Luego de que el domingo se registrara la cifra de fallecidos más baja en dos años, este lunes el Gobierno actualizó las cifras de la pandemia en la Argentina: confirmó 1.590 nuevos casos y otras 35 muertes por coronavirus.

Actualmente hay 38.894 pacientes cursando la enfermedad, de los cuales 421 están internados en terapia intensiva. La ocupación de camas críticas es del 37,4% a nivel nacional (39% en el AMBA).

Los datos salen del parte sanitario que el Ministerio de Salud publicó esta tarde, con la información que las provincias cargaron al sistema nacional en las últimas 24 horas (entre las 15 del domingo y la misma hora de hoy).

En ese plazo se notificaron 20.522 testeos, con una tasa de positividad del 7,7%, dentro de los parámetros recomendados por la OMS.

En los últimos 7 días -del 5 al 11 de abril- se notificaron 11 mil positivos, lo que representa un promedio diario de 1.575 y una baja semanal del 23%. Se trata de la media más baja desde fines de noviembre del año pasado, semanas antes de que comenzara el rebrote por la variante Ómicron que derivó en la tercera ola.

CASOS

0.000.000 00.000



por millón de hab. MUERTES

00.000 0.000

por millón de

hab. Fuente: Johns Hopkins

Chart: Flourish | Infografía: Clarín

En el mismo plazo, se informaron 147 muertes (21 por día), constituyendo un leve aumento del 2% en la última semana.

Argentina alcanzó de esta manera las 9.054.126 infecciones desde marzo de 2020 y se ubica 13° entre los países más afectados, detrás de Estados Unidos, India, Brasil, Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia, Corea del Sur, Italia, Turquía, España y Vietnam.

En estos dos años de pandemia hubo 128.233 fallecidos por covid-19, la 14° cifra más alta a nivel mundial según el sitio Worldometers.

Las vacunas

El país recibió 117 millones de vacunas, incluidas las que se envasan aquí. Según datos del Monitor Público de Vacunación, hasta ahora 105 millones fueron enviadas a las provincias y otros 5 millones, donadas a otros país.

En cuanto a los niveles de cobertura, casi el 88% de la población inició su esquema primario de vacunación (40.660.742 personas) y el 80% lo completó con la segunda dosis (37.085.261 personas).



Más del 80% de la población completó su esquema original de vacunación. Foto: Los Andes

Dentro de este grupo se incluye a 3.027.469 que recibieron una dosis adicional y 16.600.697 a las que se le aplicó un refuerzo (35% de la población).

El pronóstico de Quirós

En una entrevista radial, el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós llamó a no relajar los cuidados con una advertencia: “Estamos con posibilidades de una nueva ola de casos”.

El cambio de estación y la llegada de días más fríos hace que “entramos en un período de circulación de virus respiratorios”, según Quirós y recordó que “el uso de barbijos en lugares cerrados sigue siendo obligatorio”. Y recomendó que en caso de aparecer síntomas “testearse rápidamente”.



El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, advirtió por la futura llegada de una nueva ola de contagios, aunque menos peligrosa. Foto: Captura TV

El ministro de Salud porteño descartó la posibilidad de que haya un número elevado de enfermos graves como en olas anteriores, pero insistió con el uso del tapabocas como “para cuidarse además de otras enfermedades respiratorias”.

“La pandemia no terminó, lo que finalizó de manera bastante clara es la evolución de las olas de contagio y sobre todo la mortalidad por la enfermedad. No creo que volvamos a pasar por eso; o por lo menos no como lo hemos visto”, aclaró.

Récord en China

La Comisión Nacional de Salud de China informó 27.595 nuevos contagios de coronavirus detectados en las últimas 24 horas, una cifra récord para el país desde que comenzó la pandemia.

Este número total incluye 1.184 casos confirmados y 26.411 positivos asintomáticos, que se contabilizan aparte en China, informó el portal ruso de noticias Sputnik.

La gran mayoría de los nuevos contagios se concentra en la ciudad de Shanghai, con 914 casos de transmisión locales y 25.173 asintomáticos registrados ayer.



Un repartido lleva los kits hogareños para las personas que están aisladas y no pueden salir de sus casas. Foto: EFE

El martes pasado, las autoridades de esta ciudad de 24,9 millones de habitantes prolongaron indefinidamente el confinamiento que habían decretado para frenar el alza de contagios con una campaña masiva de pruebas entre el 28 de marzo y el 5 de abril.

Ahora las autoridades anunciaron que empezarán a permitir gradualmente que los habitantes de las zonas con menos casos abandonen sus domicilios, aunque no estaba claro cuántas personas podrán salir de sus casas ni cuándo.

China sigue una estricta política de “covid cero” con el objetivo de eliminar los contagios mediante estrictos confinamientos, test masivos y restricciones a los viajes.

DD