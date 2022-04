Festejo de River ante Argentinos en el “Monumental”. Foto: NA.

Con varios cambios y pensando en los dos frentes que tiene por disputar, River fue anfitrión de Argentinos Juniors, que siempre lo complica (y esta vez no fue la excepción), en un partido de la novena fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.



Ganó River 4 a 2.



Los goles fueron convertidos por Matías Suárez a los 6 minutos del primer tiempo; Enzo Fernández a los 9; ambos para el Millonario; Gabriel Ávalos a los 39 de la primera parte, y Lucas Villalba a los 50 minutos del partido, para el Bicho. Juan Quintero amplió para el Millonario a los 67 minutos, en tanto que a los 89 Marcelo Herrera puso el 4-2 definitivo.



El equipo de Marcelo Gallardo había empezado con todo hasta que se durmió y sufrió el empate de la visita. Gracias a un penal convertido por Quintero pudo respirar cerca del final pese a no haber jugado bien y no tener su mejor noche. Con el tanto de Herrera los de Núñez se aseguraron el trabajado triunfo ante su rival.



El partido tuvo como escenario el estadio “Monumental”, con Yael Falcón Pérez como árbitro, secundado por Pablo González y Pablo Acevedo, y teniendo a Diego Abal en el VAR, más la televisación de TNT Sports.



Millonarios contra El Bicho, en Núñez. Foto: NA.



El grito de Matías Suárez. Foto: NA.