Las láminas se suceden y hay algo del orden de lo táctil que se hace presente. Tal vez sea el color de las acuarelas, o el diálogo entre los tamaños y las escalas de lo ahí representado. O tal vez sea solo el efecto de mirar sabiendo, mirar luego de que nos ha sido revelado el secreto. El centenar de imágenes recopiladas en Atlas de botánica argentina (Ampersand) proviene de la monumental obra Genera et Species Plantarum Argentinarum, imaginada en 1913 por el naturalista Miguel Lillo para clasificar toda la flora del país. Y hay algo de ese saber acumulado que se proyecta desde esas páginas. Aunque solo para aquellas personas que fueron iniciadas.



La clave, entonces, hay que pedírsela a la doctora en Filosofía y Letras (área Historia) por la Universidad de Buenos Aires Carla Lois. Investigadora del Conicet y docente en las áreas de historia del pensamiento geográfico y cartografía, Lois es autora de un ensayo que antecede a la colección de láminas. Titulado “Herbarios de papel: las ilustraciones botánicas en el Genera et Species Plantarum Argentinarum”, el artículo recorre la apasionante historia de las personas que desarrollaron el arte de representar, desde el inicio mismo del conocimiento, eso que veían con el propósito de conservarlo y aprender. El diálogo con Ñ comienza y la académica anticipa: “Quien controla el proceso de producción de la imagen controla el campo de posibilidades de interpretación”.

–¿Cuándo comenzó el registro ilustrado de la vegetación y cuándo se codificó esa disciplina?

–Es difícil decir cuándo comenzó el registro ilustrado de la vegetación porque, como todos los registros visuales del mundo natural, seguramente puede datarse desde tiempos inmemorables. Pero hay un nuevo tipo de registro codificado que está ligado a la clasificación taxonómica que hizo el botanista sueco Charles Linneo en Species Plantarum, una obra publicada por primera vez en 1753. La clasificación linneana está basada en el análisis visual de cuatro elementos del aparato reproductor de las plantas. Por lo tanto, como la identificación de las especies depende de las características de esas partes, el registro de visual de esos elementos se volvió fundamental para el estudio de la botánica. De hecho, algunos sostienen que solo en el siglo XVIII, cuando la descripción científica se coordinó con el dibujo diagramático de los especímenes, la botánica se convirtió en una ciencia.

–¿De qué manera se fue modificando a lo largo del tiempo la aparente objetividad de la representación ilustrada de las plantas?

–Como toda categoría epistémica, la idea sobre qué es la objetividad ha ido variando a lo largo del tiempo. En el siglo XVIII, lo objetivo era aquello a lo que se podía acceder mediante lo que denominaban la observación directa, algo que estaba ahí porque pertenecía al mundo externo y que se podía percibir con los sentidos (sobre todo, con la vista). Por lo tanto, la objetividad de las imágenes se medía en función de la “fidelidad” que tenían respecto de aquello que existía en el mundo real: cuanto más parecido era a lo visible, más objetivo era. A fines del siglo XIX, con la emergencia de medios mecánicos de producción y reproducción de imágenes (como la cámara fotográfica), las imágenes objetivas pasaron a ser aquellas que parecían haber sido hechas sin haber sido “tocadas por la mano humana”. Se valoraba la posibilidad de minimizar la intervención humana. Subyacía el deseo de conseguir una imagen desconectada de la subjetividad. Es algo que también se conoce como “objetividad mecánica”. En el siglo XX, a partir de la formación profesional de biólogos y otros especialistas, el saber especializado empezó a ser valorado como una forma de objetivación: se asume que son los científicos quienes producen conocimiento objetivo (a diferencia del vulgo, que no puede desprenderse de su subjetividad). Se esperaba que el especialista pudiera inferir y reconocer el arquetipo de la planta (sus partes constitutivas básicas y estructurales) a partir de eso que veía: lo que veía eran piezas únicas, porque necesariamente, todas las plantas reales son diferentes entre sí, se encuentran en diferentes estadios de crecimiento, en diferentes grados de conservación, etc. Con sus saberes previos, el especialista tenía que poder ver más allá de lo estrictamente visible y visualizar científicamente un arquetipo ideal y objetivo, es decir, construir el objeto.

–Si en un primer momento se pensaba que la mejor imagen de una especie era aquella que la retrataba en su entorno natural, esa idea fue reemplazada por la “imagen razonada”. ¿Qué es una imagen razonada y cómo se produce y lee?

