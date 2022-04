Después llegar a un acuerdo marco con Bolivia y buscar el guiño de Brasil, el Gobierno sigue ajustando por estas horas los últimos detalles del convenio para garantizar el gas en invierno. Los abogados de IEASA (ex Enarsa) y la petrolera estatal boliviana YPFB mantienen reuniones virtuales para actualizar el contrato vigente y extenderlo hasta fines de diciembre.

“Es un contrato complejo, es la sexta adenda y se van modificando las cláusulas del contrato anterior, es un verdadero menjunje de copiar, cortar y pegar, los abogados lo miran con mucho detenimiento, lo que aprobaron los presidentes es la base de la adenda, lo que tiene que ver con volúmenes en firme y los precios”, confirmaron fuentes de la secretaría de Energía.

El presidente Alberto Fernández y su par boliviano, Luis Arce, oficializaron el jueves pasado la renovación del contrato de provisión de gas. YPFB se comprometió a vender mayores volúmenes al país durante el invierno. Garantizó 14 millones de metros cúbicos diarios entre mayo y septiembre, un volumen que podría llegar a 18 millones si Bolivia tiene excedentes.

El esquema contempla el pago US$ 9 el millón de BTU por un volumen de 8 a 10 Millones de metros cúbicos, y US$ 19,8 el millón de BTU por el resto del gas, un valor que implica el precio base de US$ 9 más el 10,5% del barril Brent. Así, el precio promedio ponderado es de US$ 12,18 el millón de BTU por el tramo firme del acuerdo.

Argentina venía abasteciéndose con volúmenes de entre 7 y 10 millones de metros cúbicos diarios desde Bolivia. La oferta adicional de gas acordada representa un ahorro de US$ 769 millones, frente a la posibilidad de importar GNL o gasoil. Las autoridades estiman que la compra del gas costará US$ 1.300 millones entre mayo y diciembre.

Según la letra chica, el precio base de US$ 9 será por los primeros 8 millones de metros cúbicos en mayo, 9 millones en junio, 10 millones en agosto, 8 millones en septiembre y 7 millones de octubre a diciembre. Por el adicional se pagará US$ 19,8 hasta completar 14 millones entre mayo y septiembre, y lo mismo hasta completar los 9 millones de octubre a diciembre.

Para los analistas, el costo del acuerdo por ocho meses representa un gasto superior al que estuvo vigente durante todo el año pasado y se prorrogó hasta el 31 de marzo pasado. Según el ex secretario de Energía, Daniel Montamat, en los 12 meses del año pasado se importó gas de Bolivia a un valor promedio de entre US$ 5 y 6 por un costo total de US$ 1.050 millones.

La nueva adenda finaliza el 31 de diciembre y según el acuerdo firmado será necesario formar una comisión para definir una posible finalización anticipada del convenio para el 2024, en lugar del 2025. Con este acuerdo, se prevé que se podrá garantizar la calefacción y el gas en las provincias del norte.

“Hoy por hoy está más asegurado un invierno sin cortes que una semana atrás”, señalaron fuentes del Ministerio de Economía.