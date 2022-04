Elon Musk decidió no formar parte de la junta directiva de Twitter

Elon Musk, fundador de Tesla, no formará parte de la junta directiva de Twitter luego de haber comprado un 9,2% de las acciones de la compañía. Fue el propio empresario quien tomó esta decisión tras las distintas versiones que circularon al convertirse en el mayor accionista.



La noticia fue confirmada por el consejero delegado de Twitter, Parag Agrawal, mediante un tweet. “Elon ha decidido no unirse a nuestra junta”, comunicó durante la noche del domingo. Musk debería haber ingresado en la junta directiva y catalogado como miembro oficial de Twitter el sábado.

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk

— Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022

También, Agrawal fue quien comunicó el martes pasado que Elon Musk se había convertido en el mayor accionista de la compañía y declaró que el empresario venía para aportar un gran valor a la empresa.



Desde Twitter aceptaron la decisión de Musk y aseguraron que “fue lo mejor”. Sin embargo, reconocieron que le habían ofrecido el puesto al millonario porque “el mejor camino era tener a Elon como fiduciario de la compañía donde él, como el resto de los miembros de la junta, deben actuar en aras del interés de la compañía y de nuestros accionistas”, explicaron.



Además, aclararon que al ser el mayor accionista escucharán las propuestas de Musk. “Siempre hemos valorado y siempre valoraremos la opinión de nuestros accionistas estén o no en el consejo. Elon es nuestro mayor accionista y seguiremos abiertos a su opinión”, aseguraron.



Si bien la decisión de no formar parte de la junta directiva fue del propio Elon Musk, hasta el momento no hizo declaraciones al respecto. Solamente publicó un tweet de un emoji tapándose la boca que luego fue eliminado.



A su vez, Elon Musk fue crítico con el funcionamiento actual de la red social Twitter y le preguntó a sus 80 millones de seguidores si la misma estaba “muriendo”. Además, el empresario bromeó con que la sede de San Francisco podría convertirse en un refugio para personas en situación de calle ya que “nadie aparece de todos modos”.



Luego de estas críticas, sugirió cambios que podrían favorecer al funcionamiento de Twitter. Entre sus propuestas mencionó la creación de un botón de edición para poder corregir los tweets ya publicados.



También, propuso que se hagan cambios en la suscripción premium de Twitter Blue como bajar los precios, eliminar la publicidad y permitir que se abone con la criptomoneda Dogecoin.