El comienzo de semana para Boca Juniors no es nada alentador. El Xeneize tendrá dos nuevas bajas para el abultado calendario que se le aproxima. Mañana enfrentará a Always Ready por Copa Libertadores y no contará con Norberto Briasco y Nicolás Figal.

El delantero sufre molestias en su tobillo derecho desde principio de año y aún no logró recuperarse de la mejor manera. Luego de realizar algún esfuerzo físico, la zona afectada se le llena de liquido.

Por ese motivo, los médicos del club le recomendaron la operación y el futbolista decidió pasar por el quirófano, ya que se perdió mitad de pretemporada y hasta el momento no pudo sumar minutos. La cirujía está estipulada para los próximos días.

Por otra parte, en el entrenamineto de esta tarde Battaglia volvió a sufrir una mala noticia en la defensa. El central se retiró de la práctica por molestias musculares en el aductor. Los especialistas lo enviaron de urgencia a la clínica para que se realice estudios complementarios, pero Sebastián lo descartó para el partido de mañana. Se esperan resultados.

En su lugar jugaría el juvenil Gabriel Aranda. El jugador de 20 años sumará su segundo encuentro como profesional con la camiseta de Boca Juniors: el sábado fue titular ante Vélez Sarsfield. También estuvo en cancha cuando el Xeneize jugó con la reserva ante Banfield y San Lorenzo, debido a que el plantel debió aislarse por lo ocurrido frente a Atlético Minerio en 2021.