–Una imagen razonada no es una imagen representa un espécimen real, tal como se ve en el mundo real. Cuando se trata de hacer una imagen razonada, un naturalista o un botánico que está haciendo trabajo de campo y quiere retratar una planta no dibuja exactamente lo que ve o la apariencia real de eso que está observando. Por ejemplo, si una hoja está afectada por un hongo o fue parcialmente comida por otros insectos, el botánico no dibuja ese aspecto coyuntural del objeto. Lo que dibuja es una imagen perfeccionada que se pueda asociar a una estructura más genérica, estable y constante. Para ello era imprescindible la participación de un savant que sepa mirar de ese modo. El proceso de producción de imágenes “corrige” las imperfecciones naturales de los especímenes. Este tipo de imágenes tiene una potencialidad heurística: diversos catálogos de imágenes razonadas funcionaban como “manuales de bolsillo” que otros científicos y viajeros que estaban explorando regiones desconocidas usaban para identificar lo que encontraban con especies conocidas o, por el contrario, agregar especies nuevas que todavía no habían sido registradas ni estudiadas.



Imagen del Genera et Species Plantarum Argentinarum. La reproducción de la presente lámina se realiza con el expreso consentimiento de la Fundación Miguel Lillo.

–Dice usted que “crear representaciones significaba construir artefactos visibles para controlar la interpretación”. ¿De qué manera se puede controlar la interpretación de una ilustración y cuáles son los elementos determinantes en ese propósito?

–Cuando digo que las imágenes son artefactos visibles es porque les estoy dando un estatus epistémico, estoy afirmando que sirven para producir conocimiento. Me estoy despegando de la imagen como una ilustración pasiva que solo adorna o embellece un texto. Afirmo que las imágenes son un elemento fundamental e irremplazable en el proceso científico. Por un lado, la importancia de los materiales visuales radica en que permiten transformar especímenes en datos observables y analizables de modos sistemáticos. Pero por otro, en la mayoría de los contextos, esos materiales visuales eran lo único disponible: los objetos originales eran perecederos y difíciles de conservar, estaban afectados por múltiples factores específicos (desde aquellos propios de los ciclos naturales hasta aquellos derivados de los procesos de recolección y transporte hacia los laboratorios). Por lo tanto, la imagen reemplazaba el objeto o, mejor dicho, la imagen se volvía objeto. Así, quien controlaba el proceso de producción de la imagen controlaba el campo de posibilidades de interpretación.

–La botánica es una ciencia joven que se sistematizó en el siglo XVIII a partir de las ilustraciones y de la clasificación de Linneo en 1753. ¿Por qué fueron determinantes estos dos elementos (y no otros) en la formalización de esta disciplina?

–Si pensamos la botánica tal como es entendida hoy en día, es una ciencia joven. Lo mismo ocurre con tantas otras disciplinas modernas. Porque lo que es joven son las formas de hacer ciencia: se establecen protocolos de recolección y clasificación de materiales, se desarrollan lenguajes específicos para cada campo de saber, se definen perfiles de formación profesional, procesos de legitimación de los resultados de las investigaciones. En ese sentido, la botánica no es una excepción. Uno de los aportes más novedosos de la taxonomía de Linneo es que permitía clasificar todos los especímenes conocidos y, sobre todo, también aquellos por conocer. Eso significa una concepción de la ciencia que deja la puerta abierta a la adición constante de información. Detrás de ese presupuesto está la convicción de que la ciencia progresa y evoluciona, se vuelve más consistente y precisa. Eso, por cierto, es algo que está muy discutido actualmente.

–La empresa nacional de dar forma al Genera Et Species Plantarum Argentinarum es sorprendente porque atraviesa cinco presidencias y dos golpes de Estado sin interrumpirse: ¿cómo se explica esa inusual continuidad?

