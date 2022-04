Emmanuel Macron y Marine Le Pen se disputan la presidencia de Francia, AFP.

El mandatario centrista Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen parten de nuevo en campaña este lunes para convencer a los electores que no votaron por ellos en la primera vuelta de la presidencial, de cara a un reñido balotaje el 24 de abril.



“Nada está decidido” y el debate de los próximos 15 días “será decisivo para nuestro país y para Europa”, aseguró Macron a sus simpatizantes el domingo por la noche, tras lograr casi 28% de los votos, mejor de lo que estimaban los sondeos.



Para Marine Le Pen, que recabó un 23,5% de los votos en su tercera elección presidencial, “lo que estará en juego el 24 de abril será una elección de sociedad y de civilización”. Francia necesita “una gran alternancia”, agregó.



Francia se dispone a revivir el mismo duelo que en 2017, cuando el centrista se impuso en el balotaje con un 66,1% de votos a la heredera del Frente Nacional. Según los sondeos publicados el domingo, su ventaja se reduciría ahora a entre 2 y 10 puntos.



Pero el país no es el mismo. Entre tanto, se sucedieron protestas contra la política de Macron hacia las clases populares, una pandemia que confinó a millones de personas y en las últimas semanas la guerra en Ucrania que sacude a Europa.



La ofensiva rusa en Ucrania opacó la campaña de la primera vuelta, pero sus consecuencias en los precios de la energía impulsaron la inflación y reforzaron la principal preocupación de los franceses: la pérdida de poder adquisitivo.



Pero ahora “es una nueva elección que empieza”, estimó en la televisión France 2 el alcalde de Perpiñán (sur), Louis Aliot, uno de los responsables del partido de Le Pen, la Agrupación Nacional (RN). El tradicional debate televisado de candidatos se espera para el 20 de abril.



– “Internacional de populistas” –

Reforzado por su imagen de presidente estable en tiempos de crisis, el candidato de La República en Marcha (LREM), de 44 años, busca situar el debate en el impacto que una llegada de Le Pen al poder tendría para las alianzas internacionales.



La candidata de RN, de 53 años, propone abandonar el comando integrado de la OTAN, que fija la estrategia militar de la Alianza, y su elección asestaría otro revés a la Unión Europea (UE) tras la reelección del húngaro Viktor Orban la semana pasada.



El mandatario saliente, cuyo país ejerce la presidencia semestral de la UE, rechazó así una “eventual Francia que fuera de Europa solo tenga como aliados la internacional de populistas y xenófobos”.



El liberal busca resucitar la imagen de radical que la ultraderechista difuminó durante su campaña de la primera vuelta, cuando dejó a un lado sus propuestas sobre migración y se presentó como la defensora del poder adquisitivo y de las clases populares.



Marine Le Pen defendió el domingo su visión de “reunir a los franceses en torno a la justicia social y la protección, garantizada por un marco fraternal en torno a la idea milenaria de nación”, que opuso a “la división, la injusticia y el desorden impuestos por Macron en beneficio de unos pocos”.



– “Ni un solo voto” –

La mayoría de sus rivales derrotados llamaron no obstante a votar por el presidente centrista o a impedir que la ultraderechista llegue el poder.



“¡No hay que dar ni un solo voto a Le Pen!”, urgió el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, tercer candidato con más sufragios (21,95%), sin llamar explícitamente a votar por el mandatario.



Comunistas, socialistas y ecologistas urgieron a apoyar a Macron, al igual que la candidata de derecha Valérie Pécresse a título personal.



Pero el alcance de estos llamados es incierto, vista la personalidad divisiva entre los votantes de izquierda del presidente, que si es reelegido busca retomar su impopular propuesta de retrasar la edad de jubilación de 62 a 65 años.



Para intentar levantar reticencias, Macron dejó entrever que buscará crear una especie de estructura para “un gran movimiento político de unidad y acción”, más allá de las “diferencias”.



“No buscamos una coalición de partidos”, explicó una de sus fieles, la ministra Amélie de Montchalin, quien descartó además “compromisos sobre el programa” electoral.