Miguel Ángel Pichetto. Foto: NA.

En medio de internas en el oficialismo, pero también en la oposición, el Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, habló de la oportunidad que tiene Juntos por el Cambio camino a 2023, aunque reconoció las tensiones entre las fuerzas que componen la coalición.



“La Argentina está cruzada por dos coaliciones y esto va a dirimir el fenómeno del 2023”, describió Pichetto en diálogo con Pablo Rossi para Esta Mañana por Radio Rivadavia, pero contó que dentro de la coalición existe una tendencia en la que un sector “dice algo y los otros salen a cuestionar”.



En la misma línea, Pichetto no descartó la inclusión de Javier Milei a la coalición, aunque sostuvo que los nombres no son lo importante. “Milei expresa visiones y una identidad que ha logrado en la última campaña y JxC tiene que crecer y trabajar para llegar al electorado joven. Mañana se sumará o no si tiene voluntad, pero eso no es el problema”, afirmó.



Por otro lado, el excandidato a vicepresidente cuestionó al Gobierno de Alberto Fernández por coartar las libertades personales y pidió armar un plan económico con reglas de mercado.



“Me parece que las medidas que la Argentina requiere son precisamente todo lo contrario a lo que está haciendo este Gobierno. No es con un modelo socialdemócrata sino un esquema de libertades, modernizar las normas laborales, liberar la energía para exportar”, sostuvo.



Y continuó: “Otro tema es que hay que derrotar es esa idea o visión de la Argentina de que el Gobierno y el Estado pueden todo, y que se pueden seguir dando planes. Estas ideas del igualísimo tonto que permiten violar las libertades y la propiedad privada”.



Por último, Pichetto cuestionó la decisión de Alejo Ramos Padilla, quien sostuvo que la toma en plena de tierras en Los Hornos no configuró un delito porque se realizó a la luz del día y sin violencia.



“Es grave que digan que tomar de día no es delito o que la gente lo necesita. El caso de necesidad y urgencia puede terminar la violación de la propiedad privada. En la Argentina dicen cosas que no saben de dónde viene. La propiedad es un hecho secundario, algunos dicen que esta posición viene del Vaticano”, consideró.



Entrevista radial a Miguel Ángel Pichetto.