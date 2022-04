Con tan solo ocho meses de romance, Luciano Castro (47) y Flor Vigna (27) son una de las parejas más populares del momento. A medida que pasa el tiempo, se van conociendo más detalles de su relación, y ahora el actor contó cuál fue la respuesta de la cantante cuando le propuso ser su novia.

Invitado en el debut de PH Podemos Hablar (Telefe, sábados a las 22), Castro contó una situación inesperada que vivió con su novia al mes de conocerse. “Un día estábamos charlando y le dije ‘¿no te gustaría que seamos novios y formalicemos?’. Y Flor me respondió “No, no, no”, comenzó contando aún afectado.

“Ahí le dije ´me quedan ravioles para comer…no sabía qué hacer. Al toque me explicó por qué no y tuvo un resultado que un mes después me pidió ella si quería ser su novio“, dijo Luciano.



Castro y Vigna, más enamorados que nunca.

“Pocas veces me sentí tan incómodo y me dio tanta vergüenza algo. Y miren que si se trata de estar expuesto y pasar vergüenza…”, explicó uno de los protagonistas de El Primero de Nosotros.

Y agregó: “Porque aparte yo estaba convencido de que me iba a decir que sí, y me limpió como loco. Eso quizás hizo que me enamore más, que me guste más”.



La pareja blanqueó la relación en octubre de 2021.

A la vez, Castro contó que no blanquearon la relación al principio por no herir a ciertas personas. “Nosotros nos conocimos y tuvimos dos o tres meses de cautiverio hasta que decidimos salir a la luz“, aclaró.

En los últimos días, Flor reveló que tiene una conexión mística con su novio y que la ayudó a empezar a disfrutar de su sexualidad. “La conexión con el otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Me enseñó a amarme y a que también puedo ser mimada. Un día me miró desnuda y me dijo ‘nunca te operes’. No dejo de aprender de él y de sus miradas”.

El día que Maradona le abolló la camioneta

Castro no solo habló de su romance con Vigna, también contó una anécdota con el mismísimo Diego Maradona ante la consigna de relatar un “día de furia” que haya vivido.

“La puedo contar porque estábamos todos, estaba Claudia (Villafañe) con las nenas, y era una fiesta, una Navidad. Había gente que tiraba petardos para que bajara él, para sacarse una foto con él, y en la casa de Devoto esas bombas brasileras sonaban como un estruendo”, comenzó diciendo el actor.

“Ya sabemos como era El Diego, no iba a decir: ‘Andá y bajá a decirles que dejen de tirar cohetes’, no, él iba a ir directamente. Entonces bajó y mi camioneta estaba estacionada justo ahí cerca, y la vio y dijo: ‘¿Y ésta camioneta de quién mierda es? La voy a romper toda’, y le pegó una patada”, describió el actor.

“Ahí le digo: ‘Gordo, es mía’ y, se dio vuelta y me dijo: ‘Después te la pago’”, remató dejando sorprendidos a Gonzalo Heredia, Abel Pintos, Mica Viciconte, Belu Lucius y Andy Kusnetzoff.

A la vez, el actor reveló qué consejo le dieron sus seres queridos cuando se enteraron de lo que había sucedido. “Después mis amigos me decían: ‘Le pegó Maradona con la zurda, no la arregles, dejala así’”, contó entre risas.