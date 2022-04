Deportivo Cali y Junior de Barranquilla igualaron 1-1 en un partido vibrante, que tuvo de todo pero que buena parte de los flashes se lo llevaron quizás los dos jugadores más relevantes de la cancha y de cada uno de los equipos: Teófilo Gutiérrez y Miguel Borja.

El delantero del conjunto azucarero se fue reemplazado a los 18 minutos del complemento y fue entonces cuando tuvo un cruce verbal con el otro atacante, que vistió camisetas importantes, entre ellas la de la selección de Colombia, con la que jugó la pasada Copa América y buena parte de las últimas Eliminatorias en las que los cafeteros quedaron afuera de Qatar 2022.



Teo Gutiérrez, histórico en Colombia. EFE

La transmisión llegó a captar el último momento del ida y vuelta a la distancia entre los experimentados y talentosos jugadores. Ahí, se notó que Teo le dijo clarito: “ Te cagaste en la Eliminatoria, malparido” . Un comentario en referencia a las actuaciones de Borja, que no pudo ayudar al combinado nacional a clasificar al próximo Mundial.

El ex hombre de Palmeiras convirtió cuatro goles en 9 partidos en los que estuvo en el torneo clasificatorio, pero tuvo algunas jugadas desperdiciadas como aquella ante Argentina en la que no pudo vencer a Dibu Martínez. Gutiérrez tiene en su lomo tres Mundiales, aunque no estuvo considerado por Reinaldo Rueda para este ciclo. Palabra autorizada…



DIbu, el villano de Colombia. AP

La revancha de Borja

El delantero de Junior pudo tener un pequeño desquite tras ese ida y vuelta con el ex River y Racing. En el tercer minuto de adición, le dio el empate a su equipo con un gol que le permite a los de Barranquilla estar en el quinto puesto de la tabla. Cali, mientras tanto, sigue penúltimo.