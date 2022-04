Desde que Enzo Fernández regresó a River Plate, tras su paso por Defensa y Justicia, se transformó en uno de los mejores mediocampistas del fútbol argentino. A su lectura de juego y buen pase ahora le sumó vocación ofensiva y gol, características que lo pusieron bien alto en la consideración de Marcelo Gallardo y que lo llevaron a ser convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina.

En el partido contra Argentinos Juniors el volante de 21 años volvió a ser una de las grandes figuras de su equipo y recibió la ovación de todo el Estadio Monumental cuando fue sustituido por el entrenador. Una vez finalizado el cotejo, contó sus sensaciones sobre el descomunal presente que atraviesa en el club que lo vio nacer y no pudo evitar llorar de la emoción.

“Estoy viviendo un momento hermoso acá en el club, siempre soñé con esto. Me emociono. Que me ovacione el Monumental de esta manera me pone muy contento”, expresó con lágrimas en los ojos. “Estoy cumpliendo un seño, el de mi familia, de mis viejos. La verdad que estoy contento”, continuó.

“Todo lo que luché desde chico, lo que me costó estar acá, irme a Defensa, volver. Fue duro. Estoy emocionado, que hoy se me cumpla todo esto me pone feliz. El equipo también me ayuda, el cuerpo técnico me da la confianza. Estoy muy agradecido con ellos, con el cuerpo técnico, con Marcelo Gallardo, que cuando plantea el partido sale siempre a la perfección. Estoy en el lugar que siempre soñé”, cerró el canterano millonario.

Las lágrimas de emoción de Enzo Fernández al hablar de su presente