En poco tiempo más se producirá un hecho político que golpeará duramente la figura del presidente Alberto Fernández, y podría sepultar las aspiraciones del Frente de Todos de seguir en el poder más allá del 2023. O al menos, el anhelo de una parte del oficialismo, ya que tanto Cristina Kirchner como La Cámpora están convencidos que la elección presidencial del año próximo está perdida.

Los gobernadores peronistas se aprestan a desdoblar en masa las elecciones en la que buscarán su reelección, de los comicios nacionales. Traducido, despegarán su futuro político del de Alberto y al adelantar las elecciones provinciales, ningún mandatario peronista aportará votos al intento de reelección de Alberto: lo dejarán solo.

El postulado versa que cuando al Presidente le va bien, todos quieren disputar la elección la misma fecha que el Presidente; cuando al Presidente le va mal, nadie quiere que la figura presidencial se convierta en un salvavidas de plomo.

De las 13 provincias en manos de gobernadores peronistas alineados con el Gobierno, la mayoría desdoblará. El debate se ha iniciado en Santa Cruz, Chubut, La Pampa, San Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán y Formosa. Así lo discutieron los gobernadores la semana pasada durante una reunión en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

“Por lo que hablo con los gobernadores, calculo que unas 20 provincias van a adelantar”, conjeturó un funcionario nacional, incluyendo a distritos aliados.

Lo único que podría impedir una decisión de ese calibre de los gobernadores es un cambio radical en la gestión de la Casa Rosada, algo que no se observa en el corto plazo. De hecho, la imagen presidencial pasa por su peor momento e irradia debilidad. Hasta Máximo Kirchner debió aclarar su posición y quedó peor que antes, cuando en la semana aseguró: “Yo quiero que al gobierno le vaya bien”. Eso, y decir que no lo quiere, suena muy parecido. O cuando Sergio Massa criticó a la oposición y les dijo que “no hay que hacer leña del árbol caído”. Si Alberto es el árbol, ¿está caído? Probablemente.

Si la provincia de Buenos Aires desdobla también –un hecho inédito bajo un gobierno peronista-, se erigiría en el golpe final a la figura presidencial. Y si así ocurre, se lo darían Máximo Kirchner y los intendentes del Conurbano bonaerense con Martín Insaurralde a la cabeza, y el aval de la vicepresidenta: un golpe suave.¿Se animarán a tanto?

Que el kirchnerismo separe la elección bonaerense de la nacional, y construya una fórmula competitiva como Eduardo “Wado” de Pedro-Martín Insaurralde, o viceversa, es un tema que preocupa a Juntos por el Cambio pero no a Patricia Bullrich.

“Si el gobernador bonaerense llegara a ser un kirchnerista, lo va a sufrir más él que nosotros”, suele advertir Bullrich ante su equipo, en las oficinas a dos cuadras de la Casa de Gobierno. Cree que la gestión de Alberto provoca que hoy cualquier kirchnerista parta de una base muy baja y sus chances dependerán de si en el segundo y tercer cordón bonaerense descuenta lo que necesitan para ganar. Pero lo ve muy difícil. Igual que el desdoblamiento, porque no ve que a Cristina la dejen sola como candidata a senadora mientras los comicios bonaerenses son antes.

Salvo que Cristina no sea candidata a nada si es que, cómo hacen circular desde el Instituto Patria, le preocupa menos quedarse sin fueros porque el año que viene cumplirá 70 años y cualquier condena, que debe quedar firme –lo cual lleva un tiempo-, a lo sumo la confinará a estar en su casa.

Bullrich tiene a Carlos Melconián y a Luciano Laspina trabajando en planes de estabilización para rearmar los precios relativos, definir la legalidad en que se va a trabajar, cómo se va a desburocratizar el Estado, y la principal, la estabilización de la moneda. Rechaza el gradualismo y tiene en claro los errores de Mauricio Macri que no hay que repetir. “No fue un presidente que se la jugó, se dejó llevar mucho por su equipo”, es la crítica que, dicen, ensaya siempre.

