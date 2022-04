Cristina Fernández, Alberto Fernández, José Pepe Mujica. Foto: NA.

Al interior del Frente de Todos continúa reinando el gélido silencio entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner y está próximo a cumplir un mes de prolongación, con un Presidente que insiste en recomponer la unidad y una vice que no da tregua. Ante este panorama, el exmandatario uruguayo José “Pepe” Mujica, quien supo ser de cercanía para ambas partes, opinó sobre la contienda oficialista con las miras en 2023.



A pesar de evitar dar consejos, Mujica pidió que el Gobierno “encuentre los términos para acordar” frente a “la avanzada de la derecha” con las elecciones presidenciales venideras. “Yo no puedo dar ningún consejo, lo único que puedo decir es que frente al embate de la derecha, tienen que encontrar los términos medios más o menos para poder acordar”, sostuvo en diálogo con el periodista Adrián Noriega para AM 990.



“Pertenezco a un frente amplio con 20 y pico de organizaciones que tiene 50 años”, contó el exmandatario haciendo eco de una de las voluntades del Presidente argentino, y aseguró que si bien existen discrepancias al interior, el frente se configuró como el partido más grande de Uruguay producto a que las fuerzas que lo componen supieron “mantener la unidad”.



“Discrepancias hemos tenido y tendremos, sin embargo somos el partido más grande del país porque hemos sabido mantener la unidad y la historia nos demostró que el que se va, desaparece políticamente. Entonces, hay que tener capacidad de negociación y establecer instituciones que nos permita resistir las crisis”, contó. “Pepe” Mujica participó de uno de los últimos actos en los que se vio al presidente argetino junto a su vice en un escenario en el marco de la celebración del Día de Restauración de la Democracia.



Asimismo, el uruguayo insistió en la necesidad de articular entre todos los países de América Latina para formar parte del mundo sin la necesidad de depender de Europa. “Si tú miras el mapa de Europa, vas a ver que todas las capitales están al medio; Madrid, Berlín, París. Y si miras el mapa de América, vas a ver que todas las capitales están en un gran puerto. Eso habla a las claras cuál es nuestra formación. El mundo se está organizando en gigantescas unidades, con contradicciones, con lo que se quiera. ¿Qué hacemos los latinoamericanos atomizados de reojo? Entonces, para agrandarse no tenemos otra que buscar una forma de juntarnos. Ahora, si vamos a pensar para juntarnos que tenemos que estar de acuerdo al catecismo, nunca va a ser”, subrayó Mujica. El líder del Movimiento de Participación Popular destacó la reciente asunción del joven mandatario chileno Gabriel Boric, al que tildó como “una cabeza nueva, bastante bien ubicada”.



“Me da la impresión que es gente progresista, que pertenece a otro tiempo y que ha dejado algunos esquemas por el camino y tiene otras visiones de cambio más acordes con nuestra época, me parece”, describió. Por último, el exjefe de Estado uruguayo hizo referencia a la situación que azota a Perú marcado por tiempos convulsionados producto al azote inflacionario del país. “Hay un duro encarecimiento alrededor del mundo de muchas de las materias primas y eso repercute, sobre todo, en el campo de los alimentos. Los precios de los internacionales se meten adentro. Hay una tendencia inflacionaria en los países centrales, la producción de mucho dinero, de mucho papel, que entró como subsidio en los países centrales”, sostuvo el expresidente, y pidió tener una política diferenciada entre los que tienen más y los que poseen poco.



“Habría que diferenciar el consumo de algunos alimentos que son esenciales a los sectores más exprimidos. Si subsidio el gas al que cobra 3000 dólares por mes, no tiene sentido una medida pareja. Lo que tiene sentido es que a los que cobran demasiado poco, le marque un subsidio para que pueda comprar ciertas cosas necesarias más baratas. Y los que ganan más, que se la banquen. Es decir, tener una política diferenciada”, pidió Mujica y concluyó: “Es una ley que los que más tienen no sean los que más pagan, se mueven los capitales de un lado para el otro, estamos atados a los internacionales, es una puerta de escape para los más altos ingresos. Y, en definitiva, las clases medias y humildes soportan el mayor peso de la crisis”.



Entrvista a “Pepe” Mujica en AM990.