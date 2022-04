Horacio Rodríguez Larreta, AGENCIA NA

En el marco de un acto de La Generación Argentina, la juventud PRO, Horacio Rodríguez Larreta lanzó un fuerte mensaje hacia la cúpula de Juntos por el Cambio en medio de los debates sobre posibles internas entre los sectores más combativos y los moderados al momento de oficializar las candidaturas en 2023.



Con un discurso entonado, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pidió ganar la elección del próximo año y pidió dejar atrás “esa boludez de los halcones y palomas”. Fue el principal orador del evento, que también contó con la participación de María Eugenia Vidal, Martín Tetaz y Maximiliano Ferraro.



Desde entrada, Larreta fue claro al argumentar que se debe trabajar en el consenso, pero “no con todos, con el kirchnerismo y la izquierda no nos vamos a poner de acuerdo nunca, no hay manera”.



Frente a un auditorio joven, el alcalde porteño reconoció que en Juntos por el Cambio “hay diferencias”, pero pidió que “no nos escandalicemos”, porque “si no estamos juntos, no ganamos una elección en la puta vida”.



Y fue por más: “No jodamos más con esa boludez de los halcones y palomas, acá la diferencia es lo que cambian la vida de la gente. Vamos a ganar la elección del ’23, a ver si nos hacemos cargo. Se necesitan muchos huevos, y ovarios, somos demasiado correctos a veces, rompamos un poco el molde, zárpense un poco más, no pidamos permiso”.