De allí su polémica propuesta de eliminar los planes sociales en seis meses, salvo algunas excepciones como las mujeres con hijos. Se calcula que los reciben unas 22 millones de personas. ¿Y esa gente se quedará sin ingresos? Pretende aplicar el servicio cívico, lugares donde los beneficiarios de planes tendrían la posibilidad de aprender un oficio y que recuperen la cultura del trabajo para luego linkearlos con las empresas para que los tomen, seduciéndolas a través de incentivos impositivos.

Sobre el radicalismo, Patricia Bullrich prevé ir con una fórmula mixta a las PASO y con quien más afinidad tiene es con el senador Alfredo Cornejo, a quien elogia. Descree de una UCR unida, más bien la ve dividida en facciones detrás de Facundo Manes, Morales, Cornejo, Lousteau. Ha dicho en reuniones de trabajo que los ve “desordenados”. Interpreta también que a Manes le falta experiencia política y que es muy “nuevo” como ser el candidato del radicalismo.

Sin embargo, en una reciente reunión entre espadas radicales, la postulación del neurocirujano recibió un apoyo inesperado. Enrique “Coti” Nosiglia preguntó si la estrategia de la UCR sería la de apostar a un candidato a vicepresidente o a la presidencia, y todos coincidieron en que el elegido para ir por la presidencia debería ser Manes.

En su interna feroz con Rodríguez Larreta, Bullrich asegura que “Uspallata ya no tiene más la lapicera” en el PRO y evalúa que la jugada de las candidaturas de María Eugenia Vidal en la Ciudad y de Diego Santilli en la provincia, terminó debilitando al jefe de gobierno porteño, porque a su entender, ninguno de los dos dirigentes lideran sus distritos como los seguros postulantes de JxC.

La discrepancia con Larreta no sólo es por la candidatura de Juntos por el Cambio sino por la estrategia política más allá del 2023. Mientras el alcalde porteño profesa una amplia concertación que incluya al peronismo no kirchnerista, Bullrich piensa en privado, sin rodeos, que “al peronismo hay que aplastarlo”. La escuchan argumentar que una alianza con el peronismo obligaría al nuevo gobierno a negociar cargos y leyes durante los cuatro años de mandato y así no se podrá cambiar nada. Una de las frases que más suele repetir es “mi objetivo es popularizar el cambio y no hacer acuerdos corporativos”.

Bullrich observa que está quebrada la voluntad social y los discursos moderados no tienen lugar porque el electorado espera a alguien dispuesto a “cortar cabezas”, un cambio en serio. Por eso vislumbra que habrá más predisposición a su perfil y al de Javier Milei, que al de Larreta o Morales. “Hay como una idea de que algunos dirigentes de Juntos por el Cambio se pasaron de hervor”, repite en privado.

Es lógico que el principal tema de preocupación de los argentinos sea la economía, pero para cualquier proyecto de país, una de las prioridades debería ser la educación porque no sólo incide en la formación sino en la inseguridad, la pobreza, la salud, etc.

Sobre todo después de darse a conocer en un seguimiento entre 2009 y 2020, que sólo 16 de cada 100 estudiantes de secundaria tienen niveles satisfactorios de aprendizaje en lenguaje y matemática; y que apenas la mitad de los alumnos llegan al último año en el tiempo esperado. Una catástrofe que abarca 6 años de Cristina y los 4 de Macri.

En un crudo realismo, la presidente de la Academia Nacional de Educación, Paola Delbosco, acaba de asegurar que el sistema educativo argentina “está enfermo”. Y en un pedido casi desesperado, le ha pedido a las autoridades de Gobierno “que empiecen a educar en serio y reconstruyan la escuela argentina”. ¿Qué más hace falta?

