El periodista Diego Iglesias vivió un momento muy incómodo durante su participación en el ciclo radial Perros de la calle (FM Urbana Play, lunes a viernes a las 9), cuando el conductor, Andy Kusnetzoff, lo sorprendió al poner al aire un llamado de una mujer que aseguró conocerlo y hasta haber tenido una relación con el periodista, algo que él negó rotundamente.

Iglesias, columnista del ciclo sobre actualidad y política, estaba por comenzar su participación en el programa, pero un llamado interrumpió todo.

“Llamó alguien para hablar con alguien presente pero no le avisé a esta persona y no quiero ser responsable de lo que pase”, avisó Andy, con la intención de sorprender a su compañero con un momento de humor.

“Hola Diego, ¿cómo estás?”, comenzó diciendo la mujer. Pero rápidamente Diego dejó en claro que su intención no era prestarse al juego: “Estoy en contra de esto. No sé quién es, pero estoy en contra”. ​

Sin embargo, el conductor continuó con la conversación. “¿Cómo es tu nombre?”, le consultó Andy. “Mi nombre es Laura. Es para reírse un rato y saber qué pasó”, dijo la mujer, que pretendía saber el motivo por el cual no habría continuado su relación con el periodista.



Diego Iglesias y un momento más que incómodo al aire. Captura video.

“¿Salieron hace mucho con Diego?”, preguntó Andy. “Muy poquito, tampoco salimos…”, respondió ella. “No sé quién es, de verdad”, insistió Iglesias, visiblemente incómodo con toda la situación.

En ese momento, frente a la cara de sorpresa de todos los integrantes del ciclo, el conductor le pidió a la mujer que le diera más contexto a su historia. “Voy a decir dos palabras: cumpleaños y Oscar”​, dijo ella.

Sin embargo, en shock, Diego volvió a decir: “No sé quién es”.

El momento de máxima tensión escaló más cuando Evelyn Botto, integrante del programa, le preguntó a la mujer si el encuentro con el periodista realmente existió o fue producto de su imaginación. Y la respuesta de ella fue contundente: “Yo creo que vi los Oscar con Diego en mi casa hace 15 días”.

“Es falso”, sentenció Iglesias, molesto.

“Está bien, si no se acuerda”, sostuvo ella mientras Andy intentaba mediar entre los dos y salvar de alguna forma la situación.

“¿Con quién viste los Oscar, Diego? A lo mejor había un montón de gente”, le consultó Ronnie Arias. “Solo”, le dijo él.



Andy Kusnetzzoff debió disculparse por el mal momento que vivió su compañero. Captura TV.

“Está todo bien, chicos. No pasa nada. Si le incomoda…”, se escuchó decir a Laura. “No, no, es que no me acuerdo, es que no sé quién es”, agregó él, notablemente molesto con la situación.

Entonces, Andy decidió terminar la comunicación pero la tensión continuó entre los integrante del programa. “Pensé que era un chiste que estaban armando ustedes. No sé quién es, de verdad”, sostuvo Iglesias.

“Nos dijeron eso y le creímos. Después puede ser que sí o que no, pasó un montón de veces”, se justificó Andy. “La víctima del imprevisto acá soy yo. ¿No?”, se quejó Iglesias.

“Acá pasa un montón de cosas improvisadas. Llamó algo y parecía divertido. Después no pasó…”, siguió Andy. “No sé de qué habla. Me quedé así porque sentí como que era un chiste o algo que estaban armando”, insistió el periodista.

Entonces, Nicolás Harry Salvarrey resumió: “Yo creo que fue un intento de algo que salió mal. Fue una boludez que salió mal y ya está. Pasemos a otro tema. Y yo en nombre de lo que votamos que sí te pido disculpas porque fue un momento malísimo. Hay que saber reconocer cuando uno se equivoca”, dijo el integrante del programa, quien en la previa había dado su voto positivo para recibir el llamado de la mujer al aire.

“Yo no entendí que estaba pasando, pero todo bien. Esta situación es incómoda porque me ponen a mí en un lugar de tener que decir lo que es verdad ‘no sé quién es’. No tendría ningún problema de decirlo, por eso no entiendo”, aseguró Iglesias.

“No salió como lo estábamos pensado, que era una sección de humor. Yo le creo a los oyentes, después puede pasar esto. No estoy diciendo que no sea verdad lo de ella. Le creo a Diego también”, señaló Andy, pero rápidamente fue enfrentando por su compañero: “Pero tenés que tomar una decisión, ¿a quién le creés?”.

Entonces, el conductor señaló: “No quiero que quede como que lo estoy cubriendo. Si él dice que ‘no sé quien es’ listo, mala mía. Me hago responsable de volcarlo al aire, fue algo pensado para humor”.

