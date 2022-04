Este domingo, la ciudad de San Nicolás amaneció repleta de basura y al borde del desabastecimiento debido a un paro de Camioneros.

Por este motivo, el Intendente Manuel Passaglia pidió apoyo y seguridad al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al Ministro de seguridad, Sergio Berni.

“San Nicolás continúa rehén de los Moyano. Así están nuestras calles hoy. Es una vergüenza que ante la decisión de la Justicia de detener a su dirigente gremial y concejal del FDT, ellos reaccionen así. Volvemos a exigirle a Moyano que revea su actitud y cumplan con su trabajo”, escribió el jefe comunal en su cuenta de Twitter.

Y cerró: “Los vecinos no son culpables de los desmanejos del gremio. He decidido que, de no deponer su actitud, mañana saldremos a recolectar los residuos con los empleados municipales que sí quieren trabajar. Pido a Axel Kicillof y a Sergio Berni apoyo y seguridad para los trabajadores”.

El gremio de los Moyano comenzó una medida de fuerza este sábado, luego de la detención por extorsión y coacción a Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, dos gremialistas de Camioneros.

