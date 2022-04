Se acomoda en silla de ruedas, le cuesta todavía desplazarse, todo es muy prematuro para Luz Arias, la argentina que fue atropellada en México por un patrullero, el 26 de abril, cuando estaba a bordo de una moto que manejaba su amigo Darian Stacco, quien fue trasladado a Buenos Aires y se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Fernández.

Bahiense, de 28 años, Luz obtuvo el alta médica el jueves, luego de dos intervenciones quirúrgicas: la primera, la más grave, en la que le amputaron la pierna derecha, y la otra, el miércoles último, de una fractura en su brazo derecho. Además de otras contusiones en el cuerpo, el rostro y el ojo de las que se está reponiendo favorablemente. “¿Cómo estoy? Mejor de lo que imaginaba. Me siento bien, fuerte, cuidada y querida. No es fácil, pero la voy llevando bien. Y estoy agradecida a la vida por la oportunidad que me dio de poder contarla“.

Tiene recuerdos borrosos de aquella tarde de sábado, apenas quince días atrás. “Estábamos con mi querido amigo Darian, a quien conozco de Bahía Blanca, recorriendo en moto la isla de Cozumel. Estaba todo bien, ya habíamos aprovechado todo el día y estábamos yendo a devolver la moto que habíamos alquilado y tengo la imagen del patrullero viniéndosenos encima. Me di un golpazo tremendo, creo que no perdí el conocimiento, pero después me desperté en el hospital”.



Luz Arias y su mamá Roxana, en Playa del Carmen.

Confusión, dolor y llanto fueron las primeras reacciones de Luz cuando recobró la lucidez en el centro médico de la isla. “Escuchaba voces de los médicos y de a poco fui entrando en razón, me explicaron lo que pasó y me diagnosticaron fractura expuesta de tibia y peroné. Era un panorama difícil pero nada pronosticaba que perdería una pierna. En un momento los doctores me preguntaron si sentía los dedos del pie, les dije que no y la cara de los médicos denotaban preocupación”.

Dice Luz que se dejó llevar por los médicos, por sus decisiones. “Cuando me dijeron que me operarían y que iban a tratar de salvarme la pierna…bueno, me explicaron que el cuadro estaba complicado, pero no creí que me la sacarían. Cuando me desperte y me fijé debajo de las sábanas que no estaba fue un shock. Siempre fui una mujer de ir para adelante, de fuerza, de no caerme a pesar de los golpes y ahora, con esta pérdida, no voy a aflojar. Perdí una pierna, no la esencia, ni tampoco el humor, sigo siendo la misma Luz optimista, positiva, con una gamba menos”, sorprende con su sarcasmo.



Luz Arias después de la operación del miércoles, cuando le soldaron la fractura en su brazo.

Luz y su hermana melliza Laura viajaron a mediados de febrero a México con la idea de conocer y trabajar. “Así lo fuimos haciendo, en distintos pueblos, trabajando para solventarnos y recorrer. Estábamos cumpliendo el sueño de nuestras vidas, el de conocer el mundo. No teníamos idea de cuándo volveríamos a la Argentina, estábamos abiertas a las posibilidades que pudieran surgir. Increíble, fui en busca de aventuras y en qué aventura me metí”.

Dos días antes del fatídico sábado 26 de marzo, llegó desde Bahía Blanca su amigo Darian Stacco, con el entusiasmo de unirse al destino de las mellizas y de otro grupo de argentinos que practicaban la atractiva rutina. “Darian se iba a quedar una semana y si conseguía trabajo, volvería a la Argentina, renunciaría al que tenía y retornaría a México. Era un deseo muy anhelado, pero el disfrute le duró apenas cuarenta y ocho horas”, le contó a Clarín Marcela Paz, mamá del joven que se encuentra en estado crítico.



Luz, Junto a su hermana melliza Laura, días después de la intervención en la que perdió una pierna.

“Pienso mucho en Darian, no pasa una hora sin que le envíe toda mi fuerza y energía, me tiene preocupada y nerviosa… Confío en él, es un pibe fuerte y como le dije en un mensaje que le dejé a la mamá (Marcela) para que se lo haga escuchar, le contaba que yo estoy bien, saliendo adelante, que no se preocupe por mí, yo sé que estoy en sus pensamientos, pero le pedí que se concentre en él, en este desafío que le pone la vida. Lo conozco mucho, es un león Dari”.

Volviendo a su vida, Luz depende de un estudio de hemoglobina para determinar si puede volver a la Argentina. “Espero que pueda viajar, no veo la hora de volver, necesito estar con mi familia en Bahía Blanca, mi papá y mis hermanos, que están desesperados, mis amigas ansiosas esperándome y eso me estimula para lo que se viene, que tengo en claro que no será sencillo. Mi realidad pega un giro de ciento ochenta grados y tengo que ver cómo me reinvento, creo que será importante que tenga ayuda psicológica. Estoy fuerte, bien acompañada, pero eso no quita que no tenga bajones”.



Walter Arias, el hermano deportista que viajó a México para apoyar a Luz.

Cómo sigue la vida es la pregunta del millón para Luz. Cauta, expresa: “Primero tengo que estar bien, tengo que sentirme fuerte de los brazos para manejar la silla de ruedas y más tarde las muletas. Necesito tiempo, tuve un brazo fracturado y sólo el paso de los días me irá dando confianza. Pero confío en mí, insisto en eso, no me voy a deprimir ni a quedar tirada en la cama. Me hablo mucho, me doy manija y la clave es la adaptación, ¿no? Me tengo que adaptar a esta Luz que hoy dependo de otros, pero no para siempre. Es un proceso”.

​Locuaz, embalada, Luz no se queja de los dolores que sí tiene -en un ojo y en el brazo recién operado- ni tampoco se victimiza. “No es momento de arrepentimientos, culpas, lamentos, ni nada por el estilo. Acá no hay culpables, Darian manejaba la moto con prudencia, tenía experiencia y el destino quiso que el patrullero nos pasara por encima. Fue desgraciada casualidad. ¿El video? No, no lo vi todavía, no me animo por ahora, pero me dijeron que es terrible”.

Se permite hablar de futuro Luz, aunque todo es incierto. “Depende de los tiempos, pero estoy segura de dos cosas: una es que quiero ir a Buenos Aires a estar con mi amigo Darian, estar cerca suyo, sé que le voy a hacer bien. Y dos es que yo voy a volver a caminar. Lo tengo claro, me conozco. Voy a conseguir la prótesis que me permita volver a dar pasos por mí misma y ser autosuficiente. Quiero volver a ser lo más parecida a la Luz de antes del accidente“.

