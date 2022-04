“Todos queremos dejar atrás la pandemia, pero no importa cuánto lo deseemos, aún no ha terminado”. Esas fueron las palabras recientes del Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Sin embargo, son pocos los barbijos que se observan en una tarde cualquiera de marzo en la esquina porteña de Paraná y la Avenida Santa Fe. A pocos metros de allí, se desarrolla Paréntesis. Relatos desde la incertidumbre, una exposición que intenta ser un aviso ante el olvido. “Nos gusta como un dispositivo de memoria, para que no olvidemos tan pronto lo que hemos vivido y sepamos aprender de esta situación”, explica Suset Sánchez, la curadora. “También como una interpelación a pensar en las otras personas que, como nosotros, habitan este mundo pero quizás en condiciones de mayor fragilidad. Que ayude a repensar las maneras en las que vivimos en este mundo y los modos en que podemos ayudar a otros”.

Compuesta por 43 obras de artistas de 18 países, la muestra nació en la convocatoria lanzada en febrero de 2021 como parte del proyecto Archivos de una pandemia, apoyada por el Programa “Ventana” de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Todo se gestó a partir de la Cooperación española a través de la Red de Centros Culturales (aecid), la Academia de España en Roma y el Centro de Formación de Cartagena de Indias (Co). Las curadoras Nur Banzi, Macarena Pérez y la propia Sánchez seleccionaron obras de entre más de 1500 que fueron presentadas.

Respecto al criterio de selección, Sánchez aclara que se intentó “dar una visión lo más transversal posible de todas aquellas esferas de la vida que se vieron afectadas por la pandemia. Teniendo en cuenta, también, algunas especificidades en el orden geopolítico. Que algunas obras dieran cuenta de esas diferencias muy específicas de cómo se vivió la pandemia en contextos locales debido a otra serie de problemáticas sociales, políticas, económicas que estaban atravesando”.



“Artilugio de supervivencia”, 2020, de las argentinas Laura Zanotti, Carla Camoletto y Celeste Onaindia.

2020 fue el año en que la pandemia dejó de ser un lejano eco en torno a la Gripe A o una lección de historia poco recordada sobre la Peste Negra, para ser parte de la cotidianidad global que se vio inmersa en un escenario de encierro, miedo e incertidumbre. Se decretó una pausa obligatoria mundial, que desató una serie de conflictos. Esta muestra propone repensarlos por medio de diferentes lenguajes artísticos. “Muchas de las piezas están narradas desde la voz de ese artista que se vio afectado por la pandemia en su vida cotidiana o su profesión”, agrega Sánchez y aporta algunos ejemplos: “Perspectivas feministas en torno a las tareas del cuidado, el gran peso que recayó sobre las mujeres, las crisis de pareja en la habitabilidad de espacios muy reducidos para la convivencia y el trabajo cotidiano, la salud mental, la incertidumbre de los autores cuando cierran las salas de teatro o la urgencia de una conciencia ecológica”.

Producidas durante la fase más estricta del confinamiento por la pandemia, las obras combinan riqueza y versatilidad de soportes, disciplinas y medios expresivos que se entremezclan y producen en el público de la exposición una diversidad de experiencias. En cuanto a las obras argentinas, resaltan esculturas como “Fronteras”, de Alejandro Percivati. Se trata de un barbijo compuesto de clavos que parece un artefacto salido de una película de terror. “Encierra toda esa violencia y, al mismo tiempo, belleza, de un objeto que nos aísla del resto por las propias implicaciones de riesgo que implica ese material tan violento que usa”, describe Suset Sánchez.

O la serie de ocho fotografías de Matías Sarlo, “Barricadas”, que muestra las peculiares barreras improvisadas construidas en diversos parajes rurales para impedir el paso de un pueblo a otro. Una suerte de representación visual de la paranoia vivida en aquellos primeros meses pandémicos. Una serie de ilustraciones en blanco y negro en las que Pablo Brandolini retrató mediante tiernos trazos la intimidad hogareña en torno a las mascotas. También se destaca un fanzine producido por SADO colectivx que muestra las dificultades de las vidas migrantes de Senegal obligadas a salir a las calles en todo momento a vender y hacerle frente a un virus aún más mortal: el hambre.



“La tierra quema adentro”, 2020, del Colectivx SADO, Argentina.

La exposición es, también, un corolario de las vicisitudes más turbulentas acaecidas en América Latina. “Dar cuenta de esas diferencias que marcan no sólo las crisis y las convulsiones en el presente en determinados contextos, sino también, las diferencias desde las posiciones en las cuales se hace ese relato. Por ejemplo el caso del estallido chileno o las marchas del silencio en Montevideo que fueron obligadas a suspenderse y se realizaron mediante proyecciones audiovisuales en las fachadas de los edificios”. Así lo explica Sánchez: La falta de agua en Guinea, también se observan en estas obras. En este caso, en la serie fotográfica de Aquiles Mensa.

En la sala del CCEBA conviven representaciones teatrales en formato audiovisual con juegos para niños, audiopoemas y diarios de cuarentena realizados entre amigas artistas. Se destaca “Artilugio de supervivencia”, realizada en Córdoba por Laura Zanotti, Carla Camoletto y Celeste Onaindia: dos personas unidas por la capucha de un peculiar buzo compartido que les generaba, a la vez, encierro, resguardo y un cierto peligro. O una instalación a cargo de Genietta Varsi (Perú) que consiste en sonidos mp3 que reproducen particulares ejercicios respiratorios representados en una serie de partituras expuestas en la sala. Una especie de performance lúdica en tiempos en los cuales respirar estaba casi prohibido.

A más de dos años de la irrupción de una pandemia que modificó casi todo lo existente, esta muestra intenta abrir paso en torno a una reflexión sobre el presente y un futuro que se vislumbra más incierto que nunca, en tiempos en donde la memoria parecería ser cada vez más efímera. Su cualidad fundamental, en palabras de su curadora, sería ser “un espacio predispuesto a la empatía. Cada persona que entre se convierte en un cómplice, en alguien que a través de ser testigo y de haber vivido en primera persona todos estos relatos que se cuentan, se siente identificado”.

Paréntesis – VV.AA.

Lugar: Centro Cultural de España en Buenos Aires, CCBA. Paraná 1159.

Horario: lunes a viernes de 10 a 19.

Fecha: hasta el 27 de abril.

Entrada: gratuita.

