Estadio de River. Foto: NA.

Con varios cambios y pensando en los dos frentes que tiene por disputar, River es anfitrión hoy de Argentinos Juniors, que siempre lo complica, en un partido de la novena fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.



El partido tiene como escenario el estadio “Más Monumental”, desde las 19, con Yael Falcón Pérez como árbitro, secundado por Pablo González y Pablo Acevedo, y teniendo a Diego Abal en el VAR, más la televisación de TNT Sports.



El “millonario” comienza la rotación de jugadores, habida cuenta de la doble competencia en el torneo local y la Copa Libertadores que ya le trajo un dolor de cabeza con la grave lesión que sufrió el paraguayo Robert Rojas, con la fractura de tibia y peroné, en el partido ante Alianza Lima (1-0).



Por ese motivo es que el entrenador Marcelo Gallardo recurre a jugadores que no han tenido mucho juego en este 2022, aunque mantiene algunas dudas en ciertas líneas.



En ese sentido lo que no se sabe a ciencia cierta es si la zaga defensiva es con Jonathan Maidana y Héctor Martínez o bien con Leandro González Pirez y Emanuel Mammana, cuatro jugadores que por lesiones o por falta de ritmo hace rato no juegan desde el inicio.



La delantera también es una incógnita en River, ya que la duda estará en si ingresa Matías Suárez o Braian Romero, para acompañar a Julián Álvarez, o bien si sale el goleador y los otros dos forman la dupla de ataque.



Del lado de enfrente está un Argentinos Juniors que viene de conseguir dos triunfos al hilo y que, cada vez que Gabriel Milito enfrentó a River, lo complicó.



En esta ocasión repite casi los mismos once que le ganaron la fecha anterior a Banfield por 2 a 0, con Nicolás Raniero y Gabriel Avalos en el ataque.



Las siguientes son las probables formaciones y otros detalles del partido:

Copa de la Liga Profesional.

Zona A – Fecha 9.

River – Argentinos Jrs.

Estadio: “Más Monumental”.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Diego Abal.

Hora de inicio: 19 – TV: Fox Sports Premium.

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana o Leandro González Pirez, Héctor David Martínez o Emanuel Mammana, Elías Gómez; Bruno Zuculini, Agustín Palavecino; Juan Fernando Quintero, Esequiel Barco; Matías Suárez o Braian Romero y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Argentinos Jrs: Federico Lanzillotta; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Matías Galarza, Fausto Vera, Gabriel Carabajal; Gabriel Florentín; Nicolás Reniero y Gabriel Ávalos. DT: Diego Milito.