Eduardo Belliboni ingresa al ministerio de Desarrollo Social, NA

Las organizaciones sociales que vienen cortando calles en las últimas semanas no llegaron hoy a un acuerdo con el Gobierno, pero no volverán a acampar en la 9 de Julio mientras se mantengan las conversaciones abiertas, aunque sí harán marchas este miércoles.



El conflicto que se viene arrastrando y que motivó varios cortes de calles es por la apertura de programas como el Potenciar Trabajo.



En ese marco, este lunes hubo una reunión de los referentes piqueteros, como Eduardo Belliboni del Polo Obrero, y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, en la que no se arribó a una solución para los reclamos del sector.



El encuentro se extendió por más de dos horas, pero se mantuvo en su postura de no incorporar a más beneficiarios a los planes.



Por eso, si bien se comprometieron a no cortar calles mientras se negocie, mantendrán las medidas de fuerza que ya fueron votadas en el Plenario Nacional Piquetero como, entre ellas, la movilización en todo el país de la Unidad Piquetera prevista para el próximo 13 de abril.



“Hasta ahora no nos dieron una respuesta positiva a la apertura de planes sociales. Pero tampoco somos necios y seguimos buscando soluciones para los que menos tienen”, dijo Belliboni tras el encuentro.



Este lunes se estableció una “mesa de diálogo permanente” y se llegó a “acuerdos parciales para seguir trabajando”, mientras que se consensuó fortalecer la entrega de alimentos a comedores, trascendió.



“No planteamos nunca un acampe, pero continúa el plan de lucha. El 13 va a haber una acción de lucha. Es un reclamo nacional. La síntesis es que no hubo acuerdo. Tenemos visiones diferentes sobre la situación social de la Argentina”, sostuvo Belliboni.