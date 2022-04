Luego de que Martín Tetaz realizara un análisis sobre las proyecciones electorales de Javier Milei, el libertario salió al cruce de su compañero en la Cámara de Diputados que, a su vez, le valió un nuevo round con el economista de Juntos por el Cambio.

Tetaz había hecho una publicación este domingo en su cuenta de Twitter donde llamaba a “no subestimar” el efecto Milei de cara a las elecciones presidenciales y abría el debate para saber qué pensaban sus seguidores.

“No hay que subestimar el efecto @JMilei ; se va a nacionalizar y va a crecer en el descontento general, capitalizando la bronca de los que se sienten defraudados por @alferdez pero tampoco quieren que vuelva Cambiemos”, escribió en su cuenta de Twitter y dio inicio a una serie de cinco publicaciones en las que expuso diferentes escenarios posibles.

El debate público tuvo sus repercusiones este lunes. Milei retomó el tuit de Tetaz para cruzarlo y reiterar sus denuncias contra “la casta política”. En particular, el libertario se refirió a las afirmaciones del cambiemita sobre la necesidad de contar con apoyo parlamentario y de ceder ministerios para poder gobernar en caso de que Milei llegue a la presidencia.

“MENTALIDAD DE CASTA Nada representa mejor cómo opera la casta política que este intercambio. Sólo piensan en la suya. En los cargos. El país no importa. Sólo la de ellos. Sólo la rosca. Justamente yo me metí para terminar con todo este circo. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, manifestó el diputado de La Libertad Avanza este lunes.

Pero Tetaz no se quedó callado y continuó el intercambio. El diputado de JxC intentó con un nuevo mensaje en Twitter darle un “baño de realidad política” al recién llegado al Congreso.

​“Con el aprecio personal que te tengo @JMilei no vas a terminar con nada si no comprendes cómo funciona la institucionalidad de la República. Los límites no te los impone la casta, sino la Constitución. Sin control parlamentario no vas a cambiar ni un feriado”, le advirtió.

El análisis previo de Martín Tetaz

Según indican las nuevas encuestas electorales, el diputado de La Libertad Avanza -que durante las elecciones legislativas pareció ser sólo un fenómeno del momento- ahora se consolida para mucho como alternativa para el 2023. Lo curioso es que lo fuera para su colega Martín Tetaz, que lo analizó en un hilo de Twitter.

Este domingo el también economista de Juntos por el Cambio abrió un debate en sus redes sociales, donde realizó un extenso análisis sobre las potenciales proyecciones de su colega libertario de la Cámara baja. Y pidió “no subestimarlo”.

Con una foto del Milei -en la que se lo ve con los puños cerrados y posando como si fuera un boxeador, el ex columnista radial planteó sus cuestionamientos e invitó a sus seguidores a que respondieran “hasta dónde creen que este puede llegar”.

“No hay que subestimar el efecto @JMilei ; se va a nacionalizar y va a crecer en el descontento general, capitalizando la bronca de los que se sienten defraudados por @alferdez pero tampoco quieren que vuelva Cambiemos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Antes, admitió que la imagen del mediático libertario está creciendo, pero remarcó que esto no significa que también lo haga la intención de voto ni que las encuestas funcionaran como “la traducción de la intención de la urna”.

“Por ej; con qué casta (aparato) va a negociar Milei en cada provincia y en el GBA? Que candidato tendrá a gobernador en Bs. As.?”, fue el primer punto que expuso, para marcarle la cancha al emergente de discurso antipolítico.

Tetaz y los balotajes de Milei



Javier Milei y Martín Tetaz, economistas con buen trato personal pero picantes en redes.

Luego, siguió: “Segunda pregunta; suponiendo que se mete en un balotaje con JxC, a quién votarían los peronistas en un duelo entre Milei y Larreta, entre Milei y Bullrich o entre Milei y Manes? Solo es factible pensar que el peronismo pueda inclinarse por Milei, si compite contra @mauriciomacri”, preguntó.

En la misma línea, analizó que el único escenario de balotaje donde Milei podría tener una oportunidad de ganar sería contra el kirchnerismo dado que “es probable que los votantes de JxC lo prefieran en esa disyuntiva”. No obstante, remarcó que lo más probable para él es que el oficialismo se quede afuera.

Finalmente, expuso: “Pero supongamos que Milei gana el balotaje; cuántos diputados tendría sacando entre 35 y 40% de los votos en la elección general? Cuantos senadores? Es imposible imponer un plan de gobierno con 45 diputados y prácticamente sin senadores. En el mejor de los casos co gobernará”, concluyó.

Los comentarios a su hilo fueron variados. No obstante, hubo una pregunta en particular que se replicó numerosas veces: “Le tenés miedo?”, le preguntaron en reiteradas oportunidades los usuarios de la red.

Con una chicana, Tetaz respondió: ¿De qué? ¿De un candidato al que le saqué 30 puntos en la ultima elección? No, miedo no. Lo respeto, sí”, contestó.

