron marcha atrás

Kendall Jenner, la belleza escultural, es la más “cool” de las Kardashian, teniendo en cuenta que se transformó de estrella adolescente, sin muchos esfuerzos, en la musa de los diseñadores de moda



Kim Kardashian.

La supermodelo también una emprendedora astuta que lanzó el 6 de abril su segunda línea cosmética en colaboración con su hermana Kylie

Khloé es la tercera hija de Robert Kardashian y Kim Jenner y trabaja como locutora de radio y presentadora de televisión. Al mismo tiempo, también inició una carrera como empresaria y diseñadora. De hecho, junto a sus hermanas Kourtney y Kim abrió en Los Angeles, Miami y Nueva York, una cadena de boutiques llamada D-A-S-H

Además, siempre con las hermanas, lanzó una línea de ropa para niños y una de vestidos llamada K-Dash.

