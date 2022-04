Triunfazo del “Pincha” por goleada. Foto: NA.

Estudiantes de La Plata se impuso por 5 a 0 sobre Central Córdoba de Santiago del Estero de la mano de un Mauro Boselli imparable y recuperó la cima de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, en un partido disputado hoy en el estadio Uno Jorge Luis Hirschi por la novena fecha del certamen. El delantero, con una etapa inicial formidable, anotó por duplicado a los 21 y 30 minutos, después de dos asistencias del mediocampista Fernando Zuqui, para darle la victoria parcial al “Pincha”, quizás algo abultada para lo que había sido el desarrollo del juego.



No obstante, en el complemento la supremacía ya fue total: Leandro Díaz convirtió el tercero, Boselli selló el hat-trick al celebrar el cuarto y Gustavo del Prete también dijo presente en el marcador para decretar el 5 a 0 final. Con este resultado, el elenco platense superó a Boca y a Tigre y volvió a la cima de la Zona B con 18 unidades, dos más que el “Xeneize” y el “Matador”, al tiempo que Central Córdoba permanece décimo con 10 puntos.



En la próxima jornada, el “Pincha” visitará a Barracas Central, mientras que Central Córdoba irá por la recuperación contra Arsenal de Sarandí como local.



Síntesis del partido:

Copa de la Liga Profesional.

Zona B – Fecha 9.

Estudiantes – Central Córdoba.

Estadio: UNO.

Árbitro: Germán Delfino.

VAR: Fernando Espinoza.



Estudiantes: Mariano Andújar; Agustín Rogel, Fabián Noguera, Jorge Morel, Emmanuel Más; Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez, Manuel Castro; Franco Zapiola, Leandro Díaz y Mauro Boselli. DT: Ricardo Zielinski.

Central Córdoba: Cristopher Toselli; Iván Ramírez, Fabio Pereyra, Franco Sbutoni y Jonathan Bay; Jesús Soraire, Matías Laba, Alejandro Martínez y Francisco González Metilli; Claudio Riaño y Renzo López. DT: Sergio Rondina.



Goles en el primer tiempo: 21m. Mauro Boselli (E); 30m. Mauro Boselli (E).

Goles en el segundo tiempo: 17m. Leandro Díaz (E); 20m. Mauro Boselli (E); 29m. Gustavo Del Prete (E).

Cambios en el primer tiempo: 29m. Matías Ruiz Díaz por Iván Ramírez (C).

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Gonzalo Ríos por Francisco González Metilli (C); 22m. Bautista Kociubinski por Fernando Zuqui (E), Matías Pellegrini por Mauro Boselli (E) y Gustavo Del Prete por Franco Zapiola (E); 23m. Deian Verón por Matías Laba (C), Nicolás Linares por Jesús Soraire (C) y Pablo Argañaraz por Renzo López (C); 32m. Nelson Deossa por Jorge Rodríguez (E) y Emanuel Beltrán por Manuel Castro (E).