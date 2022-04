Un dato más deja otra vez al desnudo el clima de desconfianza mutua que reina entre el oficialismo y la oposición. A apenas cuatro días de que venza el plazo impuesto por la Corte Suprema de Justicia, en el Congreso sigue sin haber movimientos para tratar de avanzar con la designación del nuevo diputado y el nuevo senador que deberían incorporarse al Consejo de la Magistratura.

Más allá de la disputa política de a quién le corresponde, en la UCR y el PRO dicen que a ellos. ¿Entonces por qué tan cerca de la fecha límite siguen sin presentar los pedidos de designación ante Cristina Kirchner y Sergio Massa, presidentes respectivamente del Senado y Diputados?

Altas fuentes de Juntos por el Cambio de la Cámara alta dieron un motivo: siguen con atención la disputa interna del Frente de Todos. Sospechan de que en caso de partirse el bloque K –aunque nada en absoluto indique que vaya a suceder-, el oficialismo busque quedarse con los consejeros de la mayoría y también de la minoría.



El Senado durante el tratamiento de la reforma de la Magistratura, el jueves. Foto Juan Manuel Foglia.

Ante ese temor, optaron por esperar casi hasta el plazo fijado por la Corte para el próximo viernes 15.

La oposición en Diputados tampoco movió un dedo para buscar el nombramiento de un nuevo representante en el organismo que selecciona y sanciona a los jueces.

“Lo haremos sobre la hora. Antes queremos ver qué intenta hacer el oficialismo con el proyecto”, dijeron en Juntos por el Cambio, en referencia a la iniciativa de reforma del Consejo de la Magistratura que el jueves pasado obtuvo media sanción del Senado y ya se encuentra en la Cámara baja para su tratamiento.

El kirchnerismo está dispuesto a negociar que la Corte integre también la Magistratura, pero aún así asoma muy complicada la eventual aprobación del proyecto

De acuerdo con el fallo que declaró en diciembre pasado la inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de 2006, en caso de que para el 15 de abril no exista una nueva norma –no la habrá porque más allá de las diferencias políticas ya no dan los plazos– deberán volver a ampliarse de 13 a 20 los integrantes de la Magistratura, tal como fijaba la ley de 1997.

Así, en los últimos días hubo elecciones para elegir a los 2 abogados y a la jueza que deberán sumarse al organismo. Falta que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades nacionales, designe a su representante.

Hasta ahí serían 17 integrantes, a los que debe sumarse el propio presidente de la Corte, Horacio Rosatti, según estableció el máximo tribunal en su fallo.

Faltarían dos. El representante de Diputados y el del Senado. De acuerdo con la ley vieja y que volverá a quedar en vigencia, ambos cargos les corresponden a las segundas minorías parlamentarias.

Como informó Clarín, esa es otra discusión política que se avecina: oficialismo y oposición hacen lecturas diferentes de a qué bloques les corresponderían esos asientos.

Pero antes hay una cuestión que se desprende del propio fallo: “Los nuevos miembros iniciarán su mandato de manera conjunta y simultánea”, sostuvo en diciembre la Corte.

Ese es un argumento clave con el que el kirchnerismo entiende no podrá conformarse el nuevo Consejo en caso de que el Senado y Diputados no designen a sus dos nuevos representantes.

“No habría asunción ‘conjunta y simultánea de los nuevos consejeros, con lo que se estaría incumpliendo el fallo de la Corte”, dice a Clarín un referente judicial de La Cámpora. “Si se atienen al fallo no podrían funcionar”, agrega.

En Juntos por el Cambio desde hace tiempo sospechan que una jugada posible del oficialismo es no designar a los representantes del Congreso.

“Si eso ocurriere, se le pediría a la Corte autorización para funcionar con 18 porque el Senado y Diputados no nombraron a sus consejeros”, anticipan en el PRO.



Luis Juez. en su banca del Senado. Foto Juano Tesone.

Desde el kirchnerismo contestan: “Si lograsen el aval para eso, sería mostrar poder para no tenerlo”. Argumentan que con esos 18 integrantes la oposición no reuniría las mayorías que se necesitan para avanzar con las designaciones o sanciones de magistrados.

Y chicanean: “Pongámosle, aunque es imposible, que juntasen dos tercios en el plenario para votar las ternas de jueces. Después el Poder Ejecutivo elegiría a un candidato de esa terna, que finalmente deberá lograr el acuerdo del Senado, que preside Cristina. Nos estarían haciendo un favor“.

Un integrante del Consejo de la Magistratura alineado con la oposición alega que el kirchnerismo tiene un punto a su favor con el artilugio legal de “conjunta y simultánea”.

“Dudo incluso de que el propio Rosatti asuma en el Consejo si faltan los representantes de Diputados y el Senado. Iría contra el propio fallo de la Corte porque el Consejo quedaría desequilibrado. Y el fallo justamente declaró la ley inconstitucional por la falta de equilibrio en su funcionamiento”, sostuvo ese consejero.

En caso de que Cristina Kirchner y Sergio Massa no designen a sus representantes, la oposición se prepara para ir a la Justicia. “Sería un alzamiento contra la Constitución y el fallo de la Corte”, advierte el diputado Mario Negri, jefe del bloque UCR.

En la misma línea, el senador Luis Juez, del PRO, suma: “¿Un estamento, en este caso el Congreso, puede bloquear todo?”.

El senador cordobés es el elegido de Juntos por el Cambio en la Cámara alta para ir al Consejo de la Magistratura en representación de la segunda minoría. Cerca de Juez dicen que desde el oficialismo les trasmitieron que “ni loca” Cristina oficializaría su designación.

Por Diputados, suenan los radicales Negri, Roxana Reyes y Karina Banfi.

Pero el oficialismo ya anunció que se dispone a discutir esas representaciones. Argumentan que las segundas minorías no son las actuales (ahora son la UCR en Diputados y el PRO en el Senado) sino las de 2018, cuando se integró el actual Consejo. Los consejeros que asuman ahora solo van a completar los mandatos que rigen hasta noviembre de este año.

Así -y siempre bajo la argumentación K- los que se deben elegir ahora es a los representantes de las segundas minorías de 2018. ¿Quiénes eran en aquel momento? Unidad Ciudadana -el instrumento electoral creado en 2017 por Cristina Kirchner- en el Senado y la Izquierda en Diputados.

“El senador (Oscar) Parrilli tiene más derecho a integrarse al Consejo que uno del PRO”, había razonado ante Clarín hace dos semanas un referente camporista en temas judiciales. ¿Y en el caso de Diputados? “Podría ser Myriam Bregman porque la Izquierda quedó afuera del esquema de 2018”, agregó en aquel momento.

“Si hacen eso sería un escándalo e iríamos de inmediato a la Justicia”, alertan en JxC. Si la pelea termina en la Justicia sea por el motivo que sea, el Consejo tampoco funcionaría.



Presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Foto Juano Tesone.

Como en el juego de tres en línea, en todos los casos parece que todo siempre termina en un empate entre el oficialismo y la oposición en el Consejo de la Magistratura.

Por lo que muchos suponen que las tareas troncales del organismo -ternas de jueces y sanciones de magistrados- quedarán paralizadas por un largo tiempo.

Sin contactos en Diputados

Desde JxC y la Izquierda aseguraron en la noche de este domingo a Clarín que en Diputados aún no fueron sondeados por el oficialismo para buscar el tratamiento de la ley de la Magistratura.

Si no hay ley, quedará vigente la de 1997, que fija dos representantes por la mayoría, uno por la primera minoría y otro por la segunda minoría por cada cámara del Congreso.

Ese esquema es funcional a bloques opositores porque les aseguraría un asiento. También al Frente de Todos: podría dividirse y, configurado especialmente como interbloque, asegurarse un representante por alguna minoría.

Es una jugada que reconocen como viable en el kirchnerismo.