–La obra comenzó a publicarse en 1943 y el último tomo salió de la imprenta en 1956. Es cierto que las fechas de publicación de los volúmenes hacen suponer que hubo un trabajo ininterrumpido y sostenido en el tiempo. Pero en realidad, la producción de los volúmenes tuvo ciertas discontinuidades. Eso se aprecia con más claridad cuando se rastrea la participación de las personas que fueron contratadas para hacer las ilustraciones. Por ejemplo, Juana Fernández de Tuero (que había ingresado al Instituto Lillo en 1939) fue desafectada de sus funciones en 1946 cuando se desempañaba como Jefa de la Sección Iconográfica y de Dibujo. Si se tiene en cuenta que Fernández de Tuero había expresado abiertamente sus críticas al gobierno peronista, podemos empezar a entrever que esta obra, al igual que muchos otros proyectos científicos, sí estuvo atravesada y se vio afectada por la inestabilidad de las instituciones políticas. Sin embargo, como estos datos no son fácilmente advertidos por el lector porque el Genera… es más una obra de equipo que una obra de autor, los avatares políticos quedan un poco invisibilizados. La rotación y la contratación de personal también coincide con fechas clave: en 1945 se incorporaron diez dibujantes con puestos permanentes y otros tantos se integraron a la Sección Iconográfica entre 1945 y 1948. Lelia Álvarez Urueña de Maldonado, una maestra de la Escuela de Dibujo que ingresó a la Fundación Lillo en 1945, fue oficial de la Sección Iconográfica entre 1949 y 1965. Hilando más fino, aparecen muchos casos similares.

–Un rol destacado en ese trabajo lo cumplen las mujeres que ilustraron las láminas. ¿A qué se debe esa presencial mayoritariamente femenina en el dibujo y cuáles eran las diferencias de género en el aprendizaje de esa disciplina?

–El dibujo y el coloreado ya formaban parte de la educación y de la instrucción de las niñas de las clases acomodadas desde hacía al menos dos siglos antes. Pero una particularidad de la época de esta obra, mediados del siglo XX, es el proceso en el que las mujeres comenzaron a ocupar lugares que, inicialmente, habían sido pensados para que los llevaran adelante hombres o que eran llevados a cabo por hombres. Eso fue, en gran medida, un efecto social colateral de la Segunda Guerra Mundial: en la medida en que los hombres se partían a la guerra o se quedaban para cubrir puestos científicos y técnicos estratégicos de alta jerarquía, hubo una falta de personal entrenado para trabajar en áreas que quedaban vacantes. Eso permitió que muchas mujeres se integraran al mercado del trabajo y para que tuvieran la oportunidad de adquirir destrezas y oficios en los que, hasta entonces, se habían desempeñando minoritariamente. Obviamente este no fue el caso de la Argentina pero, en todo caso, no desentona con la época. En el caso del Genera…, las ilustradoras eran, en su mayoría, maestras de Dibujo egresadas de la Escuela de Dibujo y Artes Aplicadas, dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán. Es decir: eran ilustradoras instruidas, no hacían su tarea de manera improvisada. Tenían formación académica y aunque es poco probable que durante la formación en la escuela tuvieran una especialización (por ejemplo, en botánica), resulta que algunas de ellas trabajaron en varias instituciones. Fanny Alicia Silva, también egresada como Maestra de Dibujo de la escuela, fue una reconocida artista botánica e ilustradora de la Fundación Lillo, que trabajó en forma permanente en la colección del Genera. Silva, además, también fue ilustradora en el Museo de la Plata. Este tipo de vínculo institucional sugiere que, aunque no existía en la curricula, las dibujantes formadas en la Escuela de Dibujo fueron desarrollando y consolidando de facto una especialización en el campo de la ilustración científica.



Imagen del Genera et Species Plantarum Argentinarum. La reproducción de la presente lámina se realiza con el expreso consentimiento de la Fundación Miguel Lillo.

–Una característica de estas ilustraciones es el diálogo entre las distintas escalas de los elementos que las componen y la relación entre texto e imagen. ¿Cómo se aprende a mirar y qué lector/a construyen esas páginas?

