En la madrugada del domingo en la Argentina, la Fórmula 1 escribió su tercer capítulo de la temporada. En el renovado circuito de Melbourne, el Gran Premio de Australia ratificó la hegemonía del monegasco Charles Leclerc con Ferrari, provocó la decepción del campeón Max Verstappen en Red Bull y la sorpresa del británico Lewis Hamilton con Mercedes.

Leclerc demostró, una vez más, que es el piloto más regular y rápido del inicio de 2022: ganó de punta a punta, hizo la vuelta más rápida y sumó 26 puntos en un fin de semana ideal. Casi dobla en unidades a su máximo perseguidor en la tabla de posiciones, el británico George Russell (37).

“Ha sido la primera carrera donde controlamos un poco la brecha. ¡Qué coche hoy! Quiero decir, sí, por supuesto que hice un buen trabajo todo el fin de semana, pero no habría sido posible sin este coche. Este fin de semana, especialmente en el ritmo de carrera, fuimos extremadamente fuertes”, valoró el piloto de la histórica escudería italiana.



Leclerc festejó en Melbourne. Foto: REUTERS/Martin Keep.

El único momento en el que peligró la primera posición de Leclerc fue tras la aparición del coche de seguridad, cuando el monegasco tuvo que defender su posición ante el ataque de Verstappen.

“Fue muy difícil el reinicio del safety car, tuve mucho subviraje en la última curva, y pensé: ‘va a ser difícil mantener la primera posición’, pero luego lo logré y después de las primeras curvas recuperé el agarre y el ritmo volvió… Es tan increíble ganar aquí”, explicó.

Pero Leclerc no se quiere apresurar. Sabe que la temporada es demasiado larga como para hablar de candidaturas, pero el rendimiento de su monoplaza lo respalda: “Solo estamos en la tercera carrera. Así que es difícil pensar en el campeonato. Pero para ser sincero, tenemos un coche muy fuerte y que también es muy fiable, por ahora siempre hemos estado ahí delante, así que espero que siga siendo así, entonces probablemente podamos decir abiertamente que tenemos oportunidades reales de ganar el campeonato”.



La preocupación de Verstappen, que volvió a abandonar. Foto: William WEST / AFP.

El contrapunto fue Verstappen: el segundo abandono en tres fechas provocó su visible decepción en un fin de semana donde se había mostrado muy cercano a la Ferrari de Leclerc.

Ese momento en el que estuvo incluso por delante en la recta principal hasta que el monegasco le ganó la cuerda en la primera curva contrastó con lo ocurrido a 20 vueltas del final, cuando su Red Bull dijo basta.



Incendio en el Red Bull de Verstappen. Foto: EFE/EPA/JOEL CARRETT

“Realmente no tenía ritmo, y solo trataba de gestionar los neumáticos para intentar llegar al final porque pese a todo parecía bastante fácil ser segundo. Y sabía que no podía luchar contra Charles, así que no tenía sentido tratar de presionarle. Pero ni siquiera terminamos la carrera. Es bastante frustrante e inaceptable”, criticó.

La defensa del título para el neerlandés es, hoy por hoy, una utopía. Y fue el propio piloto el que lo reconoció cuando la decepción todavía se denotaba en sus palabras: “Ya estamos a millas de distancia, así que no quiero ni pensar en la lucha por el campeonato en este momento, creo que es más importante terminar carreras. Porque hoy fue en general, simplemente otro mal día, otra vez”.



Hamilton mira al futuro con mejores ojos. Foto: REUTERS/Loren Elliott.

A Hamilton le volvieron las buenas sensaciones. Es cierto que reconoció que su Mercedes todavía no está para competir palmo a palmo en el ritmo con las Ferrari y los Red Bull, pero valoró que el equipo haya podido subirse al podio con Russell y él haya terminado en el cuarto lugar.

“No esperábamos ser terceros y cuartos, y George (Russell), hizo un gran trabajo hoy. Pude ver un poco de la batalla con Sergio Pérez, y me hubiera gustado estar en ella, pero nos quedamos con estos puntos, seguiremos apretando”, indicó.

Los mecánicos de la escudería siguen investigando los problemas que en el coche del siete veces campeón, sobre todo en las rectas a alta velocidad. “No pude luchar por la tercera posición porque el motor se estaba sobrecalentando, así que tuve que retroceder y quedarme atrás”, analizó.

La próxima cita del calendario de la temporada 2022 de Fórmula 1 será dentro de dos semanas, en el mítico trazado de Imola, donde se espera que los equipos realicen el primer paquete de grandes mejoras en los automóviles.