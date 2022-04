Vender un vehículo usado no es cosa sencilla. Según un hombre, le hicieron una oferta “enfermiza” por su auto. En realidad, le ofrecieron menos de la mitad del valor que había publicado. Y eso, indudablemente, lo enfureció.

Janis Drinkis (37) es mecánico y decidió ofrecer su Honda Civic por unos 720 dólares, un precio que es, de acuerdo a su criterio, bastante bajo y le daba la esperanza de hacer una venta rápida. Sin embargo, pero un posible comprador lo quería aún más barato.

Su indignación fue tal que, sin dudarlo, literalmente, mandó a su posible cliente al hospital.

Enojado por la oferta

El hombre, que vive en Newry, Irlanda del Norte, explicó: “Puse el auto a la venta en Marketplace por alrededor de 720 dólares (550 libras esterlinas). Sabía que había personas que preguntarían. Recibí muchos mensajes que ofrecían entre 585 y 520 y no me importa si alguien pregunta por esos valores. Yo también probablemente preguntaría”.



Janis Drinkis se enojó cuando le hicieron una oferta irrisoria por su auto. Foto: Kennedy News and Media

Y agregó en diálogo con The Mirror: “Pero recibí ese mensaje por 325 dólares en efectivo. Me enfermó y estaba a punto de enviar algunas palabras desagradables, pero en su lugar le envié un pulgar hacia arriba“.

Entonces, cuando el interesado -Charlie Murry (51)- le pidió la dirección para ir a ver el vehículo. En ese momento, Drinkis decidió darle la dirección de un hospital que se encuentra a al menos dos horas de distancia y le aseguró que se encontraría allí todo el día. “Pensé que tenía que darle una buena lección”, contó.

Cuando Murry no pudo encontrar la “falsa casa”, le envió un mensaje de texto diciendo que estaba en el hospital. “Entonces le dije que fuera a hacer una consulta y que se revisara por haber hecho esa estúpida oferta. Fue una buena manera de darle una buena lección. Me llamó ‘cabrón de m…”, describió, enojado, el vendedor.

Ocurre que Murry había ido hasta el lugar desde Ballymoney, una ciudad que está a horas de distancia. “Lo siento, pero es una buena lección para él“, sumó Drinkis.



Según el comprador, el auto sólo servía como chatarra. Foto: Kennedy News and Media

¿Qué dijo el comprador?

Por el otro lado, el comprador también está muy indignado por esta “broma”.

De acuerdo al medio británico, Murry sostuvo que estaba ayudando en el negocio de chatarra de su hijo cuando se ofreció a tomar el viaje de Ballymoney a Newry para recoger el auto.

“Había presentado fallas para pasar la revisión periódica (ITV) y también tenía un turbo quemado. Eso decía en la descripción. Lo tenía por 720 dólares y sólo era chatarra“, explicó el hombre.

Y se preguntó: “Podría haberse usado de nuevo si hubiera querido gastar 1.300 dólares en él. Si es lo suficientemente bueno para usarlo, ¿por qué no lo llevó de vuelta a la inspección técnica, lo reparó y lo condujo?“.

Desde su punto de vista, la oferta que hizo era justa ya que el auto sólo no sirve como tal. Y agregó: “Todo lo que tenía que hacer era enviarme una respuesta ‘eso no es suficiente. No, gracias’“.

“Estaba bastante molesto cuando llegué allí porque era un acto absolutamente bajo para hacer con cualquiera. Lo entendería si fuera un automóvil de alrededor de 2.500 dólares y le ofreciera poco dinero por él, pero este era chatarra”, opinó.