–Cada lámina del Genera… tiene la imagen de la planta entera, rodeada de detalles de sus partes. Esas partes no tienen la misma escala que la planta. Algunas piezas son tan pequeñas que si se las dibujara en su tamaño natural resultarían imperceptibles. Entonces, en el diagrama, esas partes son dibujadas por separado como si fueran vistas con un microscopio. En la parte inferior de cada página se indica cuántas veces esta parte fue ampliada: por ejemplo, “x 10” para indicar que esa parte fue dibujada diez veces más grande de lo que luciría al natural o, por lo menos, de lo que sería respecto de la planta protagonista de la lámina. Es el lector quien, a partir de mirar la planta entera y el detalle de la partes, hace un lectura integral, con su ojo y en su mente recompone la totalidad. Se trata de una (des)proporcionalidad controlada. En la manipulación de las escalas, las proporciones son alteradas para lograr una mejor visualización o garantizar una óptima visualización. Los especímenes, las ilustraciones y las descripciones textuales formaron un entramado de objetos y prácticas que, puestas en acción de manera articulada, permitieron un modo particular de producción de conocimiento que podríamos llamar “epistemología visual”. Se otorgó a las imágenes un papel fundamental en los procesos científicos y, al mismo tiempo, se las desterró del limbo de la ilustración ingenua. Ni los especímenes ni las ilustraciones, ni los textos funcionan de manera autónoma sino que, por el contrario, están siempre en relación unos con otras, y no por ello pierden ciertas especificidades que hacen que cada uno de estos tres componentes haya tenido diferentes valores epistémicos. En términos contemporáneos: la epistemología visual era un asunto multimedios que combinaba el ojo naturalista, el instrumento apropiado, las figuras dibujadas y/o grabadas (que se comparaban y contrastaban entre sí), los especímenes y la información textual (tanto manuscrita como impresa).

–Para terminar, “¿Por qué dibujos en lugar de fotografías, que son tan fáciles de usar hoy en día?”, se pregunta el investigador francés Francis Hallé en una cita que usted incluye. ¿Cuál es su respuesta personal a esa pregunta?

–Las fotografías son engañosas. Tendemos a creer que son fáciles de usar y allí radica la trampa. El hecho de que consideremos que no necesitamos ninguna instrucción específica que nos permita entender una fotografía y que, por el contrario, creamos que podemos comprenderla “naturalmente” no hace sino garantizar la eficacia de esa falacia. Aunque hoy sabemos que las fotografías no son más objetivas que otras miradas sobre el mundo y, más todavía, sabemos que pueden ser fuertemente intervenidas (las polémicas en torno al uso del PhotoShop no son sino la punta del iceberg), se sigue asumiendo que las fotografías son una huella de lo real. Tal vez es así porque la acción mecánica que produce la foto original (sobre la que luego intervenimos) sigue. La historiadora del arte francesa Monique Sicard dijo que “las industrias del conocimiento se enmarañan íntimamente con las de creer y su corolario: las de hacer creer. Cuanto más se afirma –en primer término– el desconocimiento sobre los dispositivos de visión, mejor se ejerce –en segundo lugar– la función política de las imágenes. Cuanto más se proclama indicando su neutralidad, mejor transmiten sus puntos de vista e instalan sus ficciones como si fueran hechos”. Acá hay una punta para pensar que las fotografías no son tan evidentes. Volviendo a la pregunta por qué el dibujo y no la fotografía: tal vez porque en la percepción del dispositivo fotográfico persiste una fuerte opacidad mientras que el dibujo no esconde la mano del que lo hizo. Tal vez porque el dibujo nos invita a mirar el acto humano, la mano que piensa. Así y todo, más allá de si hablamos de fotos o de dibujos, personalmente creo que, como dice Harun Farocki, hay desconfiar de las imágenes. De todas. Cuando algo parece demasiado fácil de entender es muy probable que se trate de un espejismo.

BÁSICO



Carla Lois es lLicenciada en Geografía y doctora en Filosofía y Letras (área Historia) por la UBA. FOTO DIEGO DÍAZ

Carla Lois

Vicente López, 1972. Historiadora.

​Licenciada en Geografía y doctora en Filosofía y Letras (área Historia) por la UBA. Es investigadora independiente en el Conicet. Coordina el Grupo de Historia y Epistemología de la Cartografía e Imágenes Técnicas (FfyL, UBA) y es co-editora del volumen 5 en The History of Cartograhy Project (dedicado al siglo XIX) (publicado por University of Chicago Press). Con el apoyo de becas especializadas ha realizado estancias de investigación postdoctoral en París, Barcelona, Londres, Wisconsin, Milwakee, Chicago, Río de Janeiro y Berlín, entre otros destinos. Entre sus libros se destacan Mapas para la Nación. Episodios de la historia de la cartografía argentina (Biblos) y Terrae Incognitae. Modos de pensar y cartografiar las geografías desconocidas (Eudeba).



Atlas de botánica argentina, con introducción de Carla Lois. Ampersand.

Atlas de botánica argentina

Introducción de Carla Lois

Ampersand

145 págs.

