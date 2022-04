Pregunta: Siempre dudo, me cuesta elegir y nunca sé bien qué hacer. Tengo 34 años y tomar decisiones me resulta complicado y representa todo un problema. ¿Qué me puede pasar? Pablo Ruscio, Tigre, provincia de Buenos Aires

Siempre es necesario decidir y quien no lo hace está condenado a que los hechos u otras personas decidan por él. Tomar una decisión es un proceso complejo cuya finalidad es definir un curso de acción, valorar los pro y los contra y ponderar cuál será la vivencia final por los resultados que se obtengan.

En el hecho de tomar decisiones intervienen factores psicológicos y físicos.

Entre los primeros se pueden mencionar:

1) El temor al fracaso.



En el hecho de tomar decisiones intervienen factores psicológicos y físicos. Foto Shutterstock.

2) Dudar de la propia capacidad para elegir bien.

3) Postergar las decisiones y “dejar para mañana lo que se debe hacer hoy” (se llama procrastinar).

4) El perfeccionismo.

5) No poder conectarse con los propios deseos o sentimientos.

6) El miedo a equivocarse y arrepentirse después.

7) El temor al cambio (“más vale malo conocido que bueno por conocer”).

8) Carecer de una escala de valores que permita jerarquizar lo que es importante.

9) Falta de confianza propia por la que ninguna definición resulta buena.

10) La desesperanza o la depresión, que nubla el futuro.

11) La necesidad de agradar a los demás, por la cual no decidir resulta una forma de evitar conflictos o rechazos.

12) Exigencias desmedidas que paralizan.

A comienzos de 2006 investigadores de la Harvard Medical School identificaron neuronas que tenían un papel importante en el proceso de toma de decisiones.

El factor hormonas

Entre los factores físicos es útil señalar descubrimientos realizados por la Escuela Universitaria de Londres que hicieron foco sobre algunas hormonas.

Una de ellas, la testosterona, presente tanto en hombres como en mujeres, influye en que un individuo tenga más confianza en sí mismo, con mayor interés por encarar riesgos y con la intención de resultar ganador. Si esta hormona escasea puede aparecer la inseguridad y la indecisión prolongada.



Entre los factores físicos de la indecisión los investigadores hicieron foco en las hormonas / Foto: Thinkstockphotos

Otra hormona de interés es la oxitocina, producida en el hipotálamo y que está involucrada en establecer relaciones de confianza y de acercamiento con otras personas. Es útil tener presente que cuando una persona se vincula mejor con los demás, las decisiones resultan menos dificultosas por la cooperación que se siente.

Por su lado, el cortisol –hormona vinculada al estrés y al enfrentamiento de peligros–, si se encuentra en niveles elevados lleva a la indecisión y a frenar toda conducta que implique riesgos.

A comienzos de 2006 investigadores de la Harvard Medical School identificaron neuronas que tenían un papel importante en el proceso de toma de decisiones. Los científicos (publicaron sus hallazgos en Nature) resaltaron la importancia de las neuronas de una zona del cerebro conocida como corteza orbito-frontal (COF).

Sean cuales fueren las causas de la indecisión, las consecuencias posibles son quedarse sin el pan y sin la torta y la pérdida de oportunidades convenientes. Siempre que se toman decisiones está implícito el superar dudas e inseguridades y es normal que toda persona tenga momentos de indecisiones.

La cuestión entra en el terreno de la anormalidad –que merece ser atendida como corresponde– cuando es continua, prolongada, indefinida. En otras palabras, sentirse indeciso algunas veces no tiene nada de malo, lo problemático es si la indecisión se transforma en el eje de la conducta personal.

