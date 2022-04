Sinopsis

El clímax es la parte más importante de una historia. Normalmente se presenta en el desarrollo, y a veces en el final. En esta en particular encontramos varios y diferentes, generando una ciclogénesis explosiva por la mezcla de géneros y vicisitudes que plantea su Director, Casper Esposito, con sus atractivos protagonistas. (Mariana Genesio Peña, Facundo Gambandé, Alejo Ortiz y Dedé Romano)

De la mano de ellos los espectadores sacarán a flote sus emociones mas dispares: amor no correspondido, soledad, miedo, lujuria, desesperación, angustia y por supuesto la comicidad que sobrevuela toda la obra.

El espectáculo representa un rompecabezas de historias que dependerá del público saber dónde ponen cada una. Clímax! ha sido una auténtica revelación dentro del círculo teatral madrileño, como también en distintos países, Panamá, Brasil, Italia, Perú, Francia.

AUTORIA: Alejandro Melero

ESCENOGRAFÍA: Vanesa Abramovich

PRODUCCIÓN EJECUTIVA: Tinu François

ASISTENTE DE DIRECCIÓN: Ángeles Conturbi

DIRECCION: Casper Esposito

VESTUARIO: Vanesa Abramovich

Opinión:













Esta obra ya se había estrenado en nuestro país con el mismo director, pero en esa oportunidad no pude verla.

La publicidad remarca que es un éxito en España, la verdad que no lo se, pero después de verla puedo decir que la idea y el guion son muy atractivos para que la obra funcione bien, no se si un éxito, pero si como una agradable alternativa para ver teatro entretenido.

La obra mezcla por momentos el erotismo con la comedia, pero en la mayoría del tiempo vemos diálogos que apuntan a hacer reír.

Pero hacer comedia es muy difícil, es lo más complicado, los directores que saben hacerlo y los actores que lo interpretan bien, son especialistas. Porque no se trata de tener o no talento, hay que especializarse, es demasiado difícil hacer todos los géneros bien, por eso la gran mayoría de los artistas sobresale en un género en particular.

Me gustó mucho la escena final, gran momento erótico, excelente, y creo que daba para más, tenía que continuar, es la escena que mayor tensión genera en el espectador y como broche de oro de la obra era un final que iba a demoler lo que antes había sucedido en caso que no te hayas enganchado con la comedia.

Teatro Multiescena viernes y sábados